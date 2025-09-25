25.09.2025, 4:46, Рейтинг эзотериков
Оксана Авдеева отзывы: нейтральный обзор школы нейрографики
Оксана Авдеева позиционирует себя как дипломированный специалист в области нейрографики, лайф-коучинга и арт-терапии. В этом материале разобраны её курсы, активность в соцсетях и мнения учеников касательно её обучения.
Биография Оксаны Авдеевой
Оксана Авдеева заявляет о более чем 10-летнем профессиональном опыте в психологической практике и преподавании нейрографики. Она занимается коучингом и использует арт-терапию как инструмент для саморазвития. На сайте представлена фотография одного диплома, но других подтверждений квалификации инструктора в публичном доступе нет.
Какие услуги предлагает Оксана Авдеева?
На официальном ресурсе представлены курсы и вебинары, каждый из которых ориентирован на пользователей, интересующихся личностным ростом через нейрографику. Среди самых популярных продуктов:
- “НейроХилинг”
- “Про деньги”
- “Внутренний ребёнок”
- “Активатор желаний”
- “Сакральная графика”
- “Нейро Мандала”
- “Про отношения”
- “Тени — источник силы”
- “Нейромоделирование”
Стоимость обучения начинается от 3900 рублей, некоторые программы возможно оплатить в рассрочку на 3 месяца. Продолжительность зависит от выбранного курса. На сайте и в социальных сетях подчеркивается, что курсы подходят для пользователей во всем мире, однако официальные подтверждения международного уровня признания отсутствуют.
Оксана Авдеева в ВК и других социальных сетях
Оксана Авдеева использует соцсети для продвижения своих образовательных курсов. В сообществе во ВКонтакте зарегистрировано более 72 000 подписчиков, но список участников закрыт. Канал на YouTube содержит 140 000 подписчиков, где видеоролики набирают от 2 000 до 20 000 просмотров. Однако на комментарии к видео Оксана не реагирует, обратную связь пользователи не получают. Её Telegram-канал neurograff_avdeeva насчитывает 84 000 подписчиков, где публикуется информация о техниках рисования и реклама новых курсов. Вовлеченность в комментариях также остается низкой.
Отзывы о Оксане Авдеевой: что говорят клиенты?
На официальных ресурсах и в соцсетях Оксаны Авдеевой размещены отзывы, преимущественно положительного характера, касающиеся её мастер-классов и вебинаров. Тем не менее, на независимых отзовиках мнения существенно разнятся. Некоторые участники курса недовольны качеством материала и указывают на непродуктивность потраченного времени. Также упоминается, что после бесплатных занятий участники массово получают рекламные сообщения с призывами к покупке платного контента. Это вызывает раздражение у части аудитории.
Выводы по деятельности Оксаны Авдеевой
Несмотря на высокие цифры подписчиков и широкий спектр курсов, критически важная информация о квалификации Оксаны Авдеевой не представлена в открытом доступе. Обилие рекламы после бесплатных тренингов и отсутствие взаимодействия с пользователями в соцсетях также ставят под вопрос качество и полезность представляемых услуг. Выбор участия в её курсах остаётся за пользователем, однако рекомендуется подходить к этому осознанно, учитывая недостаток прозрачности проекта.