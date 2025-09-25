“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Оксана Авдеева

Оксана Авдеева отзывы: нейтральный обзор школы нейрографики

Оксана Авдеева позиционирует себя как дипломированный специалист в области нейрографики, лайф-коучинга и арт-терапии. В этом материале разобраны её курсы, активность в соцсетях и мнения учеников касательно её обучения.

Биография Оксаны Авдеевой

Оксана Авдеева заявляет о более чем 10-летнем профессиональном опыте в психологической практике и преподавании нейрографики. Она занимается коучингом и использует арт-терапию как инструмент для саморазвития. На сайте представлена фотография одного диплома, но других подтверждений квалификации инструктора в публичном доступе нет.

Какие услуги предлагает Оксана Авдеева?

На официальном ресурсе представлены курсы и вебинары, каждый из которых ориентирован на пользователей, интересующихся личностным ростом через нейрографику. Среди самых популярных продуктов:

“НейроХилинг”

“Про деньги”

“Внутренний ребёнок”

“Активатор желаний”

“Сакральная графика”

“Нейро Мандала”

“Про отношения”

“Тени — источник силы”

“Нейромоделирование”

Стоимость обучения начинается от 3900 рублей, некоторые программы возможно оплатить в рассрочку на 3 месяца. Продолжительность зависит от выбранного курса. На сайте и в социальных сетях подчеркивается, что курсы подходят для пользователей во всем мире, однако официальные подтверждения международного уровня признания отсутствуют.

Оксана Авдеева в ВК и других социальных сетях

Оксана Авдеева использует соцсети для продвижения своих образовательных курсов. В сообществе во ВКонтакте зарегистрировано более 72 000 подписчиков, но список участников закрыт. Канал на YouTube содержит 140 000 подписчиков, где видеоролики набирают от 2 000 до 20 000 просмотров. Однако на комментарии к видео Оксана не реагирует, обратную связь пользователи не получают. Её Telegram-канал neurograff_avdeeva насчитывает 84 000 подписчиков, где публикуется информация о техниках рисования и реклама новых курсов. Вовлеченность в комментариях также остается низкой.

Отзывы о Оксане Авдеевой: что говорят клиенты?

На официальных ресурсах и в соцсетях Оксаны Авдеевой размещены отзывы, преимущественно положительного характера, касающиеся её мастер-классов и вебинаров. Тем не менее, на независимых отзовиках мнения существенно разнятся. Некоторые участники курса недовольны качеством материала и указывают на непродуктивность потраченного времени. Также упоминается, что после бесплатных занятий участники массово получают рекламные сообщения с призывами к покупке платного контента. Это вызывает раздражение у части аудитории.

Выводы по деятельности Оксаны Авдеевой

Несмотря на высокие цифры подписчиков и широкий спектр курсов, критически важная информация о квалификации Оксаны Авдеевой не представлена в открытом доступе. Обилие рекламы после бесплатных тренингов и отсутствие взаимодействия с пользователями в соцсетях также ставят под вопрос качество и полезность представляемых услуг. Выбор участия в её курсах остаётся за пользователем, однако рекомендуется подходить к этому осознанно, учитывая недостаток прозрачности проекта.