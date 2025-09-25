“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Отзывы о Нине Коваль: что говорят о ченнелере и регрессологе

Нина Коваль позиционирует себя как контактёр, ченнелер и регрессолог. В этом обзоре разберём её опыт, услуги, которые она предлагает, активность в соцсетях, а также реальные отзывы. Всё это поможет понять, стоит ли доверять данному специалисту в области эзотерики.

Биография Нины Коваль

Нина Коваль заявляет, что занимается эзотерическими практиками и психологией больше шести лет. Основное направление её деятельности — ченнелинг, регрессия и контакт с иными сущностями. Она также проводит образовательную деятельность, предлагая различные платные продукты и консультации.

Какие услуги предлагает Нина Коваль?

Нина Коваль реализует онлайн-курс под названием “Вселенная на связи”. Курс разделён на три модуля и предлагается в трёх тарифных вариантах:

Базовый — 38 900 рублей.

Pro — 64 900 рублей.

Vip — 99 900 рублей.

По утверждению автора, продукт позволяет установить связь с высшими силами и духами, а также получить так называемые послания.

Также в перечне платных продуктов представлен вебинар “50 оттенков радости”, цель которого — работа с тревожностью. Однако эффективность подобных материалов не подтверждена какой-либо сертификацией или публичной экспертной оценкой.

Кроме того, Нина Коваль периодически выходит в прямые эфиры, на которых обсуждает ченнелинг и связанную с ним эзотерическую тематику.

Обзор социальных сетей nina koval

Нина Коваль активно ведёт блог в Instagram, где количество подписчиков составляет около 76 тысяч человек. Основной контент включает личные фотографии и публикации о текущих мероприятиях.

Кроме Instagram, она использует такие платформы как YouTube, Telegram и VK, где публикуются её видео, ссылки на вебинары и рекламный контент. Однако в этих источниках крайне мало комментариев и обратной связи от подписчиков, что затрудняет достоверную оценку заинтересованности аудитории.

Отзывы о Нине Коваль: что говорят клиенты?

На Telegram-канале и личном сайте Нины Коваль размещаются отзывы людей, которые получили «послания» от неё в ходе ченнелинга. Однако степень объективности таких отзывов вызывает вопросы, так как большинство из них публикуются на её личных площадках.

Попытки найти сторонние отклики на форумах или независимых платформах не дали результата — публичных дискуссий о результатах взаимодействия с Ниной Коваль крайне мало. Это затрудняет формирование полного анализа её эффективности как регрессолога и ченнелера.

Выводы по деятельности Нины Коваль

С учётом скудного количества независимых отзывов, а также отсутствия информации об образовании и подтверждённой квалификации, нет оснований считать Нину Коваль надёжным специалистом. Высокая стоимость курсов — от 38 900 до 99 900 рублей — не подкреплена проверенной результативностью. Вся активность в социальных сетях сводится к публикациям личного характера и не даёт полноценного представления о профессиональной эффективности. В итоге, обращаться к Нине Коваль за эзотерическими услугами стоит с большой осторожностью.