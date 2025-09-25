“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Николай Ооржак

Отзывы о Николае Ооржаке: деятельность шамана и мнения клиентов

Николай Ооржак позиционирует себя как шаман и эзотерик, предлагающий обучение оздоровительным практикам, связям с духовным миром и личностному развитию. Несмотря на усилия по продвижению, активность и популярность его проектов вызывают вопросы. В обзоре рассмотрим его биографию, услуги, присутствие в соцсетях, стоимость и реальные отзывы.

Биография Николая Ооржака

Согласно данным из сети ВКонтакте, Николай Ооржак родился 10 декабря 1949 года в городе Кызыл, Республика Тыва, и на момент составления обзора ему исполнилось 75 лет. Он женат и в настоящее время проживает и работает в Москве. При этом информация об образовании отсутствует. Каналы и онлайн-активность были начаты в 2022 году, что указывает на всего лишь 2 года деятельности в публичном пространстве.

Деятельность в социальных сетях nikolay oorzhak

Николай Ооржак ведет несколько аккаунтов: ВКонтакте под именем “nikolay oorzaak shaman”, Telegram-канал “nikolayoorzhak” и канал на YouTube. Через эти ресурсы он транслирует информацию о горловом пении “Хоомей”, массажных методиках Ун-Хун, рассказывает о практиках очищения и духовного исцеления. Также он размещает материалы по ритуалам, предсказаниям и различным формам гадания. Контент ориентирован на вовлечение в эзотерические процессы и обещает положительное воздействие через сакральные практики.

Какие услуги предлагает Николай Ооржак?

Связь с Николаем осуществляется через электронную почту и мессенджер WhatsApp — контактные данные доступны на личной странице. Запись на обучение или приём возможна только через сайт “Зов шамана” (название страницы — obuchenieunhun). В перечне его предложений указаны:

курсы по обучению массажу Ун-Хун;

программа самопознания и очищения;

услуги по энергетической защите и целительству;

работа с осознанными сновидениями;

публикации на темы дыхания, духовного исцеления, гармонизации тела и души;

обучение практике звукового взаимодействия через Хоомей.

Несмотря на эзотерическую тематику, комплекс предложений охватывает более широкую сферу — от телесных практик до оккультных вмешательств.

Стоимость услуг

Чётких и конкретных расценок на обучение или процедуры Николай Ооржак в открытом доступе не публикует. Чтобы пройти один из курсов, необходимо заранее забронировать место. После этого возможна связь через Telegram или WhatsApp, где стороны согласуют стоимость и условия участия. Такой подход делает оценку стоимости затруднительной и не позволяет потенциальным клиентам заранее понять, какие затраты потребуются.

Отзывы о Николае Ооржаке: что говорят клиенты?

На всех соцплатформах, где представлен Николай Ооржак, общее количество подписчиков составляет примерно 1500 человек, что свидетельствует о крайне низкой вовлечённости аудитории в его деятельность. Отклики о нём разноплановые: встречаются как заявления о магических способностях, так и обвинения в мошенничестве. Чёткой картины доверия к его услугам не сложилось. В число влиятельных эзотериков в отечественном контексте он не входит. Среди лидирующих по числу отзывов на платформах, посвящённых магии, можно отметить других практиков, например:

Верховная Жрица — 482 отзыва, средняя оценка 4.80;

Амилика Ленорман — 324 отзыва, оценка 4.70;

Гетейва — 293 отзыва, рейтинг 4.60.

На их фоне активность и рейтинги Николая Ооржака оказываются низкими и невостребованными.

Выводы по деятельности Николая Ооржака

Анализируя доступную информацию о Николае Ооржаке, можно отметить отсутствие образования, минимальный опыт публичной деятельности — всего 2 года, и скромную аудиторию. Представляемые им услуги сочетают в себе элементы терапии, телесных практик, дыхательных упражнений и эзотерики. Однако рекламируемый шаманизм и ритуалы не сопровождаются подтвержденными результатами или профессиональной квалификацией. Ввиду слабо выраженного присутствия в соцмедиа, отсутствия цен и спорных отзывов от пользователей, обращаться за такими услугами представляется нецелесообразным.