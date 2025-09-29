“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Никита Батурин

Никита Батурин: отзывы об услугах, гипнозах и медитациях

Никита Батурин активно продвигает эзотерические практики и предлагает гипноз, медитации и онлайн-обучающие курсы. Его деятельность вызывает интерес за счёт обещаний решения широкого спектра психологических проблем. Ниже представлен подробный разбор биографии, формата работы и откликов людей, воспользовавшихся услугами Никиты.

Биография Никиты Батурина

Никита Батурин — гипнолог, который работает в направлении медитации и психогипноза. Проживает в Тюмени, женат. Имеет диплом Московского института по психологическому консультированию и психодиагностике. С 2018 года оказывает услуги исключительно в онлайн-формате. За более чем 10 лет опыта он специализировался на проработке панических атак, тревожных расстройств и психосоматики. По этим темам он написал книгу под названием «Как управлять эмоциями».

Какие услуги предлагает Никита Батурин?

Среди основных направлений практики Никиты Батурина — гипнозы и медитации, направленные на устранение психологических проблем. Ниже представлен полный список:

агрессия, агорафобия, аэрофобия;

бессонница, вегетососудистая дистония;

вредные привычки, чувство вины;

депрессия, горе и тревога;

денежные блоки, заикание, зажатость;

клаустрофобия, нервные расстройства, неуверенность в себе;

панические атаки, психосоматика;

страхи, страхи одиночества, проблемы сексуального характера;

повышение самооценки;

регрессивный гипноз, работа с памятью.

Также предлагается гипноз от лени для пассивных клиентов и гипноз для похудения. Часто клиенты ищут специалиста по запросу «Никита Батурин похудение».

Гипноз «Деньги» состоит из 3 сеансов и стоит 1990 рублей. По словам Батурина, эффект от программы «Психогипноз от страхов и паники», состоящей из 5 сеансов, эквивалентен двухлетнему курсу у традиционного психолога.

Среди предполагаемых результатов гипноза для сна:

избавление от тревоги, страха толпы, страха потери сознания и других состояний, влияющих на повседневную жизнь;

умение не реагировать агрессией на агрессию и справляться с обидами;

улучшение общей самооценки и качества внутреннего состояния.

Проводится также гипноз-обучение. После пяти недель онлайн-курса обещают следующие навыки:

самогипноз и самопроработка панических атак;

уличный и мгновенный гипноз — якобы для защиты от мошенников;

работа с собственными психосоматическими проблемами;

использование гипноза в бизнесе для роста продаж;

скрипты консультирования и проработки других людей;

поиск глубинных ответов через технику саморазвития.

Предусмотрено три формата участия в обучении: «Эконом», «Стандарт», VIP.

Деятельность Никиты Батурина в интернете

У Никиты Батурина есть персональный сайт, где размещены медитации для сна, сеансы от страхов, гипноз от лени, программа похудения и другие гипноз-программы. Также можно приобрести его книгу. Контент выкладывается и на YouTube-канале, который насчитывает 135 тысяч подписчиков и 209 видеороликов. Регулярно публикуются материалы о различных видах гипноза и медитаций.

На канале открыты контакты для записи на консультации и покупку услуг, среди которых представлены:

онлайн обучение гипнозу;

гипноз против страхов и паники;

мотивационный гипноз от лени;

гипноз «Деньги»;

программа похудения через гипноз.

Во ВКонтакте на Никиту Батурина подписаны 12 000 человек. Там доступны медитации перед сном, ответы на вопросы, марафоны, программа по паническим атакам «Stop». В Telegram психолог зарегистрирован под ником “psyho log”, и у него 1896 подписчиков.

Отзывы о Никите Батурине: что говорят клиенты?

В сети легко найти запросы вида «Никита Батурин психолог отзывы». Реакции неоднозначные, встречаются как положительные комментарии, так и критические. Среди отзывов приведены скриншоты переписок из мессенджеров, что вызывает сомнения в достоверности. Отмечается, что Батурина приглашают на телевидение, и он участвует в телепрограммах. Однако, на независимых ресурсах можно найти различные мнения, включая скептические оценки в отношении обещанного результата после курсов и медитаций.

Выводы по деятельности Никиты Батурина

Услуги Никиты Батурина включают широкий спектр эзотерических техник — от гипноза до медитаций и онлайн-курсов. Несмотря на наличие YouTube канала с открытыми контактами и присутствие в Telegram и ВКонтакте, доверять этому подходу или нет — индивидуальный выбор. Конкретные доказательства мошенничества отсутствуют, но форма предоставления отзывов и огромный перечень обещаний вызывают вопросы. Потенциальным клиентам стоит внимательно изучать информацию перед обращением.