Никита Батурин: отзывы об услугах, гипнозах и медитациях
Никита Батурин активно продвигает эзотерические практики и предлагает гипноз, медитации и онлайн-обучающие курсы. Его деятельность вызывает интерес за счёт обещаний решения широкого спектра психологических проблем. Ниже представлен подробный разбор биографии, формата работы и откликов людей, воспользовавшихся услугами Никиты.
Биография Никиты Батурина
Никита Батурин — гипнолог, который работает в направлении медитации и психогипноза. Проживает в Тюмени, женат. Имеет диплом Московского института по психологическому консультированию и психодиагностике. С 2018 года оказывает услуги исключительно в онлайн-формате. За более чем 10 лет опыта он специализировался на проработке панических атак, тревожных расстройств и психосоматики. По этим темам он написал книгу под названием «Как управлять эмоциями».
Какие услуги предлагает Никита Батурин?
Среди основных направлений практики Никиты Батурина — гипнозы и медитации, направленные на устранение психологических проблем. Ниже представлен полный список:
- агрессия, агорафобия, аэрофобия;
- бессонница, вегетососудистая дистония;
- вредные привычки, чувство вины;
- депрессия, горе и тревога;
- денежные блоки, заикание, зажатость;
- клаустрофобия, нервные расстройства, неуверенность в себе;
- панические атаки, психосоматика;
- страхи, страхи одиночества, проблемы сексуального характера;
- повышение самооценки;
- регрессивный гипноз, работа с памятью.
Также предлагается гипноз от лени для пассивных клиентов и гипноз для похудения. Часто клиенты ищут специалиста по запросу «Никита Батурин похудение».
Гипноз «Деньги» состоит из 3 сеансов и стоит 1990 рублей. По словам Батурина, эффект от программы «Психогипноз от страхов и паники», состоящей из 5 сеансов, эквивалентен двухлетнему курсу у традиционного психолога.
Среди предполагаемых результатов гипноза для сна:
- избавление от тревоги, страха толпы, страха потери сознания и других состояний, влияющих на повседневную жизнь;
- умение не реагировать агрессией на агрессию и справляться с обидами;
- улучшение общей самооценки и качества внутреннего состояния.
Проводится также гипноз-обучение. После пяти недель онлайн-курса обещают следующие навыки:
- самогипноз и самопроработка панических атак;
- уличный и мгновенный гипноз — якобы для защиты от мошенников;
- работа с собственными психосоматическими проблемами;
- использование гипноза в бизнесе для роста продаж;
- скрипты консультирования и проработки других людей;
- поиск глубинных ответов через технику саморазвития.
Предусмотрено три формата участия в обучении: «Эконом», «Стандарт», VIP.
Деятельность Никиты Батурина в интернете
У Никиты Батурина есть персональный сайт, где размещены медитации для сна, сеансы от страхов, гипноз от лени, программа похудения и другие гипноз-программы. Также можно приобрести его книгу. Контент выкладывается и на YouTube-канале, который насчитывает 135 тысяч подписчиков и 209 видеороликов. Регулярно публикуются материалы о различных видах гипноза и медитаций.
На канале открыты контакты для записи на консультации и покупку услуг, среди которых представлены:
- онлайн обучение гипнозу;
- гипноз против страхов и паники;
- мотивационный гипноз от лени;
- гипноз «Деньги»;
- программа похудения через гипноз.
Во ВКонтакте на Никиту Батурина подписаны 12 000 человек. Там доступны медитации перед сном, ответы на вопросы, марафоны, программа по паническим атакам «Stop». В Telegram психолог зарегистрирован под ником “psyho log”, и у него 1896 подписчиков.
Отзывы о Никите Батурине: что говорят клиенты?
В сети легко найти запросы вида «Никита Батурин психолог отзывы». Реакции неоднозначные, встречаются как положительные комментарии, так и критические. Среди отзывов приведены скриншоты переписок из мессенджеров, что вызывает сомнения в достоверности. Отмечается, что Батурина приглашают на телевидение, и он участвует в телепрограммах. Однако, на независимых ресурсах можно найти различные мнения, включая скептические оценки в отношении обещанного результата после курсов и медитаций.
Выводы по деятельности Никиты Батурина
Услуги Никиты Батурина включают широкий спектр эзотерических техник — от гипноза до медитаций и онлайн-курсов. Несмотря на наличие YouTube канала с открытыми контактами и присутствие в Telegram и ВКонтакте, доверять этому подходу или нет — индивидуальный выбор. Конкретные доказательства мошенничества отсутствуют, но форма предоставления отзывов и огромный перечень обещаний вызывают вопросы. Потенциальным клиентам стоит внимательно изучать информацию перед обращением.