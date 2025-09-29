Топ-3 Эзотерика
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Никита Батурин
Никита Батурин

29.09.2025, 17:38, Рейтинг эзотериков
Теги:

Никита Батурин: отзывы об услугах, гипнозах и медитациях

Никита Батурин активно продвигает эзотерические практики и предлагает гипноз, медитации и онлайн-обучающие курсы. Его деятельность вызывает интерес за счёт обещаний решения широкого спектра психологических проблем. Ниже представлен подробный разбор биографии, формата работы и откликов людей, воспользовавшихся услугами Никиты.

Биография Никиты Батурина

Никита Батурин — гипнолог, который работает в направлении медитации и психогипноза. Проживает в Тюмени, женат. Имеет диплом Московского института по психологическому консультированию и психодиагностике. С 2018 года оказывает услуги исключительно в онлайн-формате. За более чем 10 лет опыта он специализировался на проработке панических атак, тревожных расстройств и психосоматики. По этим темам он написал книгу под названием «Как управлять эмоциями».

верховная жрица
Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции
рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов
обзор эзотерика

Какие услуги предлагает Никита Батурин?

Среди основных направлений практики Никиты Батурина — гипнозы и медитации, направленные на устранение психологических проблем. Ниже представлен полный список:

  • агрессия, агорафобия, аэрофобия;
  • бессонница, вегетососудистая дистония;
  • вредные привычки, чувство вины;
  • депрессия, горе и тревога;
  • денежные блоки, заикание, зажатость;
  • клаустрофобия, нервные расстройства, неуверенность в себе;
  • панические атаки, психосоматика;
  • страхи, страхи одиночества, проблемы сексуального характера;
  • повышение самооценки;
  • регрессивный гипноз, работа с памятью.

Также предлагается гипноз от лени для пассивных клиентов и гипноз для похудения. Часто клиенты ищут специалиста по запросу «Никита Батурин похудение».

Гипноз «Деньги» состоит из 3 сеансов и стоит 1990 рублей. По словам Батурина, эффект от программы «Психогипноз от страхов и паники», состоящей из 5 сеансов, эквивалентен двухлетнему курсу у традиционного психолога.

Среди предполагаемых результатов гипноза для сна:

  • избавление от тревоги, страха толпы, страха потери сознания и других состояний, влияющих на повседневную жизнь;
  • умение не реагировать агрессией на агрессию и справляться с обидами;
  • улучшение общей самооценки и качества внутреннего состояния.

Проводится также гипноз-обучение. После пяти недель онлайн-курса обещают следующие навыки:

  • самогипноз и самопроработка панических атак;
  • уличный и мгновенный гипноз — якобы для защиты от мошенников;
  • работа с собственными психосоматическими проблемами;
  • использование гипноза в бизнесе для роста продаж;
  • скрипты консультирования и проработки других людей;
  • поиск глубинных ответов через технику саморазвития.

Предусмотрено три формата участия в обучении: «Эконом», «Стандарт», VIP.

Деятельность Никиты Батурина в интернете

У Никиты Батурина есть персональный сайт, где размещены медитации для сна, сеансы от страхов, гипноз от лени, программа похудения и другие гипноз-программы. Также можно приобрести его книгу. Контент выкладывается и на YouTube-канале, который насчитывает 135 тысяч подписчиков и 209 видеороликов. Регулярно публикуются материалы о различных видах гипноза и медитаций.

На канале открыты контакты для записи на консультации и покупку услуг, среди которых представлены:

  • онлайн обучение гипнозу;
  • гипноз против страхов и паники;
  • мотивационный гипноз от лени;
  • гипноз «Деньги»;
  • программа похудения через гипноз.

Во ВКонтакте на Никиту Батурина подписаны 12 000 человек. Там доступны медитации перед сном, ответы на вопросы, марафоны, программа по паническим атакам «Stop». В Telegram психолог зарегистрирован под ником “psyho log”, и у него 1896 подписчиков.

Отзывы о Никите Батурине: что говорят клиенты?

В сети легко найти запросы вида «Никита Батурин психолог отзывы». Реакции неоднозначные, встречаются как положительные комментарии, так и критические. Среди отзывов приведены скриншоты переписок из мессенджеров, что вызывает сомнения в достоверности. Отмечается, что Батурина приглашают на телевидение, и он участвует в телепрограммах. Однако, на независимых ресурсах можно найти различные мнения, включая скептические оценки в отношении обещанного результата после курсов и медитаций.

Выводы по деятельности Никиты Батурина

Услуги Никиты Батурина включают широкий спектр эзотерических техник — от гипноза до медитаций и онлайн-курсов. Несмотря на наличие YouTube канала с открытыми контактами и присутствие в Telegram и ВКонтакте, доверять этому подходу или нет — индивидуальный выбор. Конкретные доказательства мошенничества отсутствуют, но форма предоставления отзывов и огромный перечень обещаний вызывают вопросы. Потенциальным клиентам стоит внимательно изучать информацию перед обращением.

Никита Батурин
