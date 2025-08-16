“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Неа Таро (nea tarot) — отзывы о деятельности таролога

В этом обзоре рассматривается деятельность таролога Неа Таро (nea tarot), также известной как Татьяна Шилина. Она заявляет, что оказывает эзотерические услуги онлайн, включая таро-расклады и восковые отливки. В тексте ниже — подробная информация о биографии, услугах, курсах и отзывах клиентов, представленных на разных площадках.

Биография таролога Неа Таро (nea tarot)

Неа Таро скрывается под именем Татьяна Шилина. Указано, что она имеет два высших образования — по направлениям дефектология и мировая экономика. Никаких сведений о том, проходила ли она обучение по таро или другим эзотерическим дисциплинам, на сайте не представлено. Также отсутствует информация о наличии профильных сертификатов или дипломов.

Кроме консультаций, Татьяна участвует в телепрограммах — в частности, ведёт эфиры на канале ТВ-3. Также она создаёт курсы по эзотерике. По её утверждению, общее число проведённых онлайн-консультаций превышает 30 000. Указывается, что ей удалось оказать помощь тысячам человек, однако какие-либо подтверждения этим данным отсутствуют.

Какие услуги предлагает Неа Таро?

Работа Татьяны Шилиной осуществляется через собственный сайт , а также через аккаунты в VK, Instagram и Яндекс Дзен. Telegram-канал содержит лишь одно опубликованное сообщение — датировано июлем 2024 года.

Главная страница сайта представляет собой одностраничную презентацию. Здесь предлагается курс по обучению таро. Его базовая версия стоит 45 900 рублей и подразумевает самостоятельное прохождение с проверкой домашних заданий куратором. Вариант с участием наставника, который включает звонки по телефону и Zoom, дополнительно содержит бонусный модуль — его цена составляет 109 900 рублей.

В VK активность отмечалась в течение 2022–2023 годов. Неа Таро размещала общие расклады и гадания, публиковала информацию о восковых отливках и курсах. Уточняется: стоимость одной отливки — 7 000 рублей. Возможность изменения цен отдельно не исключалась.

В Instagram пользователи могут найти различные расклады на тему отношений и ближайшего будущего.

Татьяна предоставляет консультации на разные тематики. Минимальная стоимость заявлена как 6 000 рублей, окончательная сумма зависит от сложности запроса.

Отзывы о Неа Таро: что говорят клиенты?

На всех информационных площадках, **включая социальные сети**, представлены открытые разделы комментариев. Некоторые подписчики сообщают, что их сообщения в директ Instagram остаются без ответа. В связи с этим пользователи обращаются с вопросами о возможных альтернативах связи с Татьяной Шилиной.

На эзотерических форумах зафиксированы негативные отклики о деятельности nea tarot. Жалобы касаются в том числе задержек с ответами и стоимости предоставляемых услуг, которые, по мнению отдельных комментаторов, не соответствуют полученному результату.

Выводы по деятельности Неа Таро

Хотя Татьяна Шилина имеет два высших образования (в областях дефектологии и мировой экономики), подтверждений её компетенции в эзотерике — в частности, в тарологии — не найдено. Деятельность ведется в интернете на множестве платформ, включая , VK, Instagram и Яндекс Дзен. Также она появлялась в телепрограмме «Утренние гадания» на ТВ-3.

На сайте сообщается, что материалы позиционируются исключительно как развлекательный контент, а решения люди принимают самостоятельно. Тем не менее, в сети можно встретить претензии от бывших клиентов. Часть из них выражает сомнения в профессионализме nea tarot, указывая на отсутствие ожидаемого эффекта от платных услуг.