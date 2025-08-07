“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Таролог Наталья Росс – биография, услуги по таро и реальные отзывы

Наталья Росс — дипломированный психолог, таролог и эксперт по Таро с двадцатилетним опытом. Она основала школу по эзотерике.

Таролог, анализируя карты, помогает клиентам найти выход из сложных ситуаций и ответить на важные вопросы. Эзотерик, используя карты Таро, может рассказать о судьбе человека, его талантах, характере, сильных и слабых сторонах, а также об отношениях с партнёром. Кроме того, карты могут поведать о здоровье и финансовом благополучии клиента.

Наталья Росс занимается именно этим. В этой статье мы познакомимся с её биографией, рассмотрим отзывы клиентов, которые уже воспользовались её услугами, и разберёмся, что представляет собой её проект.

Биография Наташи Росс

Путь Наташи Росс в мир эзотерики был непростым. С самого детства она страдала от онкологии, а в 12 лет пережила несколько клинических смертей. После одного из таких случаев Наталья начала читать литературу на эту тему под руководством своего отца, который работал в онкологическом институте.

Отцу Натальи с большим трудом удалось достать книгу Р. Моуди «Жизнь после жизни». Так началось её знакомство с миром эзотерики, которое продолжается до сих пор.

Сейчас Наталья — востребованный таролог, который обучает клиентов работе с картами Таро, помогает им считывать информацию и использовать карты для работы с людьми.

В своей работе она использует проверенные практики и техники для работы с людьми, помогая им принять себя. Таролог учит любить себя, избавляться от всего, что мешает быть успешными и счастливыми. Она помогает людям изменить свою личность, характер и мировоззрение.

Чтобы стать тарологом, необходимо пройти соответствующее обучение. Однако у Натальи Росс не было найдено документов, подтверждающих её обучение. Поэтому некоторые люди считают, что она занимается обманом и разводом.

таролога

В своей школе Наташа Росс предлагает онлайн-курс «Стань тарологом с нуля». В ходе обучения вы узнаете, как работать с картами, поймёте, что они означают, научитесь находить верные решения для любых вопросов и освоите рабочие техники и методики.

Курс состоит из трёх пакетов:

«Эзотерик» — 24 000 рублей;

«Профессиональный эзотерик» — 33 000 рублей;

«Эзотерик плюс» — 38 000 рублей.

Наталья Росс предлагает взять обучение в рассрочку. Курс проходит в личном кабинете, где вы получите доступ к материалам. После каждого урока нужно будет выполнить домашнюю работу и отправить её на проверку. По окончании курса вам выдадут сертификат.

В процессе обучения вы познакомитесь с картами Таро, всеми арканами, законами кармы, ритуалами и магией.

Анализ социальных сетей natasha ross

Таролог Наталья Росс ведёт несколько аккаунтов в социальных сетях: Telegram-канал «Амбассадор судьбы», сообщество во «ВКонтакте» «Студия эзотерики Наташи Росс» и YouTube-канал.

Наибольшей популярностью пользуется Telegram-канал «natasha ross», где таролог делится интересной информацией о себе, рекламирует свои курсы, еженедельно публикует прогноз и делает расклады карт Таро и гадания на будущее. Также она даёт советы о том, как провести идеальное утро, и проводит вебинары.

Реальные отзывы о таро Натальи Росс

Наталья проводит большое количество вебинаров у себя в социальных сетях. И люди, которые присутствуют на ее лекциях, после прослушивания оставляют положительные комментарии о ее работе. Они спешат поделится с Натальей своими эмоциями, радостью и ощущениями.

У Натальи Росс есть разработанный сайт школы taro-ross ru, в котором представлена вся информация о курсе “Таролог с нуля”. Здесь же представлены отзывы о таро Натальи Росс клиентов, которые уже успели пройти обучение в школе. Вдохновленные клиенты делятся приобретенными знаниями и кучей эмоций, которые они испытали на курсе.

Несмотря на отсутствие у Натальи Росс официального сертификата, подтверждающего её квалификацию специалиста по таро, многие люди записываются на её курсы. На сайте-отзовике можно найти множество отзывов клиентов, которые прошли обучение по Таро у Натальи Росс. Довольные клиенты с удовольствием делятся своими впечатлениями о работе с тарологом.







Выводы о деятельности эзотерика

Наталья Росс — таролог, дипломированный психолог, эксперт по Таро с двадцатилетним опытом работы. Она является основателем школы по эзотерике.

Наталья стала тарологом после того, как прочитала книгу Раймонда Моуди «Жизнь после жизни». В этой книге она нашла ответы на многие вопросы, которые беспокоили её после того, как она пережила восемь клинических смертей.

Наталья создала онлайн-школу, где проводит онлайн-курсы, на которых можно изучить тарологию с нуля.

Однако важно отметить, что Наталья не является сертифицированным тарологом. Поэтому, прежде чем обращаться к ней за помощью, стоит это учесть.