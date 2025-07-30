“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Таролог Наталья Торус: биография и личная жизнь, услуги по таро, соцсети torustasha, реальные отзывы

Сегодня поговорим о личной жизни Натальи Торус, а также о её профессиональных достижениях в профессии “таролог”. Изучим предлагаемые услуги и опубликуем реальные отзывы о Наталье Торус.

Биография Натальи Торус

Обзор биографии таролога Натальи Торус начнём с того, её работа связана с картами таро и нумерологией. О её образовании нет никакой информации.

Вообще о себе и личной жизни Наталья Торус мало что рассказывает в социальных сетях. Больше делает упор на рабочие моменты.

Обратите внимание, что наличие диплома или сертификата о прохождении обучения не даёт право обманывать людей, гадая им на картах. А в нашем случае неизвестно, постарались ли Наталья хотя-бы получить эти сертификаты.

Услуги по таро

Сразу отметим, что запись на онлайн-консультацию нельзя. Так что клиент не получит индивидуальный расклад и не сможет задать интересующие вопросы.

Наталья делает упор на обучение специальности “Таролог”. На данный момент она предлагает пройти курс “Погружение в таро”. Он составлен так, чтобы новички могли быстро вникнуть в суть карт таро и научились делать простые расклады. Хорошим названием для такого курса стало бы “Таро на пальцах”.

Автор утверждает, что курс таро от Торус в виде видеоуроков поможет научиться читать базовые расклады и понять символику карт таро. Стоимость составляет 1000 рублей. За эти деньги клиент пройдёт полный курс и получит именной сертификат “Консультант таро”.

Помимо этого Наталья Торус успела выпустить книгу. Купить электронный вариант книги “Тонкости Таро. Символика, архетипы и скрытые смыслы” можно за 538 рублей.

Выбор услуг по сравнению с другими тарологами у Натальи небольшой. Остаётся открытым вопрос: почему она прекратила проводить консультации? Объяснений этому она нигде не оставила.

К тому же, неизвестно есть ли у неё самой дипломы или удостоверение. При этом она раздаёт своим ученикам сертификат о прохождении обучения.

Польза курса сомнительна. В нем раскрываются базовые вещи о картах таро, которые можно прочитать бесплатно в интернете. При этом курс состоит из заранее записанных уроков. Нет никаких эфиров, где можно было бы разобрать вопросы с учениками и помочь им в случае возникновения проблем.

Анализ социальных сетей torustasha

Социальные сети вроде ютуба, телеграм канала, блога в инстаграме torustasha (*запрещенная в России соцсеть), Наталья развивает активно.

Наибольшее внимание уделяется телеграмм каналу “Таро от Торус”. На сегодняшний день там набралось более 9000 подписчиков. Также в нем можно найти ссылку на YouTube канал, где выкладываются бесплатные уроки по картам таро. В самом telegram канале можно найти еженедельные прогнозы.

Реальные отзывы о тарологе Наталье Торус

На сайте нет никаких отзывов о тарологе Наталье Торус. А вот в Instagram (*запрещенная в России соцсеть) профиле специалист постоянно выкладывает слова благодарности за оказанную помощь.

В открытом доступе нет отзывов клиентов, которые к ней обращались в качестве учеников. Однако некоторые все же не довольны книгой, которую написала Наталья Торус.

Выводы о деятельности эзотерика

Изучив биографию и услуги таролога Натальи Торус, а также отзывы клиентов, мы пришли к выводу о том, что она не является дипломированным специалистом в области “Тарологии”. Не было предоставлено ни одного диплома. Единственный имеющийся в продаже курс, составлен из базовой информации, которую можно взять бесплатно из открытого доступа. Книга также достаточно слабая по своему наполнению.

Помните астрологи, тарологи и прочие подобные специалисты никак не могут повлиять на вашу судьбу. Чаще всего лишь говорят то, что желает услышать клиент.