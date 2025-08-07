“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Мастер таро Натальи Гедике — биография, обучение и курсы Международной академии эзотерики, реальные отзывы

Наталья Гедике — профессиональный астролог и психолог, мастер карт таро и НЛП, бакалавр Кабаллы. В 2016 году Наталья завоевала звание лучшего астролога по мнению журнала ESQUE. На протяжении 10 лет астролог является основателем и руководителем Международной академии эзотерики. За указанный период Наталья смогла учредить организовать следующие международные проекты:

«Антибитва Тарологов-2017»;

«Антибитва MAGIC-2018»;

«Антибитва Magic-2019».

Первое образование астропсихолога — экономическое. Наталья замужем, в браке появилось двое детей. Экстрасенс принимает активное участие в астрологических конференциях, организовывает семинары и является действующим членом Ассоциации практикующих астропсихологов Санкт-Петербурга.

Работа мага построена по принципу Гиппократа. Наталья никогда не предскажет счастливый результат. Эзотерик готов помогать и давать ответы только тем, кто нуждается в помощи и чувствует в этом потребность. Астролог считает, что необходимо сформировать клиенту правильное мышление, которое сможет разрешить негативные ситуации.

Главная задача Натальи как астролога заключается в том, чтобы реально помочь любому обратившемуся к ней клиенту рассмотреть свою внутренний мир через призму гороскопа. Таким образом, личность познает себя и взглянет на себя по-новому.

Наталья — автор эзотерических статей для популярных изданий. Аккаунты специалиста зарегистрированы в ютубе, телеграме, вконтакте. На них Наталья бесплатно делится своими мирами, мыслями и опытом. Для подробной информации по обучению астролог предлагает официальный сайт своей академии.

Услуги мастера таро

В телеграме Натальи с названием gedike анонсируются все проводимые мероприятия. Согласно публикациям, эзотерик проводит:

Мастер-классы. Прямые эфиры. Проведение курсов.

Мастер-классы от Натальи Гедике предлагают окунуться в мир магии и изучить некоторые магические практики. Изученные в процессе мастер-классов ритуалы помогут решить любые проблемы участников. Стоимость участия в мастер-классах до даты проведения – 3900 рублей, а покупка мастер-класса после проведения обойдется в 5000 рублей.

Тематические прямые эфиры проводятся самостоятельно Натальей, либо с приглашением других специалистов. Участие в прямых эфирах — бесплатное. Принять участие в подобном мероприятии — получить ценные знания и опыт разных профессионалов.

Обучение в Международной академии эзотерики

Наталья предлагает желающим пройти ее курс «Ключи к здоровому астропитанию». Курс состоит из 9 уроков и представлен 3 тарифами: базовый, продвинутый и ВИП. Данный курс поможет своим ученикам:

Сформировать индивидуальный рацион питания с помощью натальной карты.

Контролировать собственное здоровье.

Разбираться в БАДах.

Достичь физический и эмоциональный баланс.

Изучить инструкции по астропитанию для повседневной жизни.

Базовый тарифный план дает доступ к материалам курса, записям лекций и общему чату. В процессе обучения будет даваться домашнее задание и соблюдаться контроль его выполнения. По окончанию обучения ученику выдается именной сертификат. Стоимость данного тарифа — 19900 рублей.

Продвинутый тарифный план включает услуги базового тарифного плана. Дополнительно к процессу обучения предлагаются консультации астролога и нутрициолога. В подарок студенту идет вебинар «Ешь, молись, люби». Стоимость тарифа определена в 59900 рублей.

Тарифный план «ВИП» добавляет к услугам предыдущих тарифов личный чат с экспертами курса и дополнительный модуль. Обладатель тарифа получает в подарок еще один вебинар с дыхательными практиками и детокс-практику нутрициолога. Доступ к такому волшебству составит 99000 рублей. Предварительная бронь мест на любой тариф составляет 1000 рублей.

На других образовательных ресурсах можно встретить обучение Натальи Гедике по эзотерике и саморазвитию. Женщина предупреждает, что о всех актуальных курсах необходимо уточнять у нее или ее менеджера, аккаунт которого указан в ее профиле в телеграме. Иное лицо, которое может предлагать услуги Натальи может оказаться мошенником.

Реальные отзывы о Наталье Гедике

Есть как отрицательные отзывы о Наталье Гедике, так и положительные. Отзывы оставлены учениками и клиентами эзотерика. Большинство отзывов оставлено об обучении Натальи Гедике.

По мнению учеников, курсы Натальи Гедике структурированные и понятные. Люди указывают, что Наталья — замечательный учитель и человек, и готовы обращаться к ней за помощью постоянно. Такая аудитория уверена, что встреча с таким эзотериком является чудом в их жизни. Положительные отзывы можно прочитать на личных страницах эзотерика и официальном сайте.











В отрицательных отзывах клиенты указывают, что Наталья, как гадалка, может иногда ошибаться и давать не ту информацию. В таких отзывах люди высказывают свое негодование, но не пишут, что астропсихолог Наталья — мошенница. Негативные отзывы оставлены на других ресурсах интернета.

Вывод о деятельности эзотерика

Наталья Гедике — многопрофильный специалист, сочетающий в своей работе эзотерику и психологию. Изученные эзотериком навыки и практики помогают раскрыть внутренний потенциал клиента, который способен решить любую возникающую ситуацию.

Наталья подарила миру Международную академию эзотерики, которая обучает всех желающих учеников не один год. Предлагаемые курсы познакомят с таро Натальи Гедике, астрологией и другими направлениями эзотерики.

С отзывами об эзотерике можно ознакомиться на личных аккаунтах и на других сайтах. Отзывы содержат разное мнение о специалисте. Довольные клиенты восхищаются мастером, а рассерженная аудитория указывает на недостатки Натальи.