“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Наталья Жильцова

Наталья Жильцова отзывы: опыт, расклады Таро и реальные факты

Наталья Жильцова заявляет о многолетней эзотерической практике и предлагает расклады Таро, тета-хилинг, регрессию и обучение. На сайте и в социальных сетях представлены множественные направления её деятельности, в том числе работа с детскими травмами. В статье рассмотрим биографию, перечень услуг, стоимость и отзывы о Наталье Жильцовой.

Биография Натальи Жильцовой

Согласно биографической информации, активная деятельность Натальи Жильцовой в эзотерике началась в 2018 году. Хотя на некоторых сайтах указано, что она работает в этой сфере более 16 лет, ранее её имя не упоминалось до 2018 года, что вызывает сомнения в заявленном опыте.

По словам самой Натальи, в прошлом она имела «престижную работу в структуре правительства области», замужем, мать троих детей. Эзотерикой начала интересоваться спустя годы, начиная с изучения таро, позже — регрессологии и тета-хилинга. В Instagram размещена отдельная папка, однако фотографии дипломов или подтверждающих документов отсутствуют.

Гадания на картах Таро;

Работа с родовыми программами и детскими психологическими травмами;

Регрессия в прошлые жизни и сеансы по исцелению;

Создание «Коллажа Мечты» и техники притягивания желаемого;

Обучение работе с Таро.

По перечню направлений видно, что Наталья Жильцова включает в свою практику методы, требующие профильного образования, однако таких подтверждений в открытом доступе представлено не было.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Наталья Жильцова?

Основной акцент Жильцова делает на индивидуальных раскладах Таро и эзотерических сеансах. Продукты и курсы продвигаются через социальные сети, включая YouTube, Telegram, Instagram, VK и Яндекс Дзен под брендом «Таро даст ответ».

На YouTube-канале «Таро даст ответ» публикуется контент о том, как с помощью Таро возможно повлиять на отношения с партнёром, улучшить атмосферу в коллективе, поправить здоровье, а также забеременеть или встретить «мужчину мечты».

В Instagram представлена программа «Карты Таро – как ДубльГис в телефоне». Также предлагаются личные консультации и информация по эзотерическим темам.

Стоимость консультаций и курсов

Цены на услуги Натальи Жильцовой указаны следующим образом:

Часовой расклад на Таро – 3500 ₽;

Дополнительные 30 минут консультации – +1000 ₽;

Целительные практики с включением техники тета-хилинга и эмоционально-образной терапии – 5000 ₽;

Погружение в прошлую жизнь – 15000 ₽.

На счёт обучающего курса по Таро информация о стоимости в открытом доступе отсутствует.

Отзывы о Наталье Жильцовой: что говорят клиенты?

По факту отзывов о тарологе Наталье Жильцовой крайне мало. Независимых мнений на форумах, отзывах и сайтах внешней оценки найти не удалось. В открытых источниках отсутствует обратная связь от клиентов, подтверждающая эффективность заявляемых методов или профессиональные результаты консультаций.

Если у вас имеется личный опыт взаимодействия с Натальей Жильцовой, оставьте комментарий — это поможет сформировать объективную картину.

Выводы по деятельности Натальи Жильцовой

Деятельность Натальи Жильцовой охватывает широкий спектр эзотерических направлений – от Таро до регрессии. Однако отсутствие подтверждённых документов о квалификации, противоречивая информация о сроках практики и практически полное отсутствие независимых отзывов заставляют задуматься о степени надёжности данной практики. Перед обращением стоит тщательно взвесить все детали.