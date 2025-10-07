07.10.2025, 6:32, Рейтинг эзотериков
Наталья Жильцова отзывы: опыт, расклады Таро и реальные факты
Наталья Жильцова заявляет о многолетней эзотерической практике и предлагает расклады Таро, тета-хилинг, регрессию и обучение. На сайте и в социальных сетях представлены множественные направления её деятельности, в том числе работа с детскими травмами. В статье рассмотрим биографию, перечень услуг, стоимость и отзывы о Наталье Жильцовой.
Биография Натальи Жильцовой
Согласно биографической информации, активная деятельность Натальи Жильцовой в эзотерике началась в 2018 году. Хотя на некоторых сайтах указано, что она работает в этой сфере более 16 лет, ранее её имя не упоминалось до 2018 года, что вызывает сомнения в заявленном опыте.
По словам самой Натальи, в прошлом она имела «престижную работу в структуре правительства области», замужем, мать троих детей. Эзотерикой начала интересоваться спустя годы, начиная с изучения таро, позже — регрессологии и тета-хилинга. В Instagram размещена отдельная папка, однако фотографии дипломов или подтверждающих документов отсутствуют.
- Гадания на картах Таро;
- Работа с родовыми программами и детскими психологическими травмами;
- Регрессия в прошлые жизни и сеансы по исцелению;
- Создание «Коллажа Мечты» и техники притягивания желаемого;
- Обучение работе с Таро.
По перечню направлений видно, что Наталья Жильцова включает в свою практику методы, требующие профильного образования, однако таких подтверждений в открытом доступе представлено не было.
Какие услуги предлагает Наталья Жильцова?
Основной акцент Жильцова делает на индивидуальных раскладах Таро и эзотерических сеансах. Продукты и курсы продвигаются через социальные сети, включая YouTube, Telegram, Instagram, VK и Яндекс Дзен под брендом «Таро даст ответ».
На YouTube-канале «Таро даст ответ» публикуется контент о том, как с помощью Таро возможно повлиять на отношения с партнёром, улучшить атмосферу в коллективе, поправить здоровье, а также забеременеть или встретить «мужчину мечты».
В Instagram представлена программа «Карты Таро – как ДубльГис в телефоне». Также предлагаются личные консультации и информация по эзотерическим темам.
Стоимость консультаций и курсов
Цены на услуги Натальи Жильцовой указаны следующим образом:
- Часовой расклад на Таро – 3500 ₽;
- Дополнительные 30 минут консультации – +1000 ₽;
- Целительные практики с включением техники тета-хилинга и эмоционально-образной терапии – 5000 ₽;
- Погружение в прошлую жизнь – 15000 ₽.
На счёт обучающего курса по Таро информация о стоимости в открытом доступе отсутствует.
Отзывы о Наталье Жильцовой: что говорят клиенты?
По факту отзывов о тарологе Наталье Жильцовой крайне мало. Независимых мнений на форумах, отзывах и сайтах внешней оценки найти не удалось. В открытых источниках отсутствует обратная связь от клиентов, подтверждающая эффективность заявляемых методов или профессиональные результаты консультаций.
Если у вас имеется личный опыт взаимодействия с Натальей Жильцовой, оставьте комментарий — это поможет сформировать объективную картину.
Выводы по деятельности Натальи Жильцовой
Деятельность Натальи Жильцовой охватывает широкий спектр эзотерических направлений – от Таро до регрессии. Однако отсутствие подтверждённых документов о квалификации, противоречивая информация о сроках практики и практически полное отсутствие независимых отзывов заставляют задуматься о степени надёжности данной практики. Перед обращением стоит тщательно взвесить все детали.