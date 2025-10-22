“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Наталья Рощина

Наталья Рощина отзывы: что стоит за проектом «Лавандовый рай»?

Наталья Рощина — таролог и нумеролог из Нижнего Новгорода, представляющая себя в качестве проводника в область эзотерических знаний. В данном обзоре рассматриваются детали её онлайн-курсов, активность в социальных сетях и отклики клиентов на её деятельность в сфере Таро и нумерологии.

Биография Натальи Рощиной

Официальной информации о прошлом Натальи Рощиной крайне мало. Она позиционирует себя как практик в мире Таро и наставник, предлагающий сопровождение в изучении карт. Любые подтверждённые данные о профессиональном образовании, прохождении сертификаций или специализированной подготовки отсутствуют.

Какие услуги предлагает Наталья Рощина?

В качестве нумеролога и таролога Наталья Рощина предлагает различные виды услуг, ориентированных на гадание и диагностику по картам Таро:

Онлайн-консультации с индивидуальным подбором и трактовкой раскладов;

Расклады на темы взаимоотношений, финансовых вопросов и направления личного развития.

В рамках этих услуг она обещает предоставить советы и рекомендации, опираясь на значения карт, однако структура и методика таких консультаций остаются нераскрытыми.

Ютуб и деятельность Натальи Рощиной в соцсетях

Социальные сети — основной канал продвижения для «Лавандового рая», однако статистика и реакция аудитории вызывают неоднозначные впечатления.

Instagram: аккаунт под названием “lavandovyi rai taro” насчитывает 5 078 подписчиков при 647 публикациях. Контент включает посты с раскладами и предложениями о консультациях. Также рекламируется авторский курс по обучению Таро для начинающих. Связь с клиентами осуществляется через ссылку в профиле.

ВКонтакте: страница под ником lav taro также позиционирует Рощину как автора видеокарт Таро. Основной фокус — онлайн-консультации и обучение, тематические публикации на тему предсказаний, однако отзывы отсутствуют.

YouTube: канал “Lavandovyi rai taro 48” собрал 52 200 подписчиков и содержит 527 видео. Тематика включает расклады, разбор значений карт и советы, которые, по утверждению Натальи, помогают искать правильные решения. Однако достоверность этих советов и уровень экспертизы при этом остаются неочевидными.

Telegram: канал “Лавандовый рай таро” имеет 1 039 подписчиков. Здесь публикуется контент, связанный с влиянием Таро на жизнь клиентов. Присутствуют отдельные отзывы и комментарии, но целостной картины обратной связи они не формируют.

Отзывы о Наталье Рощиной: что говорят клиенты?

Комментарии и мнения пользователей о деятельности Натальи Рощиной крайне ограничены. Отзывы по большей части скудны и не дают уверенности в её компетентности. Детализированной информации о результатах гаданий или обучающих курсах — в доступе практически нет.

Выводы по деятельности Натальи Рощиной

Несмотря на активное продвижение в формате различных платформ, число отзывов у Натальи Рощиной минимально, конкретные подтверждения результативности её раскладов или качества курсов отсутствуют. Обилие обещаний вкупе с дефицитом прозрачных данных не позволяет говорить о высокой степени доверия к её практике. Подход может восприниматься как ещё один пример сомнительных эзотерических предложений без доказанной эффективности.