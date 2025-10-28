“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Наталья Дмитриева отзывы: разоблачение экстрасенса и анализ её услуг

Наталья Дмитриева называет себя экстрасенсом и тарологом, утверждая, что способна помогать людям справляться с трудностями в отношениях и финансах при помощи карт таро. В этом обзоре собрана исчерпывающая информация о её деятельности — от биографии и стоимости консультаций до отзывов клиентов и анализа присутствия в соцсетях.

Биография Натальи Дмитриевой

Наталья Дмитриева утверждает, что родилась 29 сентября в Екатеринбурге, а сейчас проживает в Москве вместе с мужем. Свою дату рождения и возраст она не раскрывает. По информации с её страниц, в прошлом у неё были проблемы в личной жизни, но якобы один из первых раскладов на таро изменил ситуацию: отношения с мужем улучшились, появилась финансовая стабильность.

Образование и профессиональная подготовка таролога вызывает сомнения. Дмитриева пишет, что обучалась таро у Марии Пиро и Юлии Бульбаш, однако подтверждений получения дипломов или сертификатов она не предоставляет. При этом указанные преподаватели выдают документы об окончании курсов — но Наталья не публикует ни одного.

Профессиональную деятельность в сфере эзотерики Наталья Дмитриева начала в 2023 году, и с тех пор занимается таро-раскладами на темы личных взаимоотношений и финансов. Данных о количестве проведённых консультаций за этот период не имеется.

Какие услуги предлагает Наталья Дмитриева?

Наталья Дмитриева специализируется исключительно на вопросах, касающихся денег и любовных отношений. Обращения по другим темам она не рассматривает. Среди тем, с которыми можно обратиться:

Почему не складываются отношения?

Что мешает получать удовольствие от брака?

Как наладить контакт с партнёром?

Причина финансовых неудач?

Можно ли рассчитывать на повышение или прибавку?

Стоит ли запускать собственный проект?

Методы работы включают консультации через переписку и голосовые звонки. Стоимость одной сессии — от 2 000 до 3 000 рублей в зависимости от выбранного формата взаимодействия. Дмитриева утверждает, что способна устранить глубокие убеждения, мешающие успеху и любви, всего за одну консультацию.

Экстрасенс Наталья Дмитриева в соцсетях

Несмотря на активное продвижение, популярность страниц Натальи Дмитриевой остаётся крайне низкой. Её аккаунты можно найти на следующих платформах:

YouTube —

Telegram — tarologdmitrieva

VK — и dmitrievanalia

Instagram —

Общее количество подписчиков на указанных ресурсах не превышает 200 человек. При этом эксперт старается не делиться подробностями личной жизни, однако публикует информацию о своих услугах, расценках и знаниях. Также у неё есть собственный сайт с размещёнными статьями и тарифами.

Отзывы о Наталье Дмитриевой: что говорят клиенты?

На своих публичных каналах Наталья Дмитриева публикует исключительно положительные отзывы о своей работе, где её хвалят за отзывчивость, понимание и якобы результативные советы. Проверить подлинность этих откликов невозможно.

На сторонних ресурсах независимые отклики о деятельности Дмитриевой встречаются крайне редко. Это связано с недавним началом её практики и очень низкой узнаваемостью. Тем не менее, найденные внешние отзывы носят явно критический характер.

Одна из клиенток Дмитриевой поделилась, что за консультацию стоимостью 3 000 рублей она получила лишь стандартные рекомендации, не адаптированные под её ситуацию. Никакого обещанного чёткого решения на сеансе представлено не было.

Некоторые негативные отзывы были оставлены другими практикующими тарологами. В них говорится, что Наталья Дмитриева не имеет квалификации, чтобы давать консультации или делать предсказания. Также упоминается, что большая часть её контента направлена исключительно на продвижение платных сессий без какой-либо профессиональной глубины.

На форумах также упоминается, что Наталья Дмитриева (таролог) активно использует манипуляции по принципу «действуй сейчас» и идеализирует результат, что ставит под сомнение её честность как специалиста.

Выводы по деятельности Натальи Дмитриевой

На основе проанализированных данных можно выделить следующие факты об экстрасенсе:

Образование не подтверждено никакими официальными документами;

Профессиональный опыт составляет менее одного года;

Вся активность Натальи Дмитриевой сконцентрирована на темах личной неудачи и финансовых кризисов клиентов, что используется для эмоционального влияния;

Нет гарантии качества на предоставляемые расклады и советы;

Отзывы на независимых платформах исключительно негативные.

Суммируя всё вышеперечисленное, можно сказать, что Наталья Дмитриева (экстрасенс) делает упор на продажу эмоционально заряженных консультаций, при этом не предоставляя доказательств профессиональной подготовки или успешной практики. Вероятно, её деятельность направлена скорее на монетизацию интереса к эзотерике, чем на реальную помощь клиентам. Рекомендуется с осторожностью относиться к подобным проектам и внимательно изучать источники перед обращением.