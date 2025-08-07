“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Многоликая ведьма Надежда Шевченко: негативные отзывы о финалистке 17 Битвы Экстрасенсов

Надежда Шевченко – экстрасенс, многоликая ведьма, сильнейший специалист по проведению магических ритуалов. Финалистка 17 Битвы Экстрасенсов, которая не раз доказывала свои паранормальные способности на камеру перед многотысячной аудиторией, помогая людям обрести опору в жизни и отыскать ответы на самые волнующие вопросы.

Биография экстрасенса Надежды Шевченко, ее жизнь до и после Битвы широко растиражированы в СМИ. Известно, что свой магический дар Надежда получила от бабушки – сильнейшей ворожеи своего времени, еще с детства демонстрируя необычные способности. Однако родители девочки не были рады такой особенности дочери, а потому старались занять ее чем-то другим. Но это не помогло, и после пережитой в юности клинической смерти интерес к эзотерике у Надежды Шевченко вернулся.

Личная жизнь многоликой ведьмы Надежды Шевченко не сложилась. Проблемный брак, неудачи с беременностью, а после конфликты с единственным сыном, которые закончились только после Битвы – все это она связывает со своими способностями, утверждая, что сильная ведьма не может принадлежать самой себе. Своей главной «фишкой» называет дар призывать души мертвых из загробного мира, хотя медиумом себя не считает, больше полагаясь на различные ритуалы.

Медийная карьера экстрасенса после Битвы не закончилась – после Надежда принимала участие еще в ряде дочерних передач, таких как «Экстрасенсы ведут расследование» и «Битва сильнейших», но до победы не дошла и в них, став почетной финалисткой. Соперники оказались сильнее? Как бы там ни было, несмотря на свой почтенный возраст по сравнению с остальными участниками, сдаваться Надежда не собирается, планируя еще побороться.

Свои неудачи магесса оправдывает неким моральным кодексом, который якобы не позволяет ей тревожить напрасно обитателей тонкого плана, хотя, судя по отзывам, дело вовсе не в морали. Впрочем, об этом чуть позже.

Техническая информация: услуги, цены, консультации

Список услуг экстрасенса Надежды Эдуардовны Шевченко включает в себя довольно много различных пунктов:

Личные приемы – как онлайн, так и офлайн по записи в Москве и Петербурге. Устранение негатива, чистки от негатива. Диагностика проблем, ситуаций. Постановка защит на все сферы жизни. Решение семейных, финансовых и других проблем посредством ритуалов. Космоэнергетика, восстановление ауры, энергетического баланса. Заговоры на любовь, защиту, семью, брак.

Цену за прием экстрасенс Надежда Шевченко почему-то не указывает, как и большинство ее коллег. Но из отзывов клиентов можно определить, что прайс начинается от 20000р.

Запись на консультацию проводится по номеру телефона, указанному на официальном сайте и официальных же страницах в социальных сетях. Расписание приемов также есть на официальном сайте.

Обучение у экстрасенса Надежды Шевченко

Если вы хотите подчинить себе магические силы и освоить эзотерику самостоятельно, Надежда Шевченко предлагает вам несколько курсов на базе Школы Магии имени себя. В настоящий момент к покупке доступны:

базовый курс ритуальной магии;

ряд авторских семинаров (расписание можно посмотреть на официальном сайте, тематика в основном про деньги);

а также вебинары, проходящие онлайн, «поймать» которые можно все там же на сайте.

Отдельными пунктами идет обучение базовым колодам Таро и трактованию рун. Что любопытно, обучение-то есть, а вот отзывов об обучении даже на официальных порталах почему-то нет.

«Саквояж чародея»: эзотерический магазин экстрасенса Надежды Шевченко

Еще один источник дохода экстрасенса Надежды Шевченко – шоу-рум магических товаров, где можно приобрести различную магическую атрибутику, амулеты, мыло, свечи, книги и карты Таро. Несмотря на название, ни амулеты, ни талисманы к самой Надежде отношения не имеют – это просто бижутерия. К тому, судя по отзывам, не слишком качественная.

Обзор социальных сетей гадалки

Социальные сети Надежду Шевченко не привлекают по ее собственным словам. Однако, вести их экстрасенс не забывает. На ее имя зарегистрирована страница в Инстаграм, группа Вк, Телеграм канал и даже ютуб канал, который не пользуется особой популярностью у аудитории.

Основной социальной сетью Надежды можно считать Инстаграм. Именно там собрано большее количество подписчиков, оттуда идет трафик на остальные сети и сайт. При этом активность самой экстрасенса в блоге довольно низкая, посты выходят нерегулярно, да и подписчики не спешат отставлять под ними отзывы и лайки.

Вторая по успешности – группа ВК. Контент варьируется от коротких роликов до больших статей и мини-игр. Очевидно, группа развивается именно за их счет, потому что большую отдачу – лайки, отзывы – набирают именно посты с играми, где разыгрываются бесплатные просмотры или короткие ответы на вопрос.

Остальные социальные сети ведутся нерегулярно и используются больше для рекламы.

Экстрасенс Надежда Шевченко: разоблачения и скандалы

Волна массовых разоблачений не обошла стороной и эту участницу Битвы Экстрасенсов. Помимо многочисленных хейтерских отзывов, экстрасенса Надежду Шевченко регулярно разоблачают различные СМИ и блогеры всех мастей. Однако почему-то народная нелюбовь со стороны большинства на доходы гадалки никак не влияет…

Многоликая ведьма Надежда Шевченко: реальные отзывы клиентов

Отзывов в анамнезе ведьмы достаточно для составления полного портрета личности. Она сама и ее менеджеры активно модерируют все социальные сети экстрасенса, не пропуская и блокируя негативные отзывы. Люди на других ресурсах жалуются, что их заблокировали после отзывов о том, что услуги не были оказаны, а также после просьб вернуть деньги.

Но все отзывы вытереть физически невозможно, поэтому на просторах сети негативные отзывы гуглятся одним движением – достаточно просто вбить в поиск «Надежда Шевченко». Вот так попытки выставить себя популярной и успешной ведьмой привели очередную финалистку Битвы к массовым разоблачающим отзывам и испорченной репутации.

Справедливости ради, положительные отзывы об успешной работе с Надеждой в сети тоже встречаются, но эти отзывы скорее исключение, чем правило. Или просто реклама. В конце концов, на своей странице отзывы покупать она не стесняется.











Подводим итог расследования

Кем бы ни называла себя Надежда Шевченко – многоликой ведьмой, ясновидящей, гадалкой или экстрасенсом – разоблачающие отзывы уже давно все доказали. Никаких паранормальных способностей у данного специалиста нет, сама она является обычным телепродуктом от ТНТ, а единственный ее талант – виртуозно обманывать людей, глядя им в глаза. Шарлатанка? Сейчас это называется «медийная личность». Хотя по факту брать деньги за неоказанную услугу – это именно мошенничество, которое ничем не оправдывается.

Вердикт: обращаться к Надежде Шевченко за магической помощью не рекомендуется. Ну, а если вы стали жертвой мошенничества с ее стороны – обязательно пишите об этом отзывы, пусть как можно больше людей будут предупреждены об опасности.