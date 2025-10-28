“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Отзывы о Надежде Медведевой – гипнологе и специалисте по работе с подсознанием

Надежда Медведева позиционирует себя как эксперт в области гипноза, гипнотерапии и подсознательной терапии. Предлагая различные услуги, включая индивидуальные консультации и онлайн-обучение, она также активно продвигает себя в социальных сетях. Однако сомнения в квалификации и эффективности её методов поднимают множество вопросов.

Биография Надежды Медведевой

Надежда Медведева родилась 18 марта 1980 года в Москве, где и проживает в настоящее время. Публично сообщает, что является матерью двух детей и находится в браке. В профессиональной деятельности представляет себя как сертифицированный гипнолог, участник NGH (National Guild of Hypnotists), а также мастер IAGC (США) и ISI-CNV (Италия), дополнительно указывая, что она тренер НЛП. Также упоминается, что прошла путь в международном бизнесе и является автором книги под названием «Богатство — это для меня». По словам самой Надежды, обучение у неё прошли более 30 000 человек. Несмотря на заявление о 12-летнем опыте в гипнозе, в открытых источниках не представлено ни одного подтверждения академического или медицинского образования, что вызывает обоснованные сомнения в профессиональной подготовке.

Какие услуги предлагает Надежда Медведева?

Надежда Медведева проводит индивидуальные и групповые гипнотические сессии, а также предлагает курсы по обучению гипнотерапии. Продвижение её услуг осуществляется через персональный сайт, где указана стоимость гипнотических программ – от 1600 руб. до 36000 руб. Кроме того, используется номер для записи на консультации.

Она активно освещает темы, связанные с регрессивным гипнозом, самопознанием и личностным ростом, но контент преимущественно носит рекламный характер. Явное отсутствие научных данных, клинических кейсов или верифицированных результатов вызывает вопросы о правомерности и эффективности предлагаемых техник, особенно учитывая отсутствие дипломов в области медицины или психологии.

Анализ активности Надежды Медведевой в социальных сетях

Nadia Medvedeva имеет профили на нескольких платформах, включая Instagram, Telegram, YouTube, ВКонтакте и Яндекс Дзен. Самой активной остаётся Instagram, где у неё 41 000 подписчиков. Однако другие площадки демонстрируют низкий уровень вовлечённости: YouTube – только 127 видео и 898 подписчиков, давно не обновляется; ВКонтакте – 208 подписчиков и 1,3 тыс. друзей; Telegram – 2000 подписчиков; Яндекс Дзен – 835 подписчиков. Регулярно публикуются фото, анонсы эфиров и темы, ориентированные на широкую аудиторию, но приток подписчиков остаётся минимальным.

Судя по содержанию, большинство публикаций изобилует маркетинговыми тезисами и предложениями приобрести курсы, что создаёт впечатление упора на коммерческую составляющую. При этом, примеры успешного применения методов, научное обоснование или реальные кейсы работы с клиентом отсутствуют. У гипнолога, особенно публикующегося как клинический специалист, должен быть подтвержденный профиль и квалификация, наличие которых в случае Медведевой не подтверждено.

Отзывы о Надежде Медведевой: что говорят клиенты?

В сети можно найти разнонаправленные отзывы о деятельности Надежды Медведевой. На её сайте размещены благодарственные комментарии, но в независимых источниках закрепилась критика. Некоторыми упоминаются неудачные сеансы, не приводящие к ожидаемым изменениям. Основная масса отрицательных мнений касается отсутствия профессионализма и несоответствия обещаний заявленным результатам терапии.

Некоторые участники отмечают, что полученный опыт не дал заявленного эффекта и не повлиял на состояние фобий или стресса. Другие указывают на низкий уровень компетенции и обвиняют в неэффективности предложенных методик.

Выводы по деятельности Надежды Медведевой

Несмотря на рекламу и громкие заявления, фигура Надежды Медведевой вызывает серьезные сомнения. Обещания быстрых психологических и эмоциональных трансформаций не подкреплены научными данными или подтвержденной квалификацией. Нестабильная активность на платформах, отсутствие медицинского образования и преобладание рекламных публикаций свидетельствуют о выраженной коммерциализации под видом терапии. Прежде чем обращаться к ней, разумно рассмотреть консультацию у сертифицированного врача психотерапевта или клинического психолога во избежание разочарования или напрасных финансовых затрат.