“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Муслима Алламова

Отзывы о Муслиме Алламовой: что важно знать

В этом материале представлен развернутый анализ деятельности Муслимы Алламовой, позиционирующей себя как таролога, астролога, нумеролога и рунолога с дипломами и специализированным образованием. Расскажем о соцсетях, видах гаданий, услугах, книге, и отзывах, на основании которых можно сделать собственный вывод о ее работе.

Биография Муслимы Алламовой

Муслима Алламова утверждает, что обладает многолетним опытом в эзотерике, включая таро, хиромантию, нумерологию и астрологию. Она окончила Академию Астрологии, руководителем которой является М.Б. Левин, получив специальность астролог-исследователь. Также она прошла курс в Школе профессионального Таро, где получила квалификацию таролог-консультант.

В ее послужном списке значится обучение по снятию магического воздействия и работе с магией, изучение различных колод: Таро Райдера Уэйта, Таро Тота, Марсельское Таро, Ленорман, Руми, Оракул Симболон, Библейское Таро, Таро Теней, Парацельса, Алхимическое Таро. Кроме того, она защищала дипломную работу на тему «Семь принципов герметизма в колоде Таро Тота А.Кроули» в 2010 году, после чего получила звание Магистра Таро и арканологии за создание собственной колоды «Московская Шехерезада или Таро гастарбайтеров».

Также Муслима Алламова обучалась в Российском Научном Хирологическом Обществе по направлениям диагностической хиропсихологии и коррекционной хиромантии, а также окончила Европейскую Школу Корреспондентского обучения и получила сертификат практического психолога.

Какие услуги предлагает Муслима Алламова?

Эзотерические консультации Муслимы Алламовой охватывают целый спектр направлений: гадание на Таро, рунах, хиромантия, астрология, нумерология, чтение по фото, диагностика энергетики, фэн-шуй и гадание на кофейной гуще. Также она делает гороскопы и предлагает арабские расклады. Все консультации происходят в онлайн-формате, и для записи необходимо написать в личные сообщения в соцсетях или позвонить по номеру 8 965 362 50 70.

Кроме консультаций, Алламова проводит обучение Таро — в частности, есть ролик под названием «Учимся у Муслимы» на YouTube, где она показывает техники раскладов.

Социальные сети Муслимы Алламовой

ВКонтакте — основная платформа таролога для связи с аудиторией. Профиль открыт, на странице указано более 1900 друзей. Однако комментирование на стене отключено, и оставить отзыв невозможно.

Instagram-страница Муслимы Алламовой посвящена эзотерическим темам. Аудитория составляет чуть более 500 подписчиков. В сторис отсутствуют отзывы клиентов, а публикации появляются нерегулярно.

YouTube-канал Муслимы на первый взгляд выглядит активно — на канале числятся 49,3 тысячи подписчиков. Однако количество просмотров видео низкое, что вызывает сомнение в органическом росте аудитории. Комментарии к роликам открыты.

Книга Муслимы Алламовой: что внутри?

Книга под заголовком «Руны, Таро, астрология: анализ личности и прогноз событий» позиционируется как самоучитель по астрологии. В ней содержится методология составления и трактовки гороскопов, а также описываются подходы к работе с Таро и рунами. Также заявлено, что книга позволяет провести анализ своих сильных и слабых сторон.

Отзывы о Муслиме Алламовой: что говорят клиенты?

Отзывы от клиентов, взаимодействовавших с Муслимой Алламовой на платной основе, в открытом доступе отсутствуют. В комментариях на YouTube присутствуют однотипные сообщения, которые создают впечатление искусственной генерации. Все они касаются бесплатных раскладов и не содержат конкретики по результативности консультаций.

На сторонних форумах и независимых платформах встречаются жалобы. Пользователи пишут, что не получили результата от сеансов, а сами гадания воспринимаются как догадки. Некоторые сомневаются в наличии у Муслимы заявленного «дара».

Выводы по деятельности Муслимы Алламовой

Несмотря на внушительный перечень курсов и официальных подтверждений компетенции, деятельность таролога Муслимы Алламовой вызывает многочисленные вопросы. Аудитория в социальных сетях крайне небольшая, либо искусственно увеличена. Удаленные возможности оставить комментарии создают ощущение закрытости. Отсутствие отзывов от реальных клиентов и наличие унифицированных комментариев вызывают сомнение в эффективности работы. Подход к продвижению и репутации выглядит спорным и не внушает доверия для обращения за консультативной помощью.