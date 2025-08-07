“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Мирослава Буш с “Битвы экстрасенсов” – мошенница или нет: биография, школа эзотерики centr magic miroslava bush, отзывы людей об астрологе и гадалке

Эзотерик Мирослава Буш – астролог, экстрасенс, маг, профайлер, ясновидящая и автор книг по эзотерике. Заявляет о себе как о медийном эксперте (эксперт на ТВ таких телепрограмм как («Охотники за привидениями», «Бородина против Бузовой», «Мужское-женское», «Истина где-то рядом» и др.), гении медитации, мастере метафор, программисте новой реальности, а также Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги. Утверждает, что уже более двадцати пяти лет она использует научные методы и магические способности для решения проблем своих клиентов, которые к ней обращаются и обучила 9000 учеников в 17 странах Мира

Мирослава Буш: биография, образование, личная жизнь

Мирослава Буш (Марина Алексеевна Бушуева) родилась 16 июля 1972 года в Москве. Есть семья: муж Алексей и дети: сын и дочь (уже замужем).

Информация о её ранних годах и семье остаётся закрытой. Известно, что в возрасте пяти лет с ней случилось нечто трагическое, детали чего она не раскрывает. Вопреки трудностям детства, Мирослава стремилась к благородной цели — стать волшебником, чтобы оказывать помощь людям.

После школы Мирослава поступила в государственный педагогический колледж среднего профессионального образования имени Ушинского, факультете педагог начальных классов.

После колледжа она некоторое время работала в школе.

Утверждает, что якобы окончила Московский Психолого-социальный институт, но подтверждения этому нет.

В 2002 году Мирослава была зачислена в штат помощников депутата Государственной Думы В. Г. Куликова, где она исполняла обязанности ассистента. Одновременно с этим она обучалась в РАГС при Президенте РФ.

До достижения двадцатилетнего возраста, 27 июня 2003 года она основала компанию ООО «Скарлет», которая специализируется на аренде и лизинге легковых автомобилей (ИНН 7709429770, ОГРН 1037709057627, Москва), где успела поработать в качестве секретаря-референта.

1 сентября 2006 года Бушуева зарегистрировала ООО «Автомедон» (ИНН 7703606380, ОГРН 5067746397725, Москва), компанию по оптовой торговле автомобильными деталями и аксессуарами, которая была ликвидирована в 2008 году из-за низкой рентабельности.

23 мая 2007 года она открыла ООО Аукционный Дом «Жизнь Кукол» (ИНН 7713621123, ОГРН 5077746818650, Москва), розничный магазин игр и игрушек, закрытый в 2012 году также из-за низкой рентабельности.

13 сентября 2012 года было основано ООО «Центр Оккультизма и Магии» (ИНН 7719822122, ОГРН 1127746731628, Москва), закрытое в 2019 году после выявления недостоверных данных в регистрационных документах и возбуждения дела о налоговых взысканиях.

11 июня 2018 года Марина запустила личный сайт miroslava-bush.ru для продвижения своих услуг, а 30 апреля 2021 года зарегистрировала ИП (ОГРНИП 321774600264705, ИНН 771900293620) с основным видом деятельности — дополнительное образование для детей и взрослых.

Услуги ведьмы и астролога

Школа Мирославы Буш

На сайте школы Мирославы Буш centr magic miroslava bush предлагают «Уникальные метафорические карты от Мирославы Буш», созданные с помощью искусственного интеллекта:

BOX-СТАНДАРТ – 7.000 рублей

BOX-ПРЕМИУМ – 50.000 рублей





Handmade

Как выяснилось, ведьма Мирослава Буш – любительница handmade и активно продает свои товары на платформе «Ярмарка Мастеров».





Деятельность в соцсетях miroslavabush

В социальных сетях на своих страницах в Ютуб, Инстаграм (*запрещенная в РФ соцсеть), ТикТок, Дзен и канал Телеграмм Мирослава Буш «Битва экстрасенсов» программу эксплуатирует по полной и вдогонку запустила проект «RE KARMA». В этом проекте она делится разными лайфхаками: чего не нужно делать в гостях, как защитить зеркало, чего нельзя делать в церкви и тому подобное.

Реальные отзывы людей о Мирославе Буш

Мирослава Буш отзывы людей имеет не просто разные, а кардинально противоположные. Есть те, кто благодарят за прием, а есть те, кто ругает и называет мошенницей и шарлатанкой.

Правда самым показательным на наш взгляд является публикация о Мирославе Буш на сайте Союза Магов России в разделе «Мошенники».

А первый скандал с ее участием случился еще во время съемок «Битвы экстрасенсов».







Выводы о деятельности эзотерика

Анализ деятельности Мирославы Буш открывает простор для критической оценки ее квалификации и предпринимательских усилий. Заявленные ею позиции астролога, экстрасенса, профайлера и медийного эксперта не находят достаточного подтверждения в документально обоснованных источниках. Отсутствие проверенных данных о её образовании в Московском Психолого-социальном институте подрывает доверие к ее профессиональному статусу.

Деловая репутация Мирославы Буш также ставится под сомнение, учитывая историю её компаний, многие из которых были закрыты по причине низкой рентабельности или недостоверности регистрационных данных, что не соответствует образу успешного предпринимателя.

Её виртуальная деятельность в сфере продажи метафорических карт, якобы созданных с помощью искусственного интеллекта, вызывает сомнения в ценности и научной обоснованности предлагаемого продукта. Вдобавок, высокие цены на эти товары и курсы поднимают вопросы о соотношении цены и реальной ценности для потребителя.

Социальные медиа и различные платформы, где Мирослава представляет свои услуги и советы, в некоторых случаях могут восприниматься как способы манипулирования и эксплуатации уязвимости клиентов, ищущих решения своих личных проблем.

Отзывы о Мирославе Буш остро делят общественное мнение. В то время как некоторые выражают благодарность, другие сурово критикуют её, называя шарлатанкой и мошенницей. Публикация на сайте Союза Магов России, где Мирослава упоминается в контексте мошенничества, и скандалы в программе «Битва экстрасенсов» усиливают сомнения в ее деятельности.

В совокупности, критический взгляд на карьеру и практику Мирославы Буш говорит о том, что ее действия и утверждения требуют более пристального и критического рассмотрения. Эффективность и этичность её методов, особенно в такой деликатной области, как экстрасенсорика и эзотерика, остаются под вопросом.