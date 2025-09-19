“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Михаил Вяземский отзывы: что известно об эзотерике?

Михаил Вяземский называет себя оккультным советником, но интернет полон противоречивой информации о его деятельности. В этом обзоре собраны данные о его биографии, перечне услуг, форматах обучения, социальных сетях и отзывах клиентов, включая критику на форумах.

Биография Михаила Вяземского

Михаил Вяземский позиционирует себя как видящий маг, таролог и эзотерик. Данные о его образовании отсутствуют, также он не сообщает, где проживает. Свое лицо он не демонстрирует публично. Информация о биографии крайне ограничена и вызывает недоверие у пользователей.

Какие услуги предлагает Михаил Вяземский?

Список платных услуг включает диагностику магического воздействия за 5 000 рублей. Также Вяземский предлагает определение наличия негативных влияний с использованием карт Таро — стоимостью 3 000 рублей. Диагностика помещения варьируется от 3 000 до 4 000 рублей. Помимо консультационных услуг Михаил Вяземский заявляет о проведении курсов: обучение в «Школе деревенского колдовства» стоит 16 000 рублей. Также он заявляет о курсе под названием «Магия архангелов», но стоимость для этого направления не указана. Предлагает и книги, которые размещены на популярных маркетплейсах, однако конкретные названия в открытых источниках отсутствуют.

Анализ социальных сетей Михаила Вяземского

В качестве каналов коммуникации Михаил Вяземский использует Telegram и Яндекс Дзен. В Telegram он размещает ту же информацию, что и на официальном сайте, в основном, касающуюся платных курсов и консультаций. Активность в социальных сетях скорее повторяет контент сайта, чем помогает понять личность эзотерика.

Отзывы о Михаиле Вяземском: что говорят клиенты?

На собственном сайте Михаила Вяземского размещены исключительно положительные отклики без конкретных деталей. Однако на сторонних ресурсах и форумах можно найти большое количество критики. Некоторые пользователи пишут, что Вяземский — шарлатан, и называют его обманщиком. Отмечается, что он не публикует свои фотографии и не делится личной информацией, что вызывает у клиентов подозрения.

Выводы по деятельности Михаила Вяземского

Личность Михаила Вяземского вызывает множество вопросов: отсутствует подтвержденная информация о его квалификации, лице, месте проживания, а отзывы на независимых форумах указывают на недовольство клиентов. Предложенные им услуги отличаются высокой стоимостью — от 3 000 до 16 000 рублей — при этом результативность практик и обучения вызывает сомнения. На фоне иных доступных специалистов, Вяземский выглядит как спорная фигура.