“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Михаил Подгорный

Отзывы об астрологе Михаиле Подгорном: стоит ли доверять его курсам и консультациям?

Михаил Подгорный позиционирует себя как астролога с более чем 30-летним стажем, дипломированного врача, исследователя, художника и писателя. Однако при этом отсутствует какая-либо достоверная информация, подтверждающая квалификацию. Ни документов, ни отзывов, ни активной онлайн-деятельности — и это вызывает ряд вопросов.

Биография Михаила Подгорного

Сведения о самом Михаиле Подгорном довольно обрывочны. Он утверждает, что более 30 лет изучает астрологию, занимается мистическими практиками и использует эзотерические методы для «исцеления человека». Помимо астрологии, он называет себя дипломированным врачом, однако до сих пор не представил никаких документов, которые могли бы подтвердить этот статус. Даже дипломов по основному профилю — астрологии — на публичных ресурсах нет. Информация о его прошлой деятельности, образовании и специальных навыках отсутствует.

Какие услуги предлагает Михаил Подгорный?

Несмотря на обширное самопозиционирование, перечень услуг от Михаила Подгорного весьма ограничен:

Индивидуальные консультации в формате видео в любых мессенджерах — стоимость и продолжительность не указаны;

Образовательная программа «Астрология с глубиной, цветом и запахом».

Курс проводится онлайн, включает как теоретические, так и практические занятия. Программа разделена на блоки, каждый из которых оплачивается отдельно:

1 блок — 5100 рублей;

2 блок — 12700 рублей;

3 блок — 7650 рублей;

4 блок — 12750 рублей;

5 блок — 8925 рублей;

Практические занятия — 3825 рублей.

Оплата производится на сайте Михаила Подгорного. Кураторы проверяют выполненные задания, но подробности относительно состава команды и квалификации кураторов не раскрываются.

Обзор активности Михаила Подгорного в соцсетях

Деятельность астролога в социальных сетях практически не вызывает интереса. Аккаунты, включая YouTube («astro__mir»), Telegram («astro_mir_mir»), VK и платформу Дзен, заметно пустуют. Контента немного, активность минимальна, подписчиков крайне мало. Блог на личном сайте содержит статьи схожего содержания с теми, что публикуются в формате аудио на YouTube. Видео представляют собой голосовые версии текстов и разборы натальных карт медийных персон, но они не привлекают аудиторию ни просмотрами, ни комментариями.

Telegram не является полноценным каналом: это приватный чат, в котором автор утверждает, что не общается с подписчиками, хотя сам размещает в блогах информацию об обратной связи.

Отзывы о Михаиле Подгорном: что говорят клиенты?

На официальном сайте размещены статичные отзывы, встроенные в структуру страницы, при этом отсутствует форма обратной связи. Таким образом, они вызывают сомнения в своей достоверности.

В интернете крайне мало рецензий на практическую работу Михаила Подгорного. Несколько скептических оценок затрагивают как уровень консультаций, так и эффективность обучения. Характерны сомнения в компетентности, аена положительные отзывы полностью отсутствуют.

Хотя нет и выраженной критики или жалоб, дефицит прозрачной информации не позволяет воспринимать услуги как надёжные. Отзывы на художественные статьи также не имеют отношения к астрологической деятельности.

Выводы по деятельности Михаила Подгорного

Из-за недостатка проверяемой информации, отсутствия документов, неразвитости социальных сетей и полной непрозрачности отзывов Михаил Подгорный вызывает обоснованные сомнения как специалист. Практически не представлено материалов, которые бы доказывали его экспертность, несмотря на громкие заявления о 30-летнем опыте и наличии медицинского диплома.

Выбирать услуги или обучение у Михаила Подгорного следует крайне осмотрительно. В условиях, когда есть альтернативы с подтверждённой репутацией и прозрачным профессиональным досье, его предложение выглядит слабо конкурентоспособным.