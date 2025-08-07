“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Таролог Мерцана. Анализ Соцсетей и Услуг. Отзывы Клиентов о Работе Специалиста

Мерцана — таролог с более чем 20-летним опытом работы, утверждающая, что способна разгадывать все секреты жизни с помощью карт Таро. Хотя ее профессиональный путь кажется впечатляющим, настоящий имя этой личности остается тайной.

Сейчас Мерцана продвигает себя в соцсетях, пытаясь охватить как можно больше людей через YouTube и онлайн-курсы по Таро. Её мастер-классы обещают научить «истинным секретам» карт, но сам процесс обучения остаётся окутан таинственностью, а отзывы — зачастую неубедительные.

Однако это не все. Мерцана гордится не только своими раскладами, но и возможностью диагностировать магические воздействия, а также устранять порчи и сглаз. С этим набором навыков она превращается не просто в таролога, а в настоящего экстрасенса, который может, по ее словам, освободить клиента от любой магической “нечисти”.

Услуги, предлагаемые Мерцаной:

Расклады на отношения (анализ любовного треугольника) стоят 2000 руб. Также можно заказать разбор личной жизни за 2000 руб, который включает пять вопросов, или расклад по финансовым и рабочим вопросам. Для раскладов на будущее добавляется дополнительная плата.

Кроме того, Мерцана предлагает курсы Таро, которое включает 15 уроков. Каждый урок длится два часа и стоит 2000 рублей.

Деятельность Мерцаны в соцсетях

YouTube-канал специалиста Мерцаны насчитывает 36,1 тыс. подписчиков и содержит 620 видео. Таролог п делится различными раскладами и эзотерическими практиками.

Канал Mercana taro на платформе Яндекс Дзен насчитывает 412 подписчиков. Здесь таролог приглашает в мир Таро и гаданий, включая использование карт, оракулов, рун и свечей.

Аккаунт Мерцаны Таро в Telegram насчитывает 4 128 подписчиков и 128 публикаций. Здесь можно найти общие расклады, прогнозы и новости.

Аккаунт mertcana taro на RuTube имеет 139 подписчиков. Таролог представляет себя как профессионала с многолетним опытом работы с картами Таро, предлагая помощь в поиске решений для жизненных проблем. Мерцана акцентирует внимание на индивидуальном подходе и стремится помочь клиентам понять себя и свои возможности.

Instagram-аккаунт Мерцаны Таро (mercana_taro) насчитывает 572 подписчика и 18 публикаций. Контент в основном посвящен эзотерическим практикам, связанным с Таро.

Отзывы о работе эзотерика

Реальные отзывы о работе мага в основном негативные:







Итоги обзора профессионала

Мерцана Таро представляет себя как профессионала, но информация о ней крайне ограничена, а отзывы о ней негативные. Обращаться к Мерцане не стоит.