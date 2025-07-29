“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Мастерская предсказаний: таро и гороскопы от Натальи Касаткиной, прогнозы астролога и таролога, реальные отзывы

Наталья Касаткина — мастер таро, который уже более 30 лет проводит свои магические ритуалы. Она основала проект под названием «Мастерская Предсказаний». В сети Наталья довольно активна: ее расклады можно найти в соцсетях.

Каждый день она радует своих подписчиков бесплатными прогнозами, практиками для решения всевозможных проблем и заговором на быстрое разрешение житейских вопросов. Однако о том, как Наталья нашла свой путь в эзотерике и откуда у нее эти знания, гадалка умалчивает.

Прогнозы и другие услуги астролога и таролога

Наталья Касаткина – таролог, который предоставляет ряд эзотерических услуг, фокусируясь на практиках, связанных с картами Таро и магией. Основные направления её работы включают:

Специалист использует карты Таро для получения предсказаний и анализа текущих ситуаций.

Обучение заговорам: Она делится своими знаниями о различных заговорах, которые могут использоваться для решения личных проблем. Это может включать советы по составлению и произнесению заговоров для привлечения удачи, защиты от негативных энергий или достижения желаемых целей в отношениях и в будущем.

Наталья обучает практическим аспектам бытовой магии, которая включает в себя использование обычных предметов в повседневной жизни.

Для получения платных консультаций клиентам предлагается написать Наталье через WhatsApp или Viber. Однако точных расценок на услуги нет.

Деятельность в соцсетях

YouTube-канал “Мастерская Предсказаний” предлагает таро-гороскопы и насчитывает 31,8 тыс. подписчиков и более 2,2 тыс. видео. Наталья предлагает помощь в сложных жизненных ситуациях и обучает применению эзотерических знаний. tarot nataliya работает дистанционно, используя фотографии клиентов. На ютуб есть отзывы клиентов:

На платформе Дзен Наталья Касаткина, практикующий таролог с почти 30-летним стажем, привлекла 2822 подписчика. На dzen.ru есть комментарии и реальные отзывы клиентов.

В Контакте Наталья представлена как ведущая “Мастерской Предсказаний”. На канале она предлагает услуги предсказаний онлайн. p p Чтобы обратиться к Наталье с личными вопросами, пользователи могут связаться с ней через Telegram. В вк (vk) отзывов нет:

Телеграм-канал “Masterskaya Predskazaniy” насчитывает 403 подписчика. В этом канале Наталья Касаткина как астролог делится своим опытом предсказаний на картах Таро и предлагает различные советы и практики. Отзывов клиентов нет:

Инстаграм-канала у нее нет.

Отзывы о Мастерской предсказаний и Таро Натальи Касаткиной

О Наталье Касаткиной отзывов немного и есть много отрицательных:





Итоги обзора эзотерика

Наталья предлагает разнообразные услуги, включая гадания. Отсутствие ясности в предложениях и неуказание стоимости работы создают ощущение непрофессионализма. Обращаться к Наталье не стоит.