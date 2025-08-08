Топ-3 Эзотерика
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Марьяна Романова

Ведьма Марьяна Романова – разоблачение экстрасенса

08.08.2025, 0:00, Рейтинг эзотериков
Теги:

В средневековье ведьм сжигали на костре, а в настоящее время услуги специалистов сферы эзотерики пользуются большой популярностью. Люди со сверхспособностями стали проявлять себя, используя для этого телевидение и социальные сети. Так широкую популярность получила Марьяна Романова – ведьма, эзотерик, исследователь скрытых сил в человеке и природе, автор методик по развитию магических способностей, писатель, блогер. Но подтверждением экспертности является не высокая медийность, а результат работы. В данной статье мы попробуем провести разоблачение Марьяны Романовой, на основе анализа профессиональной деятельности мага.

марьяна романова

Биография Марьяны Романовой

В биографии ведьмы Марьяны Романовой нет никаких предпосылок к сверхспособностям. Настоящее имя экстрасенса – Мария Михайловна Королева, родилась она в 1979 году в Москве. Росла в обычной семье, была активным ребенком. Маша с 14 лет работала моделью в агентстве Вячеслава Зайцева, принимала участие в конкурсе красоты. Закончила МГУ по специальности журналистика. После окончания ВУЗа устроилась телеведущей на телеканалах РТР и РЕН-ТВ, но блестящей карьеры не сложилось. В дальнейшем Мария серьезно увлекалась экстремальными видами спорта, но один из прыжков с парашютом привел к перелому позвоночника. Находясь на лечении в больнице Маша погрузилась в писательство. Вначале автор выпускала женские романы под своим именем, затем взяла псевдоним Маша Царева. С 2013 года писательница меняет имя на Марьяну Романову и вместо любовных историй пишет мистические триллеры. Но книги не не стали бестселлерами и не принесли желаемой популярности.

марьяна романова отзывы

В тот же период, во время восстановления после травмы, Мария прибегала к целительству и магии. Она начала ездить по деревням, собирая рецепты зелий и различные заговоры. В дальнейшем Мария увлеклась исследованием оккультизма, она опробовала шаманизм, восточные практики и классическую магию. В итоге мистик нашла свой уникальный путь видения. Со слов Марьяны, около 10 лет назад она провела таинственный обряд, после чего у нее раскрылись магические способности, которые она продолжает развивать до сих пор.

В 2020 Марьяна Романова приняла участие в телевизионном шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Ведьма достойно проходила испытания и вышла в финал, но не смогла завоевать хрустальную руку. В 2023 году Марьяна приняла участие уже в «Битве сильнейших» и также занимала лидирующие позиции среди экстрасенсов. Правда ли то, что происходит в шоу – большой вопрос, но участие в данном проекте принесло Марьяне долгожданную популярность и славу.

ведьма марьяна романова

Услуги экстрасенса Марьяны Романовой

Марьяна говорит, что редко проводит индивидуальные консультации и личные практики, хотя люди часто обращаются к ней для решения различных проблем. Ясновидящая уверяет, что у нее не остается на это времени из-за загруженности на проектах. Возможно, причина еще в том, что экстрасенс боится не справиться с задачей. Стоимость своих услуг эзотерик не указывает

Основной вектор профессиональной деятельности Марьяны направлен на обучение магическим методикам. На личном сайте mariyanaromanova.ru мистик предлагает свой проект – Курс по развитию экстрасенсорных способностей. На практикуме Марьяна обучает авторской методике восприятия и открывает в людях сверхспособности. Программа состоит из трех ступеней и идет от простого изучения основ к более сложным навыкам. Доступ ко всем трем ступеням при единовременной оплате стоит 25.000 рублей. Можно покупать обучение поэтапно, тогда цена одной ступени будет составлять 10.000 рублей. На курсе есть VIP-тариф стоимостью 100.000 рублей – участники в дополнение получают личный онлайн-прием экстрасенса на 30 минут и артефакт на раскрытие магического потенциала.

марьяна романова разоблачение

Также курсы Марьяны Романовой можно пройти в Магическом колледже «Телема-93», в котором проходит обучение по эзотерическим дисциплинам. На платформе представлены авторские проекты Марьяны Романовой, обучение проходит в очном формате в Москве и дистанционно.

  • «Основы магического влияния» – проект для тех, кто только начинает изучать магию, включает в себя эзотерические практики и ритуалы. Курс состоит из четырех блоков, каждый включает в себя 8 занятий. Можно приобретать по отдельности любое занятие за 3.000 рублей, или одним блоком за 18.000 рублей.
  • «Ритуальный круг» – курс только для тех, кто ранее уже занимался в колледже «Телема-93» и знает теоретические основы магии. Программа помогает укрепить и расширить практические навыки. Курс также состоит из четырех блоков по 8 занятий. Стоимость одного урока – 2.000 рублей, цена блока – 14.000 рублей.

На личном сайте экстрасенса есть онлайн магазин, где можно приобрести заряженные артефакты, магические свечи, книги и медитации.

В качестве артефактов представлены украшения, себестоимость которых в десятки раз ниже, видимо основную ценность составляет энергетический заряд. Цена свечей тоже явно завышена.

ведьма марьяна романова биография

От художественной литературы Марьяна перешла к методическим пособиям по магии, для начинающих специалистов. Отзывы на данные издания неоднозначные.

марьяна романова маг

Анализ социальных сетей экстрасенса Марьяны Романовой

В своих социальных сетях Марьяна пишет много информации на тему магии и эзотерики, рекламирует свои проекты, немного делится лайф-контентом. У экстрасенса есть большая команда фанатов, но также много хейтеров, осуждающих ее. Специалист не скрывает того, что удаляет все негативные комментарии, так она «чистит пространство».

А вот в сообществе «Битвы экстрасенсов», к управлению которым у Марьяны нет доступа, хейта к публикации с ведьмой намного больше, чем положительных комментариев.

марьяна романова ютуб

В Инстаграм* (запрещенная в России социальная сеть) Марьяна создала два профиля – личный (@lucifer_petrovna) и рабочий (@mariyana.romanova), где экстрасенс больше делится профессиональными моментами. Аккаунты с большим количеством активных подписчиков.

марьяна романова телеграм

Телеграм-канал «Марьяна Романова. Живая материя» также активный, на него подписано 36,7 тысяч человек.

ВКонтакте в личном профиле Марьяны Романовой (lucifer_petrovna) 1804 друга, активность аудитории высокая, в комментариях очень много комплиментов и слов восхищения. Ну а весь негатив специалист удаляет и блокирует, чтобы не засорять пространство.

марьяна романова вк

Ютуб-канал «Марьяна Романова» содержит видеоролики на тему эзотерики, магические предсказания и практики. На площадке 164 тысячи подписчиков, аудитория живая, активная. Комментарии остаются только положительные, есть те, кто подтверждает эффективность представленных практик.

марьяна романова живая магия

Отзывы на экстрасенса Марьяну Романовскую

Марьяна популярный медийный эзотерик, но в интернете нет ни одного отзыва на работу, подтверждающего экспертность специалиста. Нет реальных рассказов о том, чтобы с помощью практики экстрасенс решила запрос. На форумах нет обсуждений курсов Романовской. Скорее всего, Марьяна также «подчищает» пространство, как и комментарии в своих социальных сетях.

На одной платформе сохранилось лишь пару комментариев о том, что магическими способностями Марьяна не обладает и артефакты ведьмы не работают.

марьяна романова youtube
марьяна романова instagram

На личном сайте и в социальных сетях медиум делится обратной связью от участников курсов. Конечно же, все представленные сообщения с благодарностью за полезный и качественный материал.

mariyana romanova

Честные отзывы можно найти на книги по магии Марьяны Романовской. Кроме положительных оценок есть и другие, противоположные мнения. Со слов читателей, не стоит в свободном доступе продавать такие рекомендации по черной магии, потому что покупают и читают их в основном молодые неокрепшие умы. Некоторые практики не безопасны и автор предупреждает, что ответственность она не несет.

марьяна романова отзывы об обучении

Аудитория в социальных сетях делится на два лагеря – одни восхищаются Марьяной и доверяют ей, другие хейтят, называют обманщицей и лживой актрисой. Все они основываются только на том, что видят на телевидении и в социальных сетях. Но картинка на экране не всегда совпадает с действительностью, люди видят только то, что им хотят показать.

Выводы

Анализируя деятельность Марьяны Романовской очевидно, что она всегда искала славы и популярности. Эзотериков в роду не было, магические способности открылись лишь после 30 лет – все это вызывает сомнения. Отсутствие реальных отзывов о помощи экстрасенса, подтверждающих ее способности тоже нет.

Нет четких подтверждений или опровержений магических способностей Марьяны. Да и в целом деятельность, которой занимается ведьма, считается лженаукой и не возможно доказать ее эффективность.

Есть отзывы, на основе которых можно полагать, что деятельность Марьяны Романовской – это бизнес, в который входит продажа магических артефактов и обучающих курсов. Благодаря медийности экстрасенса, есть спрос на ее продукты, а за полученный результат она ответственности не несет.

Пытайтесь решать свои сложные жизненные ситуации без обращения к людям со сверхспособностями. Мистики могут оказаться шарлатанами и мошенниками, тогда вместо реальной помощи, вы просто потеряете деньги.

Марьяна Романова
