“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Ведьма Марьяна Романова – разоблачение экстрасенса

В средневековье ведьм сжигали на костре, а в настоящее время услуги специалистов сферы эзотерики пользуются большой популярностью. Люди со сверхспособностями стали проявлять себя, используя для этого телевидение и социальные сети. Так широкую популярность получила Марьяна Романова – ведьма, эзотерик, исследователь скрытых сил в человеке и природе, автор методик по развитию магических способностей, писатель, блогер. Но подтверждением экспертности является не высокая медийность, а результат работы. В данной статье мы попробуем провести разоблачение Марьяны Романовой, на основе анализа профессиональной деятельности мага.

Биография Марьяны Романовой

В биографии ведьмы Марьяны Романовой нет никаких предпосылок к сверхспособностям. Настоящее имя экстрасенса – Мария Михайловна Королева, родилась она в 1979 году в Москве. Росла в обычной семье, была активным ребенком. Маша с 14 лет работала моделью в агентстве Вячеслава Зайцева, принимала участие в конкурсе красоты. Закончила МГУ по специальности журналистика. После окончания ВУЗа устроилась телеведущей на телеканалах РТР и РЕН-ТВ, но блестящей карьеры не сложилось. В дальнейшем Мария серьезно увлекалась экстремальными видами спорта, но один из прыжков с парашютом привел к перелому позвоночника. Находясь на лечении в больнице Маша погрузилась в писательство. Вначале автор выпускала женские романы под своим именем, затем взяла псевдоним Маша Царева. С 2013 года писательница меняет имя на Марьяну Романову и вместо любовных историй пишет мистические триллеры. Но книги не не стали бестселлерами и не принесли желаемой популярности.

В тот же период, во время восстановления после травмы, Мария прибегала к целительству и магии. Она начала ездить по деревням, собирая рецепты зелий и различные заговоры. В дальнейшем Мария увлеклась исследованием оккультизма, она опробовала шаманизм, восточные практики и классическую магию. В итоге мистик нашла свой уникальный путь видения. Со слов Марьяны, около 10 лет назад она провела таинственный обряд, после чего у нее раскрылись магические способности, которые она продолжает развивать до сих пор.

В 2020 Марьяна Романова приняла участие в телевизионном шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Ведьма достойно проходила испытания и вышла в финал, но не смогла завоевать хрустальную руку. В 2023 году Марьяна приняла участие уже в «Битве сильнейших» и также занимала лидирующие позиции среди экстрасенсов. Правда ли то, что происходит в шоу – большой вопрос, но участие в данном проекте принесло Марьяне долгожданную популярность и славу.

Услуги экстрасенса Марьяны Романовой

Марьяна говорит, что редко проводит индивидуальные консультации и личные практики, хотя люди часто обращаются к ней для решения различных проблем. Ясновидящая уверяет, что у нее не остается на это времени из-за загруженности на проектах. Возможно, причина еще в том, что экстрасенс боится не справиться с задачей. Стоимость своих услуг эзотерик не указывает

Основной вектор профессиональной деятельности Марьяны направлен на обучение магическим методикам. На личном сайте mariyanaromanova.ru мистик предлагает свой проект – Курс по развитию экстрасенсорных способностей. На практикуме Марьяна обучает авторской методике восприятия и открывает в людях сверхспособности. Программа состоит из трех ступеней и идет от простого изучения основ к более сложным навыкам. Доступ ко всем трем ступеням при единовременной оплате стоит 25.000 рублей. Можно покупать обучение поэтапно, тогда цена одной ступени будет составлять 10.000 рублей. На курсе есть VIP-тариф стоимостью 100.000 рублей – участники в дополнение получают личный онлайн-прием экстрасенса на 30 минут и артефакт на раскрытие магического потенциала.

Также курсы Марьяны Романовой можно пройти в Магическом колледже «Телема-93», в котором проходит обучение по эзотерическим дисциплинам. На платформе представлены авторские проекты Марьяны Романовой, обучение проходит в очном формате в Москве и дистанционно.

«Основы магического влияния» – проект для тех, кто только начинает изучать магию, включает в себя эзотерические практики и ритуалы. Курс состоит из четырех блоков, каждый включает в себя 8 занятий. Можно приобретать по отдельности любое занятие за 3.000 рублей, или одним блоком за 18.000 рублей.

«Ритуальный круг» – курс только для тех, кто ранее уже занимался в колледже «Телема-93» и знает теоретические основы магии. Программа помогает укрепить и расширить практические навыки. Курс также состоит из четырех блоков по 8 занятий. Стоимость одного урока – 2.000 рублей, цена блока – 14.000 рублей.

На личном сайте экстрасенса есть онлайн магазин, где можно приобрести заряженные артефакты, магические свечи, книги и медитации.

В качестве артефактов представлены украшения, себестоимость которых в десятки раз ниже, видимо основную ценность составляет энергетический заряд. Цена свечей тоже явно завышена.

От художественной литературы Марьяна перешла к методическим пособиям по магии, для начинающих специалистов. Отзывы на данные издания неоднозначные.

Анализ социальных сетей экстрасенса Марьяны Романовой

В своих социальных сетях Марьяна пишет много информации на тему магии и эзотерики, рекламирует свои проекты, немного делится лайф-контентом. У экстрасенса есть большая команда фанатов, но также много хейтеров, осуждающих ее. Специалист не скрывает того, что удаляет все негативные комментарии, так она «чистит пространство».

А вот в сообществе «Битвы экстрасенсов», к управлению которым у Марьяны нет доступа, хейта к публикации с ведьмой намного больше, чем положительных комментариев.

В Инстаграм* (запрещенная в России социальная сеть) Марьяна создала два профиля – личный (@lucifer_petrovna) и рабочий (@mariyana.romanova), где экстрасенс больше делится профессиональными моментами. Аккаунты с большим количеством активных подписчиков.

Телеграм-канал «Марьяна Романова. Живая материя» также активный, на него подписано 36,7 тысяч человек.

ВКонтакте в личном профиле Марьяны Романовой (lucifer_petrovna) 1804 друга, активность аудитории высокая, в комментариях очень много комплиментов и слов восхищения. Ну а весь негатив специалист удаляет и блокирует, чтобы не засорять пространство.

Ютуб-канал «Марьяна Романова» содержит видеоролики на тему эзотерики, магические предсказания и практики. На площадке 164 тысячи подписчиков, аудитория живая, активная. Комментарии остаются только положительные, есть те, кто подтверждает эффективность представленных практик.

Отзывы на экстрасенса Марьяну Романовскую

Марьяна популярный медийный эзотерик, но в интернете нет ни одного отзыва на работу, подтверждающего экспертность специалиста. Нет реальных рассказов о том, чтобы с помощью практики экстрасенс решила запрос. На форумах нет обсуждений курсов Романовской. Скорее всего, Марьяна также «подчищает» пространство, как и комментарии в своих социальных сетях.

На одной платформе сохранилось лишь пару комментариев о том, что магическими способностями Марьяна не обладает и артефакты ведьмы не работают.





На личном сайте и в социальных сетях медиум делится обратной связью от участников курсов. Конечно же, все представленные сообщения с благодарностью за полезный и качественный материал.

Честные отзывы можно найти на книги по магии Марьяны Романовской. Кроме положительных оценок есть и другие, противоположные мнения. Со слов читателей, не стоит в свободном доступе продавать такие рекомендации по черной магии, потому что покупают и читают их в основном молодые неокрепшие умы. Некоторые практики не безопасны и автор предупреждает, что ответственность она не несет.

Аудитория в социальных сетях делится на два лагеря – одни восхищаются Марьяной и доверяют ей, другие хейтят, называют обманщицей и лживой актрисой. Все они основываются только на том, что видят на телевидении и в социальных сетях. Но картинка на экране не всегда совпадает с действительностью, люди видят только то, что им хотят показать.

Выводы

Анализируя деятельность Марьяны Романовской очевидно, что она всегда искала славы и популярности. Эзотериков в роду не было, магические способности открылись лишь после 30 лет – все это вызывает сомнения. Отсутствие реальных отзывов о помощи экстрасенса, подтверждающих ее способности тоже нет.

Нет четких подтверждений или опровержений магических способностей Марьяны. Да и в целом деятельность, которой занимается ведьма, считается лженаукой и не возможно доказать ее эффективность.

Есть отзывы, на основе которых можно полагать, что деятельность Марьяны Романовской – это бизнес, в который входит продажа магических артефактов и обучающих курсов. Благодаря медийности экстрасенса, есть спрос на ее продукты, а за полученный результат она ответственности не несет.

Пытайтесь решать свои сложные жизненные ситуации без обращения к людям со сверхспособностями. Мистики могут оказаться шарлатанами и мошенниками, тогда вместо реальной помощи, вы просто потеряете деньги.