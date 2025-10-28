“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Марк Русборн

Отзывы о Марке Русборне и его школе астрологии Astroschool

Марк Русборн, известный также под именем Алексей Бореалис, активно развивает собственную школу хорарной астрологии под названием “Astroschool”. Несмотря на громкие заявления о научности подхода и международном образовании, вопросы вызывает как содержание предлагаемых курсов, так и прозрачность деятельности. В обзоре рассматриваются основные услуги школы, информация из социальных сетей и отклики клиентов.

Биография Марка Русборна

Марк Русборн, также известный как Алексей Бореалис, позиционирует себя как специалист, объединяющий астрологию, науку и психологию. В биографии указано, что он проходил обучение процессуальной психотерапии в Швейцарии, однако подтверждений данной информации не представлено. Русборн является основателем проекта “Школа астрологии Марка Русборна” (Astroschool), где продвигает идею «научного подхода» к астрологии. Утверждение об объединении точных наук и астрологических методик остаются непроверенными, а подробности его профессионального пути практически недоступны или вызывают сомнение.

Какие услуги предлагает Марк Русборн?

Основным направлением работы Марка Русборна и его проекта Astroschool является обучение хорарной астрологии. Сайт проекта — astro school org. Услуги включают специализированные курсы, фокус которых разделён на два уровня:

На первом этапе ученикам предлагают освоить «точные предсказания» повседневных событий — это может касаться получения премии, увольнения и других бытовых обстоятельств.

На втором этапе обучение направлено на предвидение жизненно важных вопросов: заключение брака, серьёзные заболевания и тому подобное.

Помимо астрологических занятий, Марк Русборн продвигает тренинги по интернет-маркетингу. В рамках этих программ он обещает помочь участникам создать прибыльный бизнес, развить лидерские качества, а также овладеть навыками формирования пассивного дохода. Однако конкретика относительно содержания этих курсов, их эффективности и результатов — отсутствует. Также не опубликованы ни тарифы, ни чёткое описание услуг.

Активность Astroschool в соцсетях

Telegram-канал школы, действующий под названием “Моринус”, насчитывает 2 587 подписчиков. Контент канала целенаправленно ориентирован на методы астрологического прогнозирования и анализ натальных карт. Заявленная особенность подхода — использование исключительно астрологических методик, без привязки к психологии или эзотерике.

На платформе отсутствуют страницы во “ВКонтакте”, YouTube-канал также не представлен. Комментарии под постами имеются, часть из них — отзывы участников, однако объём откликов крайне ограничен.

Отзывы о Марке Русборне: что говорят клиенты?

В сети можно найти отзывы о Марке Русборне, но их немного. Оставленные мнения в основном касаются недовольства консультацией или отсутствием заявленного эффекта от обучения. Жалобы присутствуют, активно обсуждаются вопросы непрактичности программы и недостаточной глубины обучения. Объективной статистики по числу довольных клиентов или успешных кейсов выпускников предоставлено не было.

Выводы по деятельности Марка Русборна

Марк Русборн — представитель категории так называемых «мультидисциплинарных экспертов», который совместив астрологию, психологию и терминологию из науки, старается придать своей практике авторитетный вид. Однако доказательная база заявлений отсутствует. Курсы с громкими обещаниями «точных предсказаний» и «успешного бизнеса» сопровождаются отсутствием информации о стоимости, результативности и экспертности. Оценивать школу Astroschool как надёжный источник обучения затруднительно. Рекомендуется с осторожностью подходить к участию в подобных проектах, чтобы избежать ненужных финансовых трат.