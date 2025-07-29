Мастерская предсказаний: таро и гороскопы от Натальи Касаткиной, прогнозы астролога и таролога, реальные отзывы

“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

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Мария Малинина — таролог, которая занялась гаданием более 14 лет назад. Мария уверенно предлагает свои услуги, включая гадание на картах Таро, рунах и по гороскопу.

Также Мария вовлечена в самопознание через Матрицы Судьбы и искусство толкования снов. На ее мастер-классах по Таро Безумной Луны, вероятно, можно научиться не только гадать, но и превращать слова в магию.

Интересно, что Мария предпочитает оставаться в тени, не раскрывая ни своего возраста, ни места проживания, ни даже внешности. Вместо этого она щеголяет фотографией в маске, чтобы поддерживать интригу.

Мария (malininataro) утверждает, что ее индивидуальные консультации дают гораздо лучшие результаты, чем бесплатные расклады.

Расклады Таро и другие услуги

Таролог Мария Малинина предоставляет широкий спектр эзотерических услуг. В числе её предложений:

Гадание на картах Таро. Этот метод позволяет клиентам получить инсайты и рекомендации, основанные на раскладе карт.

Гадание на рунах. Мария использует руны для получения информации о различных аспектах жизни клиента.

Изготовление рунических свечей. Мария предлагает услуги по созданию свечей, наполненных энергией рун, что предполагает их использование в ритуалах и для улучшения атмосферы.

Услуги Марии охватывают различные сферы жизни, включая любовь, карьеру, финансы и духовное развитие. Она утверждает, что её расклады способны оказывать трансформирующее влияние на жизнь клиентов.

Стоимость услуг не указывается.

Деятельность в соцсетях mariamalinina

Канал Марии Малининой предлагает таро расклады в ютуб (MariaMalinina Gadanie Na Taro). Он имеет 65,2 тысячи подписчиков и 523 видео. Здесь представлено гадание на Таро, рунах и гороскопах, а также энергетические практики. Специалист предлагает онлайн-гадания. Контент включает бесплатные расклады по темам любви, работы и финансов. По её словам, эти расклады могут изменить будущее и отношения к лучшему.

В youtube есть отзывы о консультациях:

В вк маг прояснить сложные ситуации и направить клиентов на путь к решению их вопросов. В аккаунте vk можно ожидать информацию о ее услугах и методах работы.

Таро от maria malinina — аккаунт в Дзен с 8065 подписчиками. Она предлагает помощь в сложных ситуациях, используя карты Таро, руны и Матрицу судьбы. Она обещает интересные онлайн расклады. Для личных обращений доступны Вайбер и WhatsApp:

Отзывы о тарологе Марии Малининой

Мария Малинина отзывов получила мало, есть негативные реальные отзывы:





Итоги обзора мага

В результате обзора услуг и профилей mariamalinina становится ясно, что она предлагает множество эзотерических услуг, таких как гадание на Таро, рунах и консультации по Матрице судьбы. Однако, отсутствие прозрачности в ценообразовании и обилие общих фраз о трансформации жизни вызывают сомнения в ее профессионализме.