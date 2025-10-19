Марина Зуева

19.10.2025, 2:32, Рейтинг эзотериков
Мария Зуева отзывы: проверка биографии, услуг и мнений клиентов
В данной статье рассматривается деятельность Марии Зуевой, позиционирующей себя как ведьма с многолетним стажем. Ниже приведена подробная информация о её биографии, услугах, социальных сетях и наличии отзывов от клиентов.
Биография Марии Зуевой
Мария Зуева представляется как потомственная ведьма со стажем более 30 лет в области эзотерики. Она утверждает, что может выступать связующим звеном между нашим миром и потусторонней реальностью.
Какие услуги предлагает Мария Зуева?
Для обращения за консультацией Марии Зуевой предусмотрен Telegram-аккаунт по имени MarinaZoueveSupport. Также существует возможность записаться на личную консультацию, для этого указан номер телефона: 7 968 380 13 78.
Дополнительно на сайте marinazoueva доступен онлайн-магазин, в котором предлагаются разнообразные эзотерические товары, включая:
- магические свечи;
- эфирные масла;
- браслеты;
- артефакты для ритуалов.
Цены на данные позиции начинаются от 1000 рублей.
Анализ социальных сетей marinazouevamagia и marinazoueva
Мария Зуева ведёт канал в Telegram под названием marinazouevamagia, а также администрирует группу во ВКонтакте, где публикует информацию о своей деятельности.
Отзывы о Марии Зуевой: что говорят клиенты?
Несмотря на то, что Мария Зуева принимала участие в телепроекте “Битва экстрасенсов”, в открытом доступе отсутствуют подтверждённые отзывы о её консультациях или реализуемых товарах. Комментарии на сторонних площадках и в социальных сетях не выявлены.
Выводы по деятельности Марии Зуевой
Мария Зуева предлагает различные магические предметы и проводит консультации в режиме онлайн, однако точная стоимость оказания услуг напрямую не указана. Подтверждённые отзывы от клиентов, которым действительно была оказана помощь, не обнаружены. Обращение за эзотерической поддержкой к данному специалисту сопряжено с отсутствием прозрачности и гарантий результата.
Следует помнить: ни белая, ни чёрная магия, как и экстрасенсорика, не обладают научно подтверждённой эффективностью при влиянии на здоровье, финансовую ситуацию или межличностные отношения. Во многих случаях подобные практики представляют собой способ наживы на доверчивости клиентов.