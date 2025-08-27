“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Марина Хмеловская: матрица судьбы, школа кармологии, книги, Ютуб и другие соцсети, отзывы

Марина Хмеловская – кармолог, специалист по работе с матрицей судьбы по дате рождения и основатель онлайн-школы Кармологии.

Во время своей работы по построению матрицы судьбы кармолог проживает все энергии и подключает к ним коды судьбы — архетипы. Это позволяет ему увидеть, как энергии взаимодействуют друг с другом.

После сеанса кармолог обязательно даёт своему клиенту рекомендации по исцелению и трансформации энергии в положительную карму и потенциал.

Марина Хмеловская обучает этому в своей школе. В статье мы узнаем подробности биографии Марины, проанализируем её деятельность и ознакомимся с отзывами клиентов на различных форумах и сайтах. И сделаем вывод, реально ли услуги эзотерика могут стать помощью и дать ответы на вопросы.

Биография Марины Хмеловской

Марина Хмеловская родилась в Украине. Когда она прочитала книгу Луизы Хей «Исцели себя сам», то решила стать психологом. После окончания школы Марина поступила в Луганский университет на факультет практической психологии.

После окончания университета она вышла замуж и переехала в Киев. Там она работала журналистом в местной газете, а затем начала вести телепрограмму «Параллельные миры» на канале СТБ. В ходе работы над одной из программ Марина познакомилась с Лилиной Алайей, которая пригласила её на свой тренинг по психологии. Марина с радостью согласилась.

Марина и Лилина быстро подружились и вместе организовали фестиваль, посвящённый психологии, в Луганске. Однако вскоре после этого Марина ушла от Лилины, потому что хотела не только организовывать мероприятия, но и помогать людям.

Вскоре после ухода от Лилины Марина познакомилась с Натальей Лединой — известным кармологом, с которой она познакомилась ещё в Крыму. Марина хотела научиться у неё чтению матрицы судьбы и пониманию 22 арканов. Наталья взяла Марину под своё крыло, и вскоре они стали бизнес-партнёрами, организовывая тренинги по всей Украине.

Когда дело начало приносить хоть какую-то прибыль, Наталья написала Марине письмо, в котором предложила делить все последующие доходы в соотношении 70 на 30. Марину это не устроило, и она разорвала все отношения с Натальей, начав двигаться дальше самостоятельно.

Марина и Наталья стали настоящими врагами, из-за чего на Марину посыпалась настоящая травля. Она приостановила свою деятельность на некоторое время.

Спустя три года Марина Хмеловская открыла школу кармологии, где обучает чтению и интерпретации энергии судьбы и пониманию законов кармы через матрицу судьбы. Также известны книги Марины Хмеловской. Например, книга «Щедрость — причина богатства», которая поможет расстаться с нищетой навсегда.

Для работы кармологом необходимо пройти соответствующее обучение. Однако у Марины Хмеловской не было найдено ни одного документа, подтверждающего её обучение. Поэтому Марина вполне может отказаться мошенницей, а всё, чем она занимается в своей школе, — полным обманом и разводом на деньги.

Деятельность онлайн-школы кармологии

В своей школе Марина предлагает обучение новой и востребованной профессии — кармологии. Курс состоит из четырёх блоков:

«Предобучение»: вы узнаете об энергии судьбы и научитесь читать матрицу. «Базовый»: этот модуль позволит вам понять законы кармы и рода, чтобы уметь читать матрицу судьбы и разбираться в ней. «Консультант»: здесь вы научитесь правильно считать таблицу здоровья и совместимости. «Продвижение себя»: этот блок поможет вам понять, кто ваш клиент, составить план и предложить свои услуги.

Стоимость обучения варьируется от 1490 до 5500 евро в зависимости от выбранного тарифа.

Также в школе есть услуга по расчету матрицы судьбы от Марины Хмеловской. Предоставляется бесплатно. Здесь можно рассчитать как свою матрицу, так и матрицу совместимости с партнером. Но чтобы понять результаты расчета, нужно владеть базовыми знаниями чтения матрицы, так как полного разбора Марина не предлагает.

Ютуб и другие социальные сети

Марина ведет три социальные сети: телеграмм, ютуб и инстаграм (*запрещенная в России соцсеть). На ютубе Марина Хмеловская проводит медитации, рассказывает как избавится от гиперконтроля, страха одиночества. Также есть видеоролики посвященные рассказу о финансовом благополучию, управлении гневом и кармическим причинам лишнего веса.

Реальные отзывы о Марине Хмеловской школе кармологии

Клиенты оставляют много положительных отзывов о кармологе Марины Хмеловской, которыми девушка регулярно делится в своих социальных сетях.

Негативные или другие отклики на сторонних сайтах найти не удалось.

Выводы о деятельности эзотерика

Марина Хмеловская — специалист по кармологии, которая занимается работой с матрицей судьбы по дате рождения. Она также является основателем онлайн-школы кармологии, где обучают чтению и интерпретации энергии судьбы, а также пониманию законов кармы через матрицу судьбы.

Чтобы работать в сфере кармологии, никакой магии, волшебства и суперспособностей от экстрасенса не требуется. Необходимо пройти соответствующее обучение и получить сертификат. Однако у Марины Хмеловской не было обнаружено ни одного сертификата, что говорит о том, что она не получала должного образования в этой области. Поэтому мы не рекомендуем обращаться к этому специалисту для решения ваших проблем.