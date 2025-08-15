“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Таролог Марина Глебова – сильнейший специалист или шарлатан?

Марина Глебова — практикующий таролог с опытом с конца 1990-х годов. Она ведет телеграм-канал под названием Колесо Фортуны, на котором публикует материалы на тему таро, фен-шуй и других эзотерических направлений. Отсутствие официального сайта, профессиональных дипломов и сертификаций вызывает закономерные вопросы у потенциальных клиентов.

Биография Марины Глебовой

Марина Глебова появилась на свет в середине 1960-х годов. К моменту запуска проекта Колесо Фортуны в 2022 году ей исполнилось 58 лет. Эзотерикой она интересуется с конца 90-х, однако подробностей об образовании или причинах погружения в эту сферу никогда не публиковала. Причины выбора таро и других оккультных направлений остаются неразъясненными.

Какие услуги предлагает Марина Глебова?

Ведущая платформой, где осуществляется взаимодействие с аудиторией, стал телеграм-канал Колесо Фортуны, открытый в 2022 году. Официальная интернет-страница у таролога отсутствует, весь контент сосредоточен в Telegram. Основное внимание уделено ежедневным публикациям карт дня и их трактовке. Дополнительно публикуется информация про фен-шуй, а также астрологические наблюдения для каждого из знаков зодиака.

Среди бесплатных материалов, представленных в телеграм-канале, можно найти вводные сведения по таро, нумерологии и фен-шуй. Отдельно рассматриваются вопросы обустройства рабочего места согласно энергетике пространства: где правильно расположить стол, какое освещение выбрать и так далее.

Помимо бесплатного контента, предлагаются платные опции:

Фен-шуй консультация — 1500 рублей.

Выезд на дом — от 2000 рублей.

Выезд в офис — от 2500 рублей.

Имеется краткосрочное обучение основам нумерологии и таро, результатом которого является получение базовых знаний. Условия по персональным раскладам и индивидуальным консультациям не опубликованы и требуют письменного запроса через аккаунт marinaglebova88.

Отзывы о Марине Глебовой: что говорят клиенты?

В телеграм-канале таролога комментарии открыты, однако почти не используются подписчиками — преобладает спам. Отзывы, касающиеся платных услуг, отсутствуют как в телеграме, так и на сторонних площадках. Это делает невозможным объективную оценку эффективности консультаций и раскладов.

Иногда встречаются отдельные отклики на бесплатный контент — подписчики выражают как интерес, так и недоумение по поводу определённых постов. Такие редкие комментарии не связаны с анализом платных услуг и не позволяют сделать выводы об их качестве.

Выводы по деятельности Марины Глебовой

Марина Глебова предлагает услуги в сферах таро, фен-шуй и нумерологии, используя исключительно телеграм-канал Колесо Фортуны как основной инструмент взаимодействия. Образование, квалификация и подтверждения компетентности не раскрываются. Отзывы о платных услугах не представлены, что не позволяет оценить их реальную ценность или привести примеры успешных случаев. Учитывая отсутствие дипломов, лицензий и независимых мнений клиентов, выработать объективное представление о результативности её работы невозможно. О проекте можно говорить как о площадке с эзотерической направленностью, однако серьёзной профессиональной репутации у таролога нет.