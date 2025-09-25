“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Марина Борман

Отзывы о Марине Борман: деятельность, услуги и репутация

Марина Борман позиционирует себя как экстрасенс, маг и телеведущая. Внимание к ней привлек телевизионный проект, в рамках которого транслировались различные эзотерические ритуалы. Рассмотрим детали ее биографии, перечень предлагаемых услуг, активность в медиа и реальное мнение пользователей.

Биография Марины Борман

Марина Алексеевна Борман сообщает, что родилась в Казахстане и позднее переехала в Москву. В 2003 году она стала частью телевизионного проекта на канале ТДК — «Телевизионный дамский клуб». На этом канале вещалась программа «Ваш личный психолог», где в прямом эфире выступали специалисты, представляющиеся экстрасенсами, магами и гадалками. Звонящие в студию получали «помощь» за поминутную плату, а она, в роли ведущей, показывала магические обряды для привлечения удачи, любви и благополучия.

Зрителям объясняли, что эфирного времени недостаточно, и предлагали дальнейшую помощь дистанционно. В 2011 году организаторы данной схемы и ряд лиц, изображающих экстрасенсов, были привлечены к уголовной ответственности за обман клиентов на крупные суммы. Хотя Марина Борман не проходила по делу как обвиняемая, отношение к проекту стало резко отрицательным. Программа «Ваш личный психолог» продолжала выходить до 2020 года, однако на фоне судебных разбирательств доверие к ее участникам было подорвано.

Какие услуги предлагает Марина Борман?

На сайте представлены услуги, которые она якобы оказывает:

предсказания будущего;

очистка от негативных влияний;

проблемы, связанные с любовной магией;

проведение индивидуальных магических ритуалов: на здоровье, деньги, удачу, любовь и другие темы.

Связаться с экстрасенсом предлагается по номеру телефона, опубликованному на сайте, где также упоминается возможность очных и удаленных сеансов. Стоимость услуг нигде не декларирована, что вызывает сомнения в актуальности и прозрачности предложений. Отсутствует информация, продолжает ли она практику в настоящее время.

Анализ социальных сетей

В социальной сети VK существует закрытая группа под названием «Марина Борман, Видео, Школа, Магия», созданная в 2012 году. Количество её участников — всего 32 подписчика.

На YouTube зарегистрирован канал «Марина Борман», где размещено всего несколько видеороликов. При этом самой экстрасенсом не публиковались видео, все материалы — это архивные отрывки телепередач.

Также в открытом доступе на видеохостингах Youtube и Rutube размещены фрагменты эфиров с участием Борман. Однако активной деятельности или взаимодействия с аудиторией не зафиксировано ни на одной из платформ.

Отзывы о Марине Борман: что говорят клиенты?

На форумах и платформах обсуждения эзотерических практик встречаются мнения о Марине Борман. Некоторые участники делятся отрицательным опытом, называя её мошенницей, вводящей людей в заблуждение ради денежных переводов. Примечательно, что прямых положительных отзывов от тех, кто пользовался её услугами, найти не удалось.

Также в отзывах отмечают, что из-за популярности на телевидении к ней стремились попасть многие, но при этом высказывались опасения по поводу потери денег за недоказанные действия. Недоверие к личности подкрепляется тем, что она была связана с телепроектом, участники которого получили обвинения за мошенническую схему.

Выводы по деятельности Марины Борман

Принимая во внимание её прошлое участие в сомнительном телевизионном шоу, отсутствие прозрачных условий оказания услуг и фактическое бездействие в цифровом пространстве, можно предположить, что заявленные экстрасенсорные способности Марины Борман остаются неподтвержденными. Сложно судить, продолжает ли она практику, однако факт участия в телепередаче, связанной со скандалами и уголовными делами, оставляет мало оснований для доверия. Людям стоит проявлять осторожность и не полагаться на отсутствие конкретной информации в вопросах эзотерических услуг.