“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Мария Казарова

Отзывы о Марии Казаровой — что известно о деятельности ясновидящей

Мария Казарова позиционирует себя как специалист в эзотерической области, заявляя об обширном опыте в духовных практиках и целительстве. Публикует контент в Telegram и YouTube, предлагает платные курсы и мини-тренинги. В этом обзоре рассматриваются биография, перечень услуг, данные о социальных сетях и отзывы пользователей.

Биография Марии Казаровой

Мария Казарова указывает, что занимается эзотерикой и практиками духовного самопознания. Претендует на получение дикши от Гуруджи Амритананданатхи в Индии и утверждает, что приобщилась к классической тантре и линии Даттатреи. Также в биографии заявляет об опыте участия в шаманских ритуалах коренных жителей Амазонки и прохождении коронации духа на Кубе. После этих событий переехала в Азию и осела на Бали, где, по её словам, «открылись» некие целительные каналы.

Какие услуги предлагает Мария Казарова?

На платформе mariakazarova ru Мария размещает перечень своих услуг, выполненный в эзотерической стилистике. Согласно информации сайта, она предоставляет онлайн-услуги и предсказания без временных ограничений — круглосуточно. Предложенные продукты охватывают практики трансформации личности и энергетического исцеления.

Курс «Круги Силы» основан на загрузке неких Световых Кодов, предназначенных для внутренней работы.

Программа «Мастер Мандала» включает серию мастер-майндов, в рамках которых заявлено обсуждение эзотерических подходов и аспектов развития личности.

Методики с названием «Энерго-визуальные» продвигаются как инструменты для взаимодействия с сознанием и энергетическими полями.

Мини-курс «Вкус Жизни» описывается как способ пробуждения значимости существования и обретения индивидуальности.

Отдельный тренинг якобы фокусируется на исцелении «внутреннего ребенка» и работе с детскими психологическими травмами.

Деятельность в соцсетях и на платформе mariakazarova ru

Мария Казарова активна на нескольких интернет-площадках. В Telegram она ведёт канал с числом подписчиков 2 733, где размещает эзотерические практики и советы. Параллельно существует канал «Служба Заботы гадалки Казаровой» с 1 500 подписчиков и 50 публикациями. Содержание располагается вокруг тем исцеления, духовного роста и проработки семейных проблем. Доступны комментарии, отзывы пользователей и контактный номер телефона.

На платформе YouTube зарегистрирован канал под названием «Школа Жизни live», где насчитывается 116 тысяч подписчиков и опубликовано 395 видеороликов. Основная тематика — трансляции, мастер-классы и тренинги, связанная с самопознанием и изменением мышления.

Аккаунта во «ВКонтакте» у неё не обнаружено.

Отзывы о Марии Казаровой: что говорят клиенты?

Количество реальных отзывов об услугах Марии Казаровой минимально. Несмотря на активное присутствие в Telegram и YouTube, конкретных пользовательских откликов, подтверждающих результативность её методов, крайне мало.

Выводы по деятельности Марии Казаровой

Подведённый итог говорит о том, что при внешне впечатляющем оформлении курсов и заявленной глубине практик, уровень их реального эффекта остаётся неясным. Проекты, такие как «школа жизни» и курсы на mariakazarova ru, не предоставляют достаточной прозрачности и достоверной обратной связи. Обращение за помощью к этому эзотерику требует осторожности.