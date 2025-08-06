“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Таролог Марианна Абравитова. Соцсети Специалиста и Работа с Клиентами. Отзывы Клиентов об Услугах

Марианна Абравитова – мастер раскладов с загадочным шармом, которая называет себя лучшим тарологом страны, а также предсказателем. Она утверждает, что является психологом и экспертом на федеральных тв.

Согласно ее заявлениям, училась она в Институте Психологии, что якобы позволило ей глубже понимать проблемы людей.

Марианна Абравитова в биографии говорит, что дар передался ей от бабушки- провидицы, то приписывает его другим родственникам. Разумеется, с детства она предсказывала одноклассникам судьбу, а позже превратила это увлечение в бизнес.

Личная жизнь специалиста окутана не меньшим ореолом таинственности. Известно, что она замужем, а супруг часто сопровождает ее на встречах с клиентами. Трагический эпизод связан с дочерью Миланой, о которой Марианна не забывает упомянуть в контексте скандалов и судебных тяжб с косметологами.

На телевидении Абравитова активно комментирует шоу, прогнозирует судьбы и отношения звезд и заявляет, что среди ее клиентов – знаменитости, политики и представители правоохранительных органов. Ей нравится подчеркивать свою избранность и “неординарные способности”, а также выступать с громкими предсказаниями о мировых событиях. Вот только их точность оставляет вопросы.

Услуги, которые предоставляет Абравитова

Услуги Марианны Абравитовой как эзотерика:

Тарологические консультации. Абравитова предлагает “расклады”, которые, по ее словам, открывают истину о любви, карьере и судьбе. Похоже, в ее интерпретациях карты Таро стали орудием драматических прогнозов.

Гадания по телефону. Для тех, кто не может встретиться лично, Абравитова предлагает решить проблемы дистанционно.

Мастер-классы и обучение онлайн. Она обещает научить секретам “экстрасенсорики”, что открывает новый уровень “мудрости”.

Ранее у мага был сайт mariannaabravitova ru, но он не работает.

Деятельность Марианны соцсетях

Аккаунт mariannaabravitova во ВКонтакте насчитывает 12 тыс. подписчиков и 250 публикаций. Посты посвящены эзотерике, психологическим советам на будущее и комментариям к популярным шоу, иногда встречаются рекламные объявления.

Аккаунт Марианны Абравитовой в инстаграм имеет 239 тысяч подписчиков, 1 766 публикаций и 142 подписки. В постах она делится советами по самопознанию, продвижению личности и достижению успеха.

Отзывы о работе эзотерика

Марианна Абравитова – таролог, отзывы о котором весьма спорные:

Итоги обзора мага

Марианна Абравитова активно заявляет о своей профессиональности, но нет ни реальных отзывов, ни доказательств, что ее услуги работают. Похоже, это больше шоу, чем реальная помощь. Обращаться к ней не стоит.