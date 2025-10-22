“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Магия Севера

Отзывы об академии Магия Севера Ирины Ивановой

Училище славянской северной магии под названием “Магия Севера”, возглавляемое Ириной Ивановой, утверждает, что раскрывает тайны северной традиции через обучающие курсы и эзотерические практики. В материале рассмотрены все активные ресурсы проекта, типы предлагаемых курсов, а также отзывы, оставленные участниками на разных платформах.

Биография Ирины Ивановой

Автором и основательницей проекта “Магия Севера” является Ирина Иванова. Однако, несмотря на активную онлайн-деятельность, более детальная информация о личности Ивановой отсутствует: нет ясных данных о её эзотерическом образовании, стаже, происхождении или иных подробностях, которые могли бы подтвердить её экспертность в области северной славянской магии.

Какие услуги предлагает академия “Магия Севера”?

В рамках проекта проводятся курс-марафоны по славянским Резам Рода. Уточняется, что участие в марафонах осуществляется онлайн и не требует оплаты. Также обещается бесплатное консультирование. Однако все виды индивидуальной или специализированной работы — включая гадания, психологические сессии или обряды исцеления — возможны только по предварительной записи. Запись осуществляется либо через сайт , либо через социальные профили академии.

Сайт и соцсети magiasevera

Основной информационный ресурс проекта — сайт . Дополнительно деятельность академии продвигается через соцсети: Telegram-канал “Училище «Магия Севера». Будем вместе !”, профиль во “ВКонтакте”, канал на платформе Дзен с названием “Магия Севера” и YouTube-канал “Северная скала”. По заявлению авторов, на всех площадках публикуется контент, посвящённый северному волхованию, мифологии, богам и историко-магическим практикам. Указывается совокупное количество подписчиков — порядка 61 000 пользователей, однако не уточняется, сколько из них являются активными участниками марафонов или клиентами обрядовых услуг.

Отзывы о “Магии Севера”: что говорят клиенты?

Отзывы о проекте публикуются преимущественно после завершения каждого марафона. Все доступные отклики отображаются исключительно в позитивном ключе и содержат благодарственные формулировки. На YouTube-канале под видеороликами размещены комментарии, при этом не указано, проходит ли модерация откликов. Отсутствует информация о нейтральных или отрицательных отзывах, что делает оценку реального пользовательского опыта затруднительной и вызывает сомнения в объективности отражённой обратной связи.

Выводы по деятельности “Магии Севера”

Анализ информации о проекте “Магия Севера” Ирины Ивановой показывает, что публичная личность автора остаётся фактически анонимной, без верифицируемых данных. Услуги позиционируются как духовные и просветительские в контексте славянской магии и рез Рода, но получить чёткое представление об уровне профессионализма и реальной квалификации невозможно. Активное продвижение в социальных сетях и широкое использование эзотерической терминологии создают атмосферу эзотерического сообщества, однако достоверная аналитика об эффективности самих практик отсутствует. Присутствующая в публичном поле информация ограничена исключительно позитивным тоном, что исключает возможность объективного рассмотрения рисков или недостатков взаимодействия с академией.