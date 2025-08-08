“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Маг Георгий: биография, услуги, соцсети mag georgi и реальные отзывы

Маг Георгий – маг и позиционирует себя как парапсихолога, видящего целителя, астролога или экстрасенса. Практикует, в том числе и черной магией в сфере личных отношений и предлагает свои услуги и консультации в вопросах:

восстановления отношений;

коррекции отношений;

чистка отношений;

блокировки соперницы;

рассорки;

отворота/приворота:

остуды.

Биография мага Георгия

Черный Маг Георгий оказался абсолютно закрытой и не светлой личностью. Только в одном аккаунте в ФБ указан город Санкт-Петербург и размещена всего одна натуральная фотография. И из телеграмм стало известно, что у Георгия есть любимый кот. В остальных источниках аккаунты сопровождают фото, созданные с помощью Искусственного Интеллекта (ИИ).







Также при помощи ИИ и специальной программы по озвучиванию текстов (причем разными голосами) озвучен на одном из аккаунтов (MagGeorgi) на youtube (якобы его собственный рассказ о себе и его пути в мир магии. По его словам, путь этот открыла ему прабабушка. После смерти прародительницы он прошел путь от священнослужителя до парапсихолога в магии.

Услуги мага, цены и деятельность в соцсетях

Свои услуги по нормализации личных отношений всем желающим, маг предлагает в различных социальных сетях на просторах интернета.

Телеграмм-канал

Создан в 2021 году. На сегодняшний день у него чуть более 11 тысяч подписчиков. Канал начал свою деятельность с приворота на старом кладбище. И продолжает почти ежедневно радовать интересующихся освоили видео с шепотками, ритуалами, заговорами, приворотами и тому подобными материалами.

Опубликованы на нем и правила обращения к магу. В них маг Георгий предлагает серию онлайн-ритуалов, подчеркивая необходимость искренних намерений участников. Он настаивает на том, что ритуал следует просматривать в полном одиночестве до конца, внимательно повторяя заговоры и визуализируя результат. Откуп, как часть ритуала, можно совершить через предложенную ссылку или самостоятельно по предоставленным разъяснениям в отдельном посте.

Маг Георгий настоятельно рекомендует сохранять конфиденциальность ритуального процесса. Отмечается, что беременным, несовершеннолетним и лицам с психическими заболеваниями участие запрещено из-за потенциальной опасности магических практик.

Откуп маг объясняет следующим образом – откуп в контексте магических практик рассматривается как жертвоприношение сверхъестественным силам в обмен на их помощь или невмешательство. Это своего рода плата, которую человек выплачивает после выполнения ритуала, чтобы умилостивить невидимых хозяев между мирами.

Обычно откуп следует совершать в течение первого дня после магического действия, и предпочтительнее всего это делать немедленно по завершении ритуала.

Чтобы выполнить откуп, можно направить донат магу, либо осуществить ритуал самостоятельно.

Один из способов – приобретение стакана бычьей крови без сдачи (сдачу брать яко бы запрещено), использование семи десятков монет и проведение ритуала на перекрестке рядом со старым кладбищем в полночь. После выливания крови следует произнести определенные слова, бросить монеты и уйти, не оборачиваясь и не произнося ни слова.

Существуют вариации процесса, включая последовательность поворотов и броска монет. Выбор способа откупа остается за участником ритуала, в зависимости от личных предпочтений.

Аккаунты на Ютуб

Аккаунт Маг Георгий (maggeorgi) создан в 2021 году и насчитывает 306 тысяч подписчиков. А канал Акустическая магия (acoustic_magic) совсем свежий, создан только в январе 2024 года, но уже набрал 13 тысяч своих подписчиков.

На нем он рассказывает, что провел анализ и по статистике более 60% ритуалов и заклятий – это модная пустышка. А 28-30% ритуалов – это искаженные ритуалы, которые принесут вред и беды тому, кто их попробует исполнить. “Типа” делаю это Черные маги, чтобы творить свои грязные дела за чужой счет.

А маг Георгий на своих каналах “типа” будет бесплатно проводить правильные ритуалы, потому что может себе это позволить.

Инстаграм (*запрещенная соцсеть в РФ)

Также 2 аккаунта, где публикует различный магический видеоконтент с рассказами про снятие порчи и сглаза, заговоры, проведение различных ритуалов и т.п.

ТикТок

Видимо, чтобы привлечь молодежную аудиторию, колдун Георгий выкладывает свои видеоматериалы и там.

Реальные отзывы о маге Георгии

Ну, наконец-то! Неужели еще остались мошенники маги и экстрасенсы, которые не «подчищают» за собой и не только приторно-умиленные и восторженные отзывы мы увидим. Тут только 2 варианта: либо маг Георгий отзывы не читает, либо его денежный поток из-за этого не страдает, вот и «не париться» их удалять.

Стоит отметить, что страсти и фантазии кипели такие, что просто диву даешься.

Отзывы о maggeorgi есть, конечно, восторженные, как на страницах эзотерика, так и в видеоформате на Рутубе. Один даже от достаточно знаменитого в узких кругах блогера. А остальные инкогнито, только голос за кадром и демонстрацией страницы мага в соцсетях.

Все они появились ровно после того, как некая Ксения разместила разгромный рассказ о своем обращении за помощью к магу Георгию, и не только потерей огромной суммы денег, но и откровенного шантажа со стороны мага Георгия.

История Ксении выступает предостерегающим рассказом о том, как обращение к так называемому магу Георгию в Telegram привело к потере денег и разочарованию. Она искала помощь и попала на уловки мошенника, который воспользовался ее уязвимостью, постепенно поднимая стоимость своих «услуг» без каких-либо гарантий. Этот случай не является единичным — имеются и другие жалобы на действия Георгия.

Подобные события служат напоминанием о необходимости бдительности и критического подхода к выбору помощников в виртуальном пространстве, предпочитая специалистов с установленной репутацией и положительными отзывами.





Выводы о деятельности эзотерика

Черный маг Георгий, представляющий себя экспертом парапсихологии и астрологии, утверждает, что способен проводить черные магические ритуалы для воздействия на личные отношения путем волшебных заговоров и иных проверенных обрядов, без рун.

Его действия вызывают споры: предлагаемые услуги варьируются от приворотов до отворотов и чистки отношений.

В открытых источниках информация о личности Георгия скудна. Указано лишь его проживание в Санкт-Петербурге и любовь к коту. Большая часть его интернет-присутствия поддерживается фотографиями, созданными ИИ, и озвученными рассказами через программы синтеза речи.

Георгий ведет активную деятельность в социальных сетях, предлагая ритуалы и инструкции, особо подчеркивая важность искренности и конфиденциальности процессов. Он рекомендует строгое соблюдение условий ритуалов и предоставляет методы откупа, которые иногда включают таинственные и экзотические элементы.

Реальные отзывы о Георгие смешанные. С одной стороны, есть восторженные отклики о консультациях, но появляются и истории, подобные рассказу Ксении, которая описала свой негативный опыт, потеряв деньги и подвергнувшись давлению и шантажу.

Эти рассказы показывают, что важно проявлять бдительность и не доверять соблазнительным предложениям без критического анализа и проверки репутации. Настоящие специалисты в области парапсихологии и астрологии, как правило, имеют проверенные квалификации и положительные отзывы от клиентов по «сарафанному радио», а не предлагают помощь в соцсетях.