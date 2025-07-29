“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

«Таро в потоке» — биография и услуги Людмилы Шпаковой, гадание и расклады на Таро, соцсети tarot v potoke, положительные и отрицательные отзывы

Людмила Шпакова – таролог с 20-летним опытом работы. Магия гадания – это то, что является и хобби, и призванием Людмилы Шпаковой, позволяющим прогнозировать жизнь людей в будущем.

Людмила – специалист высокой квалификации. Расклады таро от Людмилы Шпаковой пользуются неизменным успехом у клиентов. Она считает, что это самый верный и точный способ выяснить отношения между партнерами, выяснить источники жизненных проблем. Ее помощь людям заключается в том, чтобы гармонизировать отношения между супругами, своевременно диагностировать причины ухудшения здоровья.

Людмила Шпакова ведет каналы «Таро в потоке», не делая свои расклады инструментом обучения людей. Гадание Людмилы Шпаковой на колодах карт имеет целью доставить развлечение людям, а множество выставленных на страницах аккаунтов фото – привлечь внимание к себе.

Биография Людмилы Шпаковой

Людмила родилась 3 ноября 1976 года в городе Фрунзе. Окончив школу, поступила в Московский Экстерный Гуманитарный Университет, где и получила степень магистра.

В настоящее время Людмила Шпакова Таро вместе с мужем и детьми проживает в Москве. Местом ее работы является интернет-сообщество «Таро в потоке». Она из всех видов религий предпочитает буддизм, который считает наиболее полным учением, способным ответить на все вопросы человеческой жизни.

Магия расклада карт привлекала Людмилу с детских лет, именно поэтому она обратилась к эзотерике, а еще конкретнее к тарологии. Кроме того, она консультирующий психолог.

Гадание и расклады на Таро

Людмила, имея большой опыт практики гадания, оказывает людям определенный круг услуг, называя их «Смыслами»:

Гадает на картах Таро, делая расклады «Отношений», включающие в себя ответы на вопросы о том, что ждет клиента в ближайшее время, чего невозможно избежать в отношениях с партнером, будут ли в скором будущем новые отношения.

Проводит сеансы гадания в режиме онлайн, целью которых является выявление наиболее благоприятных моментов развития своего дела, перспектив его развития в будущем.

Проводит семейные психологические консультации, предлагая с помощью метафорических карт выяснить: что мешает гармонизировать отношения в семье. Цена консультации – 20 000 рублей.

Ведет часовые сеансы семейной терапии. Стоимость сеанса – 15 000 рублей.

Проводит лечение депрессивного психоза. Цена – 10 000 рублей.

Разбирает жизненные ситуации на картах Таро. Цена – 10 000 рублей.

Проводит тренинги «Йога Второго внимания».

Социальные сети tarot v potoke

В канале ютуб у Людмилы свой личный сайт tarot v potoke, где более 38 000 подписчиков могут ознакомиться с многочисленными раскладами карт Таро на разные ситуации.

Есть у нее и официальный сайт shpakova space, который Людмила использует для активного продвижения своих услуг.

В инстаграм Шпакова ведет канал mystical symphony, где у нее 1 340 подписчиков. Однако, канал инстаграм запрещен в России, поэтому неактивен.

Вконтакте у Людмилы всего 40 подписчиков. Его таролог использует более, как ветрину своих многочисленных фотосессий.

В яндекс дзен Шпакова уделяет внимание не тарологии, а несколько другому направлению, а именно магии психологии.

В тг Людмила уверяет, что читает карты в потоке, придавая им психологическую трактовку. Она позиционирует себя как профессионального таролога и экстрасенса, способного оказать людям магическую помощь.

Отзывы реальных людей о Людмиле Шпаковой

Просматривая в соцсетях отзывы о работе таролога Шпаковой, можно заметить, что у Людмилы Шпаковой отрицательных отзывов больше, чем положительных. Скорей всего большой ошибкой психолога стало заявление себя как специалиста высокой квалификации и в области магии психологии, и в трактовании раскладов Таро, так как люди ждут от нее невероятно точных результатов работы.

Реальные отзывы клиентов, которые воспользовались ее услугами говорят о том, что они крайне недовольны уровнем ее деятельности. Она никак не тянет на профессионального и компетентного специалиста, хорошо разбирающегося в методах расклада Таро.

Консультации и приемы Людмилы представляют собой формат «задушевных бесед», не имеющих ничего общего с конкретным прогнозом разбираемых жизненных ситуаций.

Делаем выводы

Проанализировав деятельность таролога и психолога Людмилы Шпаковой, можно сделать вывод, что заявленные ею способности и профессионализм не подтверждаются на деле. Большинство клиентов остаются недовольными результатами ее раскладов и прогнозов. В отзывах они откровенно признаются, что им жаль потраченных впустую денег.

Редакция не считает нужным рекомендовать клиентам Шпакову как профессионального таролога, способного раскрыть глубину проблем и помочь людям решить их.