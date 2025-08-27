Эзотерик Ляля Шанти – Обзор Специалиста по Работе с Подсознанием
Ляля Шанти – эзотерик. В данной статье расскажем о Ляле Шанти, ее услугах и отзывах, которые оставляют люди.
Образование Ляли Шанти
Ляля Шанти позиционирует себя как эзотерика, мага, гадалку, эксперта в области таро, экстрасенса, женского коуча и проводника с 20-летним опытом. Она является создательницей школы $€X MAGIC ACADEMY. Ляля Шанти использует магию для добрых дел и помощи окружающим. Ляля Шанти известна своими магическими способностями и умением творить волшебство.
Обучает авторскому методу глубинной экзистенциальной интеграции CREATRIX, хотя не понятно где, когда и у кого она этому научилась.
Услуги Ляли Шанти
Шанти — известный эзотерик, которая предлагает широкий спектр услуг, направленных на духовное развитие и решение личных проблем. Она переводит на новый уровень.
Одна из главных услуг, предоставляемых Лялей, — это ретрит «Инициация» на Бали. Чтобы попасть на ретрит, надо пройти отбор на личной встрече с коучем из команды Ляли.
На ретрите можно:
- снять стресс, расслабиться, развить способность жить в женских состояниях;
- исцелить ограничивающие программы и состояния;
- активировать эротические супер-силы;
- приобрести навыки создания любви, близости и взаимопонимания;
- усилить внутреннюю опору.
Также Шанти ведет обучение на курсах в своей школе. Ознакомиться с ними можно на сайте Ляли.
Еще одна услуга, которую предлагает Шанти, — это работа с подсознанием. Она помогает избавиться от негативных установок, страхов и комплексов, которые мешают человеку жить полной жизнью. Благодаря этой услуге, клиент может изменить своё отношение к себе и окружающим, что приводит к улучшению самочувствия и отношений с окружающими.
Ляля ведет различные проекты, в том числе бесплатно.
Услуги эзотерика направлены на то, чтобы помочь людям раскрыть свой потенциал, преодолеть трудности и достичь счастья и благополучия.
Анализ социальных сетей
Ляля Шанти ведет канал в Ютуб. Также Шанти выкладывает видео в Дзен.
Там она рассказывает о
- ретрите «Инициация» на Бали;
- внутреннем свете;
- повышении цен;
- разборах денежных ситуаций;
- мастер-классах.
В видео о себе Ляля Шанти говорит: «Я осознанная личность, которая стремится к саморазвитию и гармонии с мирами».
Видео эзотерика тяжелы для восприятия из-за плохого качества контента, большого количества ошибок и отсутствия логических связей.
Реальные отзывы об эзотерике
При выборе эзотерика обычно советуют ознакомиться с отзывами других людей, которые уже работали с ним.
На ютуб-канале Ляли Шанти можно найти большое количество комментариев и отзывов с благодарностями, результатами клиентов и итогами работы с ними.
Люди пишут, что Шанти хочет помочь каждому. Все отзывы клиентов о Шанти только положительные, ни одного отрицательного.
Возможно, Шанти удалось собрать клуб единомышленников, интересующихся эзотерикой. Или же это просто реклама.
Выводы о деятельности эзотерика
Ляля утверждает, что реально оказывает помощь каждому своими видео и знаниями. Дает ответы на вопросы. И, на первый взгляд, это находка для людей, которые мечтают об этом. Но на самом деле обещания эзотерика похожи на обман и рекламу, а сама она – на профессиональную мошенницу.
Ляля считает, что карты желаний, психотерапия и другие практики не приносят результата и рекомендует использовать свои духовные практики и медитации без консультации с психологом или психотерапевтом. Это может привести к нежелательным психологическим эффектам и даже к психическим расстройствам.
Ляля не имеет специального образования в области психологии или философии. Это вызывает сомнения в ее способности давать точные и полезные рекомендации.
Мы выкладываем открытую информацию для анализа, изучения, самостоятельных выводов и осознанного выбора. Возможно, Ляля – специалист, работающий в разных направлениях, с большим объемом знаний, она находится в фокусе внимания любителей эзотерики.
Однако мы не рекомендуем обращаться к Ляле, так как есть вопросы относительно образования эзотерика, достоверности отзывов о ее деятельности и влиянии ее советов на клиентов.
