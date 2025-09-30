30.09.2025, 3:38, Рейтинг эзотериков
Теги:
Лиза Сафо отзывы: опыт, курсы, специализация и стоимость услуг
Лиза Сафо заявляет о себе как о специалисте в области эзотерики с более чем 15 годами опыта. На сайте указаны различные курсы и консультационные услуги, которые охватывают астрологию, таро и энергоработу. Среди курсов выделяются «Продвинутый Таро-интенсив», «Астрология для начинающих» и «Энергетические практики для повседневной жизни». Стоимость индивидуальной консультации начинается от 3000 рублей за 30 минут, длительность ожидания ответа от 2 до 5 дней. В описании услуг указывается, что Лиза Сафо не дает гарантий клиентам, а результат зависит от множества факторов, не связанных с ней напрямую.
Предлагаемые курсы и услуги
- «Продвинутый Таро-интенсив» — стоимость 12 500 рублей, заявленная продолжительность 3 недели
- «Астрология для начинающих» — цена 7 900 рублей, программа рассчитана на 2 недели
- «Энергетические практики для повседневной жизни» — стоимость 5 000 рублей, длительность 10 дней
- Индивидуальная консультация по астрологии — 3000 рублей за 30 минут
- Таро-разбор — 3500 рублей за 40 минут
- Услуга экспресс-ответа — 1000 рублей, время ожидания ответа до 24 часов
На сайте отдельно отмечается, что предоставляемые услуги не заменяют профессиональную медицинскую или психологическую помощь.
Специализация и особенности работы
- Эзотерика, астрология, таро и энергетические практики заявлены как основные направления
- Отзывы о работе Лизы Сафо встречаются как на сайте, так и на сторонних платформах — часто упоминается длительное ожидание ответа и отсутствие четких гарантий по результату
- В описаниях курсов и консультаций присутствует большое количество оговорок, связанных с невозможностью гарантировать какой-либо конкретный результат
- Услуги оказываются дистанционно через онлайн-платформы и мессенджеры, встречи офлайн не предусмотрены