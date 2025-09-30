Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Лиза Сафо
Лиза Сафо

30.09.2025, 3:38, Рейтинг эзотериков
Теги:

Лиза Сафо отзывы: опыт, курсы, специализация и стоимость услуг

Лиза Сафо заявляет о себе как о специалисте в области эзотерики с более чем 15 годами опыта. На сайте указаны различные курсы и консультационные услуги, которые охватывают астрологию, таро и энергоработу. Среди курсов выделяются «Продвинутый Таро-интенсив», «Астрология для начинающих» и «Энергетические практики для повседневной жизни». Стоимость индивидуальной консультации начинается от 3000 рублей за 30 минут, длительность ожидания ответа от 2 до 5 дней. В описании услуг указывается, что Лиза Сафо не дает гарантий клиентам, а результат зависит от множества факторов, не связанных с ней напрямую.

Предлагаемые курсы и услуги

  • «Продвинутый Таро-интенсив» — стоимость 12 500 рублей, заявленная продолжительность 3 недели
  • «Астрология для начинающих» — цена 7 900 рублей, программа рассчитана на 2 недели
  • «Энергетические практики для повседневной жизни» — стоимость 5 000 рублей, длительность 10 дней
  • Индивидуальная консультация по астрологии — 3000 рублей за 30 минут
  • Таро-разбор — 3500 рублей за 40 минут
  • Услуга экспресс-ответа — 1000 рублей, время ожидания ответа до 24 часов

На сайте отдельно отмечается, что предоставляемые услуги не заменяют профессиональную медицинскую или психологическую помощь.

Специализация и особенности работы

  • Эзотерика, астрология, таро и энергетические практики заявлены как основные направления
  • Отзывы о работе Лизы Сафо встречаются как на сайте, так и на сторонних платформах — часто упоминается длительное ожидание ответа и отсутствие четких гарантий по результату
  • В описаниях курсов и консультаций присутствует большое количество оговорок, связанных с невозможностью гарантировать какой-либо конкретный результат
  • Услуги оказываются дистанционно через онлайн-платформы и мессенджеры, встречи офлайн не предусмотрены
