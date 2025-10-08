“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Лира Боричевская отзывы: что стоит за проектом “Терапия души”

Лира Викторовна Боричевская позиционирует себя как трансформационный коуч, психолог и телесный терапевт. Она ведет авторский проект под названием “Терапия души”, в рамках которого оказывает услуги эзотерического характера и делится своими программами. Ниже рассмотрены ее биография, представленные продукты, активность в социальных сетях и отзывы участников интенсивов.

Биография Лиры Викторовны Боричевской

Согласно опубликованной информации, Боричевская Лира Викторовна с юных лет ощущала внутренние отличия от окружающих. Несмотря на то что она росла обычным ребенком, по ее заявлениям, “мысли, душа и знания мага” в ней раскрывались постепенно и шли вразрез с возрастной нормой. В какой-то момент осознание собственной “иной природы” вылилось в стремление к самопознанию и пониманию других людей. В результате этого она разработала свою авторскую методику под названием «Лира Боричевская — Терапия Души».

Образование, заявленное на платформе, включает обучение до уровня кандидата медицинских наук в Москве. Однако ни одного подтверждающего документа по поводу медицинской квалификации или иных профессиональных сертификатов Боричевская не публикует. Регулярные эфиры и интенсивы она проводит на своем YouTube-канале.

Какие услуги предлагает Лира Боричевская?

Проект “Терапия души” продвигается через Telegram и VK. Количество подписчиков на этих площадках составляет более 3000 человек, что свидетельствует о довольно ограниченной аудитории. Активность в социальных сетях невысокая, обновления публикуются нерегулярно.

В Telegram-канале размещаются анонсы вебинаров, расписания встреч, а также текстовые публикации, касающиеся карт Таро, миров магии и эзотерических практик. Также публикуются даты, время проведения и стоимость предлагаемых магических курсов и услуг. Конкретные цены в контенте канала упоминаются, однако примеров стоимости в открытом доступе крайне мало.

Отзывы о Лире Боричевской: как пользователи оценивают интенсивы?

Отзывы, представленные по большей части в Telegram-канале самой Лиры Боричевской, пересылаются напрямую от ее клиентов. Оригинальность сообщений проверить невозможно, поскольку их подлинность ничем не подтверждается. Аргумент в пользу достоверности сводится к утверждению, что “если отзыв выложен в Telegram, он не может быть подделан”.

Отзывы с интенсивов на YouTube имеют общий эмоциональный характер и содержат такие формулировки, как “потрясение” от полученного результата и “точные ответы”. Однако объективная оценка эффективности консультаций невозможна, так как никакой независимой обратной связи или детального анализа отзывов нет.

Выводы по деятельности Лиры Боричевской

Боричевская Лира Викторовна предоставляет эзотерические и психологические услуги в рамках своего проекта “Терапия души”, при этом не предоставляя клиентам официальных свидетельств своей квалификации или профессиональной компетентности. Информация о полученном ею статусе кандидата медицинских наук, равно как и другие данные о специализированном образовании, не подкрепляется реальными документами.

Отзывы клиентов размещаются в собственных каналах, что не позволяет провести их независимую верификацию. Стоимость курсов и мероприятий заявляется как “достаточно крупная и возвышенная”, но конкретных цен в открытых источниках указано мало. Рекомендуется тщательно проверять всю доступную информацию перед обращением к услугам, так как риск наткнуться на недобросовестного исполнителя не исключен.