Разоблачение победителя “Битвы экстрасенсов”: реальные отзывы о приеме у ясновидящей Лине Джебисашвили

Сегодняшний обзор о Лине Джебисашвили: экстрасенсе и человеке с необычными способностями. Благодаря которым она якобы может видеть потусторонний мир, медиуме и участнице битвы экстрасенсов. Получила популярность после участия в телешоу и благодаря этому множество клиентов. Однако отзывы о ней противоречивы, давайте попробуем разобраться, насколько сильны ее способности.

Биография Лины Джебисашвили

Свой путь в мистику Лина начала с падения с дерева, правда, не указывает какой частью тела ударилась, но скорее всего, головой, поскольку после этого Лина начала видеть потусторонний мир и получила необычные способности. Отец девочки умер рано, но перед смертью якобы прочитал заклинание для связи с ним в загробном мире.

Кроме этог,о для связи с ним использовалась его рубашка, благодаря чему он научил дочь видеть прошлые жизни и рассказал о потустороннем мире. Но вот уже как несколько лет он переродился и по словам Лины растет в цыганской семье. Поддерживает ли сейчас с ним она связь и куда делась рубашка неизвестно.

В юности была непростым ребенком и восемь раз сменила школу, увлекалась выпивкой и кидалась на учителей. Насколько можно предположить до участия в шоу, вела жизнь обычного человека и не имела много клиентов. К тому же сказывались последствия падения, во время разговора она могла зависнуть и уйти в свои мысли.

Все изменилось после участия в “Битве экстрасенсов”, пришла известность, публикации и интервью, а вместе с ними поток клиентов. К тому же на съемочной площадке Лина нашла себе мужа, участника съемочной группы Юрия Фунтова. Теперь число подписчиков ее основной соцсети превышает полмиллиона человек.

Но не все так однозначно, реальные отзывы о экстрасенсе Лине Джебисашвили противоречивы. А на ютубе есть целые разоблачения Лины Джебисашвили и ее деятельности, от канала 360 градусов. Складывается впечатление, что в эзотерике Лина человек случайный и ставший известным только благодаря шоу. На ее канале в телеграм все крутится вокруг тем о “Битве”, без особой конкретики.

Услуги экстрасенса

Предлагает услуги по консультированию, называя это диагностикой, которая проводится по следующим вопросам:

Любовные отношения. Дом, семья. Профессиональная деятельность. Деньги и финансы. Опасности и разрушения. Хорошие события. Совет на год.

Стоимость любой консультации по фото – 4200 рублей, по видеосвязи – 9000 рублей. Учитывая что это только первоначальное обращение, цена ее последующих услуг вырастет кратно. Сами консультации напоминают набор гадалок-шарлатанов средней руки, которые предлагают якобы ясновидящие.

Услуги предлагаются только в ее инстаграмм (*запрещенная в России соцсеть) в описании постов, нет ни сайта, ни нормального прейскуранта. Якобы проводит какие то обряды, но толком нет ни описаний, ни эффектов от них. Кроме этого занимается изготовлением браслетов и амулетов, но все это тоже на довольно любительском уровне.

Непонятно, как данный маг работает и за что берет деньги, способности ее никак не подтверждены и отзывы о приеме Лины Джебисашвили весьма противоречивы.

Мы не можем сказать прямо что Лина Джебисашвили мошенница, но хотим вас призвать быть осторожными. И не доверять специалистам, обещающим решить все вопросы и сразу, только потому, что их показывают по телевизору.

Анализ социальных сетей linadzhebisashviliofficial

Основной площадкой где ясновидящая Лина Джебисашвили продвигает и популяризует свои услуги и деятельность является инстаграм (*запрещенная сеть в России). На ее блог подписано почти 600 000 человек, но в целом информации о ее деятельности не содержит.

Есть еще канал в телеграмм, но количество комментариев не соответствует количеству подписчиков. Своего сайта у нее нет, а страничка ВКонтакте sulebilina linadzhebisashviliofficial не обновлялась больше года.

Реальные отзывы об экстрасенсе Лине Джебисашвили

Несмотря на всю известность, отзывов о ней мало, в основном они положительные. Правда о Лине Джебисашвили в том, что отклики находятся на подконтрольных ей площадках и поэтому сложно сказать, насколько они правдивы. Представляем вам некоторые из отзывов об экстрасенсе Лине Джебисашвили:







Выводы о деятельности эзотерика

По большому счету, кроме как полученной известности после участия в телешоу, за ясновидящей ничего не стоит. Платить ей немалые деньги за не понятную консультацию, на наш взгляд, не самый разумный поступок. Обращаться к ней на прием и рассчитывать, что она окажет помощь и решит проблемы, несколько наивно.

Вполне вероятно, что деятельности Лины Джебисашвили – обман и развод.

Список проверенных эзотериков, которым можно доверять, вы найдете на нашем сайте.