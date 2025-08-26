“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Лина Айн: магическая сила псалмов, курсы и Школа эзотерики, отзывы

Лина Айн — практикующий эзотерик с более чем 20-летним опытом. Мастер мистических практик, автор курсов по эзотерике и магии. Владеет гаданиями на таро, свечной магией и другими практиками основанными на магии. Автор книг по магии, использует в своей деятельности библию и псалмы, что многие считают считают богохульством. В этом обзоре попробуем разобраться что она предлагает в своей школе и каким магом является светлым или черным.

Биография Лины Айн

Закончила Уральский государственный университет им. Горького, также училась в Миссионерском университете на факультете теологии. Но начальные знания и практики ей передала бабушка, которая учила ее по заметкам своего отца знахаря. Здесь стоит заметить что это было при советской власти, которая всякого рода целителей и знахарей не жаловала. И при удобном случае отправляла в лагерь, так что врят ли кто то осмелился бы оставлять свои заметки и записи.

Во взрослом возрасте в эзотерику пришла после расставания с мужем, когда пыталась получить ответы на вопросы почему это произошло. Помогали ей в этом приобретенные карты таро и книги по ним, в изучение которых Лина ушла с головой. Прочитав и изучив все возможные книги на эту тему, перешла к изучению магии и эзотерики. По ее словам закончила очень много обучений, но никаких сертификатов и дипломов не показывает.

В целом информации о ее квалификации в сети довольно мало, также немногочисленны и отзывы, несмотря на ее 20 летний стаж колдуна. Заявляет о себе как о мастере мистических практик, однако непонятно кто ей присвоил это звание и за какие заслуги. Открыла школу магии своего имени, где проводит обучение различным видам магии. Начиная с таро, магии трав, магии псалтыря и заканчивая кухонной магией. Автор книги Лина Айн “Магическая сила псалмов”, из за которой получила обвинения в богохульстве, ведь многие люди считают что нельзя совмещать святое писание и магию.

Приведем вам один из ритуалов, выложенных в ее телеграмм канале:

Чтобы привлечь к себе благополучие следует, залить носовой платок и полотенце святой водой и трижды прочитать псалом 66. После чего высушить и пользоваться ими как обычно.

Ну уже один этот ритуал рассказывает о ее “уникальных” способностях. Все это напоминает обряды малограмотных деревенских бабушек знахарок, но преподносится как нечто исключительное и реально действующее.

Услуги по магии

Неизвестно, проводит ли она личные консультации, по крайней мере, на её ресурсах информации об этом нет. Хотя, как специалист по таро, она могла бы оказывать эту услугу.

Основная ее деятельность сосредоточена на обучении различным магическим практикам, где экстрасенс представляет себя “большим специалистом с уникальными знаниями”. В ее соцсетях опубликованы различные заговоры и обряды, но неизвестно делает ли она их лично. Основная ее деятельность сосредоточена на обучении в школе эзотерики Лины Айн, на базе академии Эллара целитель проводит следующие виды обучения:

“Профессиональное применение свечей в эзотерике”. Представляет из себя 3-х дневный бесплатный интенсив, где вас научат правильно использовать свечи в магии. Открывать финансовый канал с их помощью, делать обряды на любовь и отношения, а также решать судебные дела. Конечно хотелось бы услышать реальные отзывы о Лине Айн, особенно насчет судебных дел но увы их нет. Курс “Работа с родом”. Данный курс рассчитан на месяц обучения и состоит из 10-ти уроков. Обещается установление прочной связи с родом и предками, для благополучия и процветания вашей семьи. Медитативные техники для призыва неизвестных предков, практики очищения, сила рун и исцеление от травм. Цена 15500 рублей. Курс “Магия свечей”. Пройдя данный курс Лины Айн вы получите, большое количество богатых клиентов на свои консультации и значительно повысите свой средний чек. Научитесь очищать дом от негатива, создавать мощные талисманы и точно предсказывать по отливкам на воске. Стоимость 14900 рублей. Курс “Магия псалмов”. Неоднозначный курс получивший много критики от верующих людей. Здесь вы получите знания как с помощью псалмов, получить денежный рост, укрепить здоровье и исполнить свои желания. Цена 14900 руб.

кроме этого предлагаются два бесплатных двухдневных интенсива:

“Как получить помощь и защиту рода в нестабильное время”. Применение энергии рода в трудных ситуациях, общение с предками, обряды и ритуалы. “Тайная сила псалмов”. Вы получите 8 техник работы с псалмами, защиту от негатива и понимание как усилить действие псалмов.

Анализ социальных сетей

Хотя данная видящая везде говорит о своем опыте в 20 лет, охват в социальных сетях имеет откровенно слабый. Основное продвижение и популяризацию своих услуг проводит в телеграмм, где на ее канал подписано 612 человек. Посты в основном о раскладах таро на даты и события, а также волшебные обряды и заговоры. Кроме телеграмма имеет аккаунты в инстаграм (*запрещенная в России соцсеть), ютуб, дзен и страничку вконтакте. Количество подписчиков на этих платформах у нее ничтожно.

Реальные отзывы о Лине Айн

За время своей деятельности проверенных отзывов Лина Айн получила совсем немного. Скорее всего, это связано это с небольшим количеством ее клиентов. В основном это положительные отзывы, но все они взяты с ее ресурсов и сложно сказать насколько они правдивы. Представляем вам некоторые из них:

Выводы о деятельности эзотерика

Данный специалист предлагает услуги с помощью которых можно исполнять желания и получать деньги. Причем довольно экзотическим способом, читая псалмы и проводя манипуляции со священными текстами. Мы считаем, что те люди которые обращаются к ней, просто хотят переложить ответственность за свои проблемы на мага. Зачем идти куда то работать и разгребать свои проблемы, когда можно проговорить заговор и сделать обряд.

В результате такого отношения проблемы только усугубляются и во всем обвиняется маг. В случае если вы решите к ней обратиться вся ответственность будет лежать только на вас. Мы рекомендуем с осторожностью относиться к данному эзотерики и быть внимательным при покупке ее услуг.