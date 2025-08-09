“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Экстрасенс Лилия Нор: биография, Ютуб, Дзен и другие соцсети, отзывы клиентов

Лилия Нор – экстрасенс и парапсихолог. Коуч по трансформации, биоэнергопрактик и гипнолог. Разработчик уникальной методики по работе с энергетическим полем “matrix nor”. Участник многих телевизионных шоу.

Экстрасенс Лилия за счет своей авторской методики помогает человеку самостоятельно настроить свое энергетическое поле, избавиться от негатива, стресса и преобразовать свое физическое и психическое здоровье.

В статье поближе познакомимся с биографией Лилии Нор, подробно узнаем о методике “Матрикс Нор” и рассмотрим отзывы клиентов. А также попытаемся выяснить, не является ли Лилия Нор шарлатаном, который пользуется доверием людей.

Биография Лилии Нор

Лилия Нор родом из Германии. Живет в городе Мюнхен. У Лилии была бабушка – ясновидящая, поэтому ее способности передались ей. У Лилии Нор было необычное детство. Пока все ее сверстники бегали и играли на улице, Лилия обучалось работе с заговорами, молитвами и экстрасенсорными практиками. Лилия Нор стала популярна, благодаря программе “Битва экстрасенсов”. Еще на телешоу Лилия зарекомендовала себя как сильнейший медиум, правда до финала Лилия Нор не дошла.

На сегодняшний день Лилия Нор вместе со своей коллегой открыли потрясающую систем по преображению личности и раскрытию потенциала “matrixnor”.

Команда Лили Нор проводит как онлайн, так и оффлайн обучение для людей из разных стран. А ее ученики смогли открыть свое дело за рубежом.

Методика “MatrixNor “ и услуги экстрасенса

В процессе обучения методике Матрикс Нор вам предстоит познакомится с видами ментального тела, фантомами, работой с энергетическими каналами, правилами направлена на решение проблем с самосовершенствованием и выстраиванием своей жизни. Вы почувствуете, как откроются ваши экстрасенсорные способности, измениться мышление, повысится самооценка. Снимется блок, который мешал вам достичь поставленной цели. После завершения цикла вам выдается сертификат специалиста, дающий право работать с людьми.

Помимо образовательной деятельности экстрасенс занимается творчеством. На ютубе Лилия Нор создает видеоролики, посвященные прогнозам, проведению семинара, гороскопам и различным практикам.

Анализ социальных сетей lilia nor

Лилию Нор можно найти в таких социальных сетях, как телеграмм-канал, Вконтакте, инстаграм lilia_nor (*запрещенная соцсеть в РФ), ТикТок и Дзен.

На Дзене Лилии Нор можно найти различные статьи с прогнозами. В телеграмм публикует прогнозы на каждый день, гороскопы и информацию о записи к себе на курсы и личный прием.





Отзывы об экстрасенсе Лилии Нор

Пользователи интернета совершенно разного мнения о медиуме. Встречаются как положительные так и негативные отзывы. Причем положительные отзывы о Лилии Нор встречаются только на официальном сайте. Довольные клиенты пишут о том, что они научились понимать своих родных и близких, изменили свою жизнь и научились решать проблемы.





Несмотря на то, что Лилия Нор участвовала в программе “Битва экстрасенсов” 17 сезона, это не помогло ей остаться без негативных отзывов о себе. Недовольные клиенты жалуются на то, что Лилия Нор не помогает людям, а наоборот отталкивает от себя.





Выводы о деятельности эзотерика

Лилия Нор оставляет о себе смешанные впечатления. С одной стороны, есть люди, которые довольны ее работой. Но, с другой стороны, недовольные клиенты кидают жалобы на ее работу. К тому же, не удалось узнать, является ли Лилия Нор настоящим экстрасенсом, так как не было найдено у нее ни одного соответствующего документа.

Поэтому вполне вероятно, что Лилия Нор – мошенница, которая зарабатывает на доверии людей.

Мы рекомендуем не обращаться за помощью к подобным эзотерикам.