“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Лилия Гаевая

Отзывы о Лилии Гаевой и анализ её деятельности

Лилия Гаевая позиционирует себя как астролог, коуч, писатель и основатель проекта “Школа адекватной астрологии”. Несмотря на заявления о высоком профессионализме, её биография практически неизвестна, а деятельность вызывает споры. В данном обзоре рассмотрим предоставляемые услуги, активность в интернете и реальные отзывы клиентов.

Биография Лилии Гаевой

Подробностей о прошлом Лилии Гаевой крайне мало. Со слов самой эзотерика, она пережила крайне тяжелое детство и заявляет, что через трагедии, голод и попытки самоубийства пришла в астрологию. Обучение в сфере эзотерики, по её утверждению, проходило исключительно через опыт, а не в конкретных учреждениях. Ссылаясь на бесчисленное количество курсов, она избегает указания источников получения знаний и сертификатов.

По её утверждению, она занимается астрологией с 2007 года, что составляет более 10 лет стажа. О награждении званием “Астролог года” она рассказывает в своих соцсетях, однако независимых подтверждений этому нет. Также у Лилии две опубликованные книги: “Адекватная астрология” и “Маленький космос”. Дополнительно она выпускает авторскую колоду карт, рабочую тетрадь и коллекцию астрологических украшений. Но фактическое качество продукции не раскрывается.

Какие услуги предлагает Лилия Гаевая?

Личные консультации астролог в настоящее время не предоставляет — запись для новых клиентов закрыта. При этом на официальном сайте указана стоимость индивидуального приёма — 60 000 рублей. Основное внимание сконцентрировано на курсах онлайн-школы “Адекватная астрология”, работающей уже пять лет.

“Профессия астролог”: предназначен для начинающих. Среди тем: натальная карта, гороскоп ребёнка, поиск предназначения, анализ кармических задач. Необычно, что также включены уроки по имиджу и стилю. Стоимость: от 60 000 рублей за тариф “Стандарт” до 190 000 рублей за “Премиум”. Заверения о выдаче диплома государственного образца, однако сам документ не включён в стоимость.

“Астролог-прогнозист”: курс уровня профи, ведётся при участии других кураторов. Темы: соляры, планеты, транзиты, построение прогнозов. Стоимость варьируется от 130 000 до 300 000 рублей, что значительно выше рыночных цен.

На сайте “Ты космос” также можно заказать авторские метафорические карты, рабочую тетрадь астролога и книги Лилии Гаевой. Качество методических материалов фактически не подтверждено.

Социальные сети и онлайн-активность

В YouTube-аккаунте Лилии Гаевой около 20 000 подписчиков. Контент посвящён астрологическим темам, прогнозам и визуализации желаний. Telegram-канал “ty prosto cosmos” содержит гороскопы, анонсы мероприятий, а также базовые бесплатные материалы. Количество подписчиков не уточняется, прямое взаимодействие со зрителями ограничено.

Отзывы о Лилии Гаевой: что говорят клиенты?

На платформах и в комментариях мнения делятся. Некоторые пользователи выражают недовольство качеством консультаций. Есть упоминания о завышенных ценах при посредственном содержании курсов. Также вызывают сомнения заявленные дипломы, особенно учитывая, что обучение фактически нигде не подтверждено.

Отзывы из открытых источников и сайта Лилии не всегда совпадают: на её ресурсах представлена выборка, в то время как на сторонних площадках появляется больше критики, связанной с практической ценностью курсов и эффективностью подхода.

Выводы по деятельности Лилии Гаевой

Лилия Гаевая вызывает неоднозначную реакцию: биография не раскрыта, достоверность образования вызывает вопросы, а курсы отличаются повышенной стоимостью — до 300 000 рублей. Отказ от личных консультаций при цене в 60 000 рублей также выглядит странно на фоне ограничения доступа к приёму. Отсутствие прозрачных данных об образовании, сомнительные обещания дипломов и чрезмерно высокие цены ставят под сомнение надёжность эзотерика. Обращение к альтернативным специалистам с верифицированными дипломами и умеренными тарифами может быть более разумным решением.