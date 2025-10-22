“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Лидия Бойко

Отзывы о Лидии Бойко: астролог, курсы, практика и социальные сети

Лидия Бойко, известная также как Lidia Shakti, заявляет о себе как об астрологе, мастере Рэйки и эксперте в области здорового питания. Она активно развивает эзотерическую направленность деятельности через онлайн-школы, публикации и курсы, а также представляет свои услуги на сайте astroshakti ru. Однако неоднозначная репутация, высокая стоимость консультаций и отсутствие отзывов оставляют много вопросов.

Биография Лидии Бойко

Лидия Бойко (также известна как Шакти) занимается астрологией, практикой Рэйки и вопросами правильного питания. Помимо консультационной деятельности, она написала книгу под названием «Дети и Рейки», где делится своим подходом к родительству с использованием эзотерических техник. Также она является основателем нескольких онлайн-школ, однако данные о них представлены фрагментарно.

Какие услуги предлагает Лидия Бойко?

На сайте astroshakti ru указаны следующие услуги:

Анализ натальной карты с предоставлением аудиозаписи — от 35 000 рублей.

Консультации и гороскоп — стартовая цена составляет 105 000 рублей.

Платный курс по теме отношений — 5 000 рублей.

Бесплатный курс по Таро — размещён на сайте, подробности ограничены.

Дополнительно Лидия организует ретриты в локациях Бали и Гоа. Цены за участие не указаны на ресурсах и предоставляются только при индивидуальном запросе. Детализированные условия этих мероприятий раскрываются преимущественно через личные каналы связи.

Деятельность Лидии Бойко в соцсетях

Активность в социальных сетях играет важную роль в продвижении услуг Лидии Бойко, однако собранная информация указывает на низкую вовлеченность и недостаток пользовательского фидбэка.

Страница «Академия семьи Бойко» во VK (academy boiko) имеет 41 000 подписчиков. Тематика публикаций охватывает эзотерику. Однако в отзывах полное отсутствие откликов пользователей.

YouTube-канал «Школа Астрологии и Рейки» (boikoschool) насчитывает 3 440 подписчиков и более 1 400 видео. Предлагаются астрологические консультации и предсказания судьбы. Несмотря на большое количество контента, отзывов от зрителей нет.

Профиль в Instagram с именем «Academy_Boiko» содержит 190 постов и 2 367 подписчиков. Лидия позиционирует себя как мастер астрологии и самоисцеления, описывая тематический контент о курсах и практике Рэйки. Однако отсутствуют пользовательские комментарии или оценки консультаций.

Аккаунт на платформе Дзен под названием «Михаил и lidia shakti Бойко» (boiko healing) включает 293 подписчика. Публикации касаются духовных практик и самопознания.

Instagram-аккаунт lidia_shakti демонстрирует 24 300 подписчиков и 5 506 публикаций. Тематика публикаций связана с астрологией и методами саморазвития, но подтверждённой обратной связи нет.

Телеграм-канал boiko_healing состоит из 21 подписчика. Контент не описан, активность почти отсутствует.

Телеграм-канал school shakti имеет 417 подписчиков, 28 фотографий, 17 видеороликов и 116 ссылок. Канал посвящён астрологическим курсам, Рэйки и направлению сакральной стройности. Оценок курса или обратной связи от участников не приведено.

Отзывы о Лидии Бойко: что говорят клиенты?

Среди отзывов о Лидии Бойко зафиксированы и негативные мнения, а также жалобы, что вызывает недоверие к предложенным программам. Несмотря на это, часть комментариев положительная, однако отсутствует верификация этих отзывов, а также их достоверность невозможно установить из-за отсутствия авторов и конкретных кейсов.

Выводы по деятельности Лидии Бойко

Практика Лидии Бойко охватывает широкий спектр эзотерических направлений — от астрологии до ретритов в Азии. При этом существенные расхождения в цене, отсутствие отзывов на основной части платформ и низкий уровень активности в Telegram-каналах ставят под сомнение профессиональный уровень предоставляемых услуг. По совокупности факторов сотрудничество с данным специалистом представляется малоперспективным и вызывает значительные вопросы по поводу обоснованности предложенных методов и стоимости программ.