“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Лиана Кочетова

Отзывы о Лиане Кочетовой: факты о нумерологе и её школе

Лиана Кочетова позиционирует себя как нумеролог и цифровой психолог, предлагая платное обучение и услуги в сфере эзотерики. Она активно продвигается в социальных сетях и рассказывает о своих курсах и консультациях. Ниже представлен анализ её деятельности, социальных платформ, а также отзывы о школе нумерологии.

Биография Лианы Кочетовой

Лиана Кочетова называет себя «квантовым денежным нумерологом» и заявляет, что за 8 лет практики как дипломированный специалист выпустила более 2000 учеников. Основная направленность её курсов — финансовая сфера и самореализация. Детали о её личной жизни отсутствуют — ничего, кроме профессиональной информации, в публичном пространстве не представлено.

Какие услуги предлагает Лиана Кочетова?

Лиана Кочетова ведёт свою деятельность в нескольких социальных сетях. В социальной сети VK под именем lianakochetova она размещает советы об успехе и публикует прогнозы на предстоящие месяцы. Информация ограничена и не отличается разнообразием. В YouTube она размещает контент по своему авторскому курсу «Квантовый метод Лианы Кочетовой». Название предполагает магическую направленность, но детальной информации о содержании курса нет.

В Instagram (признан запрещенной организацией в РФ) Кочетова публикует посты о предстоящих практиках и предоставляет доступ к онлайн-консультациям — при этом заявлено, что эти консультации бесплатны. Однако точный объём, длина и качество этих консультаций не раскрываются. Заявлено, что суммарно во всех соцсетях у неё более 8000 подписчиков. На фоне других эзотерических деятелей, эта цифра выглядит посредственно и не свидетельствует о высоком уровне доверия и авторитета.

Отзывы о Лиане Кочетовой: что говорят клиенты?

Публично доступные отзывы о консультациях и курсах Лианы Кочетовой в открытом доступе отсутствуют. Отзывы о Лиане Кочетовой нумерологе не размещаются централизованно. Под её постами и видеороликами можно найти отдельные комментарии, в том числе положительного характера, но все они касаются исключительно индивидуальных консультаций и не содержат достоверной информации об уровне подготовки на курсах. Основной упор сделан на личные впечатления пользователей, без конкретики о знаниях, полученных в ходе обучения.

Выводы по деятельности Лианы Кочетовой

Проанализировав деятельность Лианы Кочетовой, можно отметить, что предложение услуг ограничено преимущественно онлайн-исходниками и не имеет устойчивых подтверждений высокому качеству. Несмотря на заявления о 2000 учеников и 8-летнем опыте, отсутствует возможность проверить достоверность этих цифр. Информация в социальных сетях ограничена, курсы не сопровождаются объективными отзывами, а консультации подаются через рекламные формулировки без верифицируемых результатов. Частота проведения очных занятий или встреч также вызывает вопросы, так как они происходят крайне редко. Учитывая это, оснований считать Кочетову мошенником нет, однако доверять её утверждениям и вникать в сомнительные проекты крайне не рекомендуется.