Отзывы о Ларисе Кузнецовой (Фетисовой): что известно о тарологе и ее проектах

Лариса Кузнецова (Фетисова) занимается практиками, связанными с эзотерикой — картами таро, свечами и оракулами. Она активно ведет соцсети под брендом taro fest, предлагает курсы, товары и индивидуальные консультации. Однако вокруг ее деятельности немало противоречий, включая отзывы о мошенничестве и отсутствие конкретных цен на услуги.

Биография Ларисы Кузнецовой (Фетисовой)

Лариса Кузнецова (Фетисова) называет себя современной ведьмой. Имеет два высших образования и окончила аспирантуру. В качестве эзотерического мастера использует как инструменты карты таро, свечи, так и оракулы. Достоверной информации по месту учебы или биографическим деталям в открытом доступе нет.

Свою деятельность в интернете Лариса ведет через несколько платформ. Она представлена в Telegram (несколько каналов), YouTube и VK. В личных социальных сетях публикует анонсы новых услуг, делится материалами и предупреждает подписчиков о случаях мошенничества с использованием ее имени, в том числе о злоумышленниках, которые обещают клиентам гармонизацию отношений и улучшение судьбы.

Какие услуги предлагает Лариса Кузнецова (Фетисова)?

Уточненный список услуг у Ларисы отсутствует. Однако из ее контента в соцсетях известно о таких предложениях:

Курсы по изготовлению свечей;

Продажа свечей и колод карт;

Онлайн мастер-классы;

Офлайн встречи с участниками;

Индивидуальные расклады на картах.

Узнать стоимость этих услуг возможно только через мессенджер Telegram, аккаунты kuznetsova fetisova или tarofest. При этом цена может меняться без предварительного уведомления, так как каждая новая услуга сопровождается пересмотром стоимости старых. Явно установленного прайс-листа или условий консультации найдено не было.

Отзывы о Ларисе Кузнецовой (Фетисовой): что говорят клиенты?

Отзывы о деятельности Ларисы Кузнецовой (Фетисовой) представлены на ее страницах в соцсетях, причем публикуются только положительные отклики. Это делает невозможным объективную оценку качества услуг. Вместе с тем, под видео на YouTube можно найти комментарии, где автора обвиняют в мошенничестве и сообщают, что предоставляемая информация о гадании — некорректна. Жалобы касаются недостоверных предсказаний и искаженной трактовки карт.

Выводы по деятельности Ларисы Кузнецовой (Фетисовой)

Лариса Кузнецова (Фетисова) учреждает себя как мастера в области таро и свечной магии. Ведет проект под названием taro fest и распространяет свои услуги преимущественно через Telegram, VK и YouTube. Четкий каталог предлагаемых продуктов отсутствует. Цены варьируются и требуют индивидуального запроса. Вокруг ее деятельности возникают спорные моменты — среди клиентов присутствуют подозрения в обмане и отзывов с критикой на сторонних платформах заметно больше, чем в официальных источниках. Это делает вывод о репутации Ларисы Кузнецовой (Фетисовой неоднозначным.