Разоблачение ведьмы Меньшиковой Ксении Евгеньевны – биография, личная жизнь, Школа магии и реальные отзывы

Ксения Меньшикова — ведьма, основатель и преподаватель Школы магии, автор книг по развитию колдовских способностей.

Рунология — это увлекательная и необычная профессия. Руны, которые используются в этой практике, позволяют предсказывать будущее, давать трактовки и описания ситуаций, заглядывать в прошлое и проводить магические ритуалы.

Ксения Меньшикова — рунолог, которая также является ведьмой. Она помогает людям найти себя, улучшить финансовое положение, обрести удачу и счастье, а также защищает от сглаза и порчи.

В этой статье мы расскажем о биографии и личной жизни Ксении Меньшиковой, проанализируем её деятельность, рассмотрим отзывы клиентов, которые воспользовались её услугами, а также займемся разоблачением Ксении Меньшиковой и её проекта.

Биография Ксении Меньшиковой

Ксения Евгеньевна Меньшикова родилась в Санкт-Петербурге 4 августа 1971 года. В раннем возрасте она потеряла родителей, и заботу о её воспитании взяла на себя бабушка Александра Ивановна.

Бабушка Ксении была потомственной ведьмой и решила передать свои знания и навыки внучке. Ксения обучалась у неё магии. Со временем она начала изучать философию и метапсихологию. Однако знаний, полученных от бабушки, оказалось недостаточно, и Ксения отправилась в путешествие по стране, чтобы узнать больше о проведении обрядов, ритуалов и заговоров.

Сейчас Ксения Меньшикова является создателем и одним из преподавателей Школы волшебства. Она проводит жёсткий отбор для поступления в школу, выбирая только тех людей, у которых есть предрасположенность к магии.

Ведьма не только делится своими знаниями в школе, но и пишет книги о магии. Однако о её личной жизни ничего неизвестно. В её социальных сетях можно найти посты на темы колдовства и ритуалов, но кто является её избранником — остаётся загадкой.

В некоторых источниках утверждается, что для работы рунологом необходимо пройти соответствующее обучение и получить сертификат. Однако у Ксении Меньшиковой не было обнаружено ни одного сертификата, что может указывать на то, что она не получала должного образования и является мошенницей, обманывающей людей и разводящей их на деньги.

Услуги рунолога и ведьмы

В школе обучение проходит на пяти факультетов. На факультете «Сознание» в школе Ксении Меньшиковой программа рассчитана на семь курсов, на которых постепенно предстоит узнать различных видах телах. Ксения обращает внимание на то, что после окончания первого курса можно переходить ко второму. На этом факультете студентов учат управлять энергией и сознанием. Занятия будут проходить по расписанию, которое можно найти на официальном сайте школы.

Для обучения на факультете необходимо приобрести книгу, содержащую все семинары, за 23 628 рублей, а также Матрицу в дополнение к сборнику за 2 558 рублей.

Факультет «Руны» приглашает вас познакомиться с древним искусством рунической магии. Вы узнаете о рунах Богов, которые используются для проведения ритуалов и создания амулетов и оберегов. Изучение рун стихий позволит вам углубить свои знания и навыки в области магии и работы с реальностью.

Перед началом обучения мы проводим собеседование, чтобы определить вашу готовность к изучению рун. Если вы успешно пройдете отбор, вам будет предоставлено расписание занятий и список материалов, которые необходимо приобрести. Обучение на каждом курсе длится один год.

На факультете «Стихии» вы познакомитесь с силами и пространствами стихий. На этом этапе обучения вы научитесь управлять своими ощущениями и эмоциями.

На факультете Таро студенты осваивают искусство работы с картами Таро. Они учатся понимать значения каждой карты и их сочетаний.

На последнем факультете «AD LIB» мы обучаем навыкам, которые помогают раскрыть силы сознания. Здесь мы подробно изучаем судьбу человека, родовую силу, обмен энергией с окружающим миром и понимание своего места в нём.

Анализ социальных сетей

Рунолог ведёт несколько социальных сетей: Telegram, ВКонтакте, Инстаграм (запрещен в РФ), Дзен и YouTube-канал. Однако наибольшую активность она проявляет в своём блоге в Telegram.

В своём блоге ведьма даёт онлайн консультации и полезные советы по очищению дома и созданию свечей, а также рассказывает о фазах Луны и их влиянии на человека. Она делится своими секретами, знаниями и опытом о том, как создавать обереги.

Реальные отзывы о Ксении Меньшиковой и ее Школе магии

В социальных сетях не удалось найти реальных отзывов о Ксении Меньшиковой от студентов, которые уже закончили обучение.

На сайте-отзовике можно найти много негативных отзывов о Ксении Меньшиковой и её школе магии. Недовольные клиенты делятся своими эмоциями и впечатлениями от обучающих курсов в этой школе.







Выводы о деятельности эзотерика

Ксения Меньшикова — создательница и преподаватель Школы магии, автор книг о развитии колдовских способностей. Она унаследовала ведьминские и магические способности от своей бабушки.

Ксения открыла школу, где ученики могут получить знания и навыки в области гадания и раскладов на картах Таро, управления энергией и сознанием. В школе обучают различным техникам предсказания будущего, просмотра прошлого, проведения магических ритуалов.

Однако стоит быть осторожными при выборе специалиста для получения подобных услуг. Как мы выяснили, Ксения Меньшикова не является сертифицированным рунологом, и мы не рекомендуем обращаться к ней за помощью.