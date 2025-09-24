“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Константин Пономарев

Константин Пономарев отзывы: анализ курсов, деятельности и мнений клиентов

Константин Пономарев — практикующий эзотерик и преподаватель, основавший Школу Классической Астрологии и Центр Эзотерических Знаний «Аквилон». В этом материале рассматриваются его профессиональная деятельность, предлагаемые курсы, ценовая политика и реальные отзывы слушателей и клиентов.

Биография Константина Пономарева

Константин Геннадьевич Пономарев занимается астрологией с 1991 года, а преподавательской деятельностью — с 2002 года. Он заявляет о владении элективной, синастрической, прогностической и хорарной астрологией. Также он является дипломированным клиническим психологом, преподает психологию, имеет сертификаты по НЛП и гештальт-терапии. По его утверждению, это дает ему возможность сочетать астрологические и психологические подходы в обучении и консультациях. Конкретной информации о стоимости индивидуальных консультаций нет — желающих получить услугу Пономарев направляет на сайт своей школы. Запись возможна по (999) 300-74-70 (WhatsApp), по электронной почте или через форму обратной связи.

Какие услуги предлагает Константин Пономарев?

Основное направление Пономарева — обучающие курсы в области эзотерики. Его программа “Астрология от А до Я” включает 46 уроков по 3 часа каждый — всего 138 часов материала. Обучение охватывает натальную, прогностическую, элективную астрологию и раздел совместимости. Полная оплата курса составляет 37 000 рублей, при поэтапной оплате — 52 000 рублей. Все курсы имеют гарантию 365 дней.

Базовый курс по астрологии: рассчитан на начинающих, раскрывает основы натальной астрологии, астропсихологии, анализ домов гороскопа, планетные влияния и темы любви, здоровья, денег. Стоимость — 26 000 рублей, при полной оплате — 22 000 рублей.

«Продвинутый курс». Включает практику по совместимости, биоритмам, транзитам, элективной астрологии. Позволяет обучающимся стать профессионалами. Стоимость — 28 000 рублей или 22 000 рублей при полной предоплате.

Мастер-курс “Профессиональная астрология”. Обучение точным методам прогностики, выявлению сложностей в гороскопе и вариантам компенсации. Стоимость — 30 000 рублей, при полной оплате — 25 000 рублей.

Курс “Коррекционная астрология”. Константин позиционирует его как синтез астромагии и психологии. Направлен на трансформацию личности, судьбы, здоровья и доходов через работу с гороскопом. Стоимость — 26 000 рублей или 22 000 рублей при авансовой оплате.

Интенсив “Продвижение астрологических услуг”. Состоит из 6 блоков, заданий, тренингов, обратной связи. Учит взаимодействовать с клиентами, избегать неэффективных запросов, повышать прибыль и привлекать внимание. Цена — 30 000 рублей, с предоплатой — 25 000 рублей.

Среди вспомогательных курсов Константина Пономарева заявлены:

Астрология совместимости

Прогностическая астрология

Элективная астрология

Жребии и звезды в гороскопе

Медицинский хорар

Хорарная астрология

Астродиетология

Секреты детского гороскопа

Заведи деньги

Астроключи счастливых отношений

Также доступен мастер-класс “Астрология бизнеса и личных финансов”. Стоимость при частичной оплате — 25 000 рублей, при полной предоплате — 12 500 рублей. Тематика: поиск профессии, понимание бизнес-навыков и раскрытие финансового потенциала по натальной карте. Участники получают сертификат.

Курсы по таро, рунам и нумерологии

Кроме астрологии, школа Константина Пономарева предлагает следующие эзотерические направления:

Курс “Мистическое и психологическое Таро”: обучение внутреннему погружению, развитию интуиции, анализу межличностных конфликтов. Стоимость — 30 000 рублей. Утверждается, что курс сопровождается музыкальным контентом, усиливающим связь между студентом и картами.

Обучение руническому ведовству и мантике.

Курсы по нумерологии в рамках Центра эзотерических знаний «Аквилон». Заявляется, что программа помогает в самопознании и позволяет консультировать других.

Дополнительно ученикам предоставляется доступ к онлайн-библиотеке Пономарева, где размещены:

Астропрограммы

Фрагменты занятий

Видеоматериалы

Статьи

Энциклопедические данные по планетам и домам гороскопа

Пономарев Константин: деятельность в социальных сетях

YouTube-канал “Аквилон” насчитывает 3,1 тысячи подписчиков и содержит около 170 видеозаписей — прогнозов и обучающих эзотерических роликов. Комментарии под видео открыты. ВКонтакте-сообщество школы достигло 19 000 подписчиков. В группе публикуются репосты материалов из “Астроклуба Спика”, где проходят обсуждения среди эзотериков. Telegram-канал AstroGeoClubNews больше не активен.

Отзывы о Константине Пономареве: что говорят клиенты?

На его официальном ресурсе размещены отзывы, однако объективность указанной информации вызывает сомнения. Все отклики модерируются самим эзотериком и могут формироваться вручную или с привлечением сторонних исполнителей за небольшую плату.

На независимых площадках и форумах встречаются жалобы. Некоторые клиенты обвиняют Пономарева в обмане: неисполнении обязательств, отсутствии ожидаемой обратной связи или отклонении от заявленного формата услуг. Эти отзывы формируют представление о неоднозначной деловой практике.

Выводы по деятельности Константина Пономарева

Константин Пономарев активно вовлечён в эзотерическую деятельность: обучает астрологии, нумерологии, таро, ведёт мастер-классы и курсы повышения квалификации в рамках школы “Аквилон”. Однако отзывы Константина Пономарева показывают значительное расхождение между тем, что демонстрируется на официальных платформах, и мнением на независимых ресурсах. Учитывая наличие негативных откликов, обращаться за услугами к этому астрологу стоит с осмотрительностью.