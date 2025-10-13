“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Константин Пилипишин

Константин Пилипишин отзывы: что известно о хироманте из Вологды

Константин Викторович Пилипишин заявляет о себе как об эксперте по хиромантии с 17-летним опытом. Он проживает в Вологде и параллельно занимается чтением лекций, проведением семинаров и продажей собственных книг и видеолекций. Контактирует с аудиторией преимущественно через группу во ВКонтакте, где отключены комментарии и не раскрыта стоимость консультаций.

Биография Константина Пилипишина

С ранних лет Константин Пилипишин интересовался эзотерическими дисциплинами — нумерологией, астрологией, магией. Несмотря на широкий спектр интересов, в итоге он сосредоточился на хиромантии. Как утверждает сам Пилипишин, он изучает и практикует это направление более 17 лет. За годы своей деятельности он опубликовал несколько статей и серию книг под общим названием «Ваша карма на ладонях». Параллельно он организует тренинги и семинары по хиропрактике не только в России, но и за её пределами.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Константин Пилипишин?

Спектр деятельности включает очные консультации по чтению руки, лекции и семинары по хиромантии. Также проводятся групповые занятия, если набирается не менее 10 заинтересованных участников. Кроме основной темы хиромантии, Пилипишин проводит отдельные семинары о свойствах камней и минералов, якобы способных воздействовать на судьбу человека в зависимости от его гороскопа. С недавнего времени он декларирует получение психологического образования и намерение использовать этот подход совместно с хиромантическим анализом при составлении психологического портрета личности.

Онлайн-активность Константина Пилипишина

Платформа ВКонтакте — основной канал информационного взаимодействия Пилипишина с аудиторией. У него есть личная страница, а также группа под названием «Консультации по хиромантии в Вологде», зарегистрированная в 2016 году. Количество участников в группе составляет 2930 человек. Возможность комментирования и оставления отзывов в сообществе отключена. Лайков под постами обычно фиксируется около 100 и выше.

Через данную группу можно приобрести книгу за 1000 рублей и видеолекцию по хиромантии за 3000 рублей. Цены на персональные консультации не указаны и предлагается узнавать напрямую у Пилипишина. Помимо анонсов семинаров и обращений к подписчикам, публикуются ссылки на статьи не только по хиромантии, но и из психологической тематики. YouTube-канала у него нет — видеоконтент с его участием размещается на сторонних ресурсах в формате интервью.

Отзывы о Константине Пилипишине: что говорят клиенты?

В интернете отзывов о деятельности Пилипишина немного. Комментарии в основном касаются его книгоиздательской деятельности в сегменте базовой хиропрактики. Большая часть откликов размещена на YouTube — в секции комментариев к видео с его участием. Помимо отдельных мнений, встречаются претензии к изложению материала и скептические высказывания, чаще всего касающиеся доверия к хиромантии как к методу. Отчетов о результатах консультаций или обучающих программах не обнаружено.

Выводы по деятельности Константина Пилипишина

Константин Пилипишин выстраивает свою деятельность на плоскости эзотерики и предлагаемых интерпретаций линий ладони. Его публичная активность ограничивается одной социальной сетью, где отсутствует возможность обратной связи. Стоимость консультаций заранее не раскрывается. Сомнительные формулировки о влиянии минералов на гороскоп и психику человека, отключенные отзывы и редкая обратная связь вызывают вопросы относительно прозрачности и обоснованности практик, продвигаемых Константином Пилипишиным. Объем внешних откликов крайне ограничен и не позволяет получить объективную картину востребованности или результативности его подходов.