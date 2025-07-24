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Шаманка Кажетта Ахметжанова с “битвы Экстрасенсов” — Где Живет, Цена Приема в Москве, Соцсети и Реальные Отзывы

Шаманка Кажетта Ахметжанова с “битвы Экстрасенсов” — Где Живет, Цена Приема в Москве, Соцсети и Реальные Отзывы

24.07.2025, 23:30, Рейтинг эзотериков
Теги:

Шаманка Кажетта Ахметжанова с “Битвы экстрасенсов” — где живет, цена приема в Москве, соцсети и реальные отзывы

Кажетта Ахметжанова с “Битвы экстрасенсов” – ясновидящая и финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов». Она утверждает, что её способности передались ей от деда-шамана/

Кажетта считает, что её главная миссия — служить людям. Она рассказывает, как с помощью ясновидения решает проблемы своих клиентов/

На консультациях Кажетта открывает перед своими клиентами двери в астральный мир, где обитают судьба и карма.

Кажетта умело избегает всего, что касается любовной магии, прямо указывая на «дьявольские силы». Вместо этого она применяет свой уникальный подход.

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Услуги шаманки, где живет и цена приема в Москве

У экстрасенса есть свой официальный сайт:

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Ахметжанова предлагает своим клиентам:

  • Сеансы ясновидения по камням.
  • Заглядывание в прошлое и будущее.
  • Ясновидящая изготавливает амулеты. Эти предметы обещают защиту от сглаза и порчи, а также привлечение удачи, здоровья и богатства.
  • Ритуалы и консультации по сложным ситуациям. Кажетта берёт на себя труд разобраться в запутанных делах клиентов и проводит обряды, чтобы выправить всё, что испорчено.
  • А для тех, кто чувствует себя неудачником, у гадалки есть диагностика и коррекция кармы.

У экстрасенса Кажетты Ахметжановой цена приема в Москве не указана.

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“Битва экстрасенсов” и деятельность в соцсетях

Кажетта Ахметжанова — шаманка и ясновидящая с 6 925 подписчиками в Telegram. Она прославилась как финалистка шестого сезона реалити-шоу “Битва экстрасенсов” и приняла участие в проекте “Экстрасенсы против детективов”. В своём канале Кажетта делится своими экстрасенсорными знаниями и опытом, предлагая подписчикам узнать правду о мире духов и предсказаний. Её публикации охватывают широкий спектр тем, связанных с эзотерикой и помогут тем, кто ищет помощь в решении проблем. Отзывов нет, где живет Кажетта экстрасенс, не указано.

На странице в вк у Ахметжановой мало информации о работе. Отзывов нет.

Аккаунт мошенницы Ахметжановой на YouTube, под ником КажеттаАхметжанова, насчитывает 4,71 тыс. подписчиков и содержит 17 видео. В своих публикациях Кажетта делится своими экстрасенсорными способностями, включая сеансы ясновидения и ритуалы. Контент охватывает различные аспекты её работы. Есть отзывы о приемах.

Реальные отзывы об экстрасенсе Кажетте Ахметжановой

О способностях и о Кажетте как экстрасенсе отзывов мало, но неизвестно, стоит ли им верить. Расследований ее деятельности найдено не было:

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Итоги обзора

Экстрасенс и шаманка Кажетта, финалистка “Битвы экстрасенсов”, позиционирует себя как помощник в решении жизненных проблем. Но услуги основаны на расплывчатых обещаниях и манипуляциях. Обилие общих фраз и отсутствие конкретики свидетельствуют о том, что Кажетта, скорее всего, является шарлатаном, к которому обращаться не стоит.

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