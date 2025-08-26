“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Катя Лафаки – энергокартины в стиле сакральной геометрии, курсы, Ютуб и другие соцсети katyalafakiart, отзывы

Эзотерик Катя Лафаки – проводник, педагог, создатель онлайн-школы “Разбуди сакрального творца”, автор трансформационных книг и раскрасок с мандалами. Кроме этого, она проводит мастер-классы по написанию картин в стиле сакральной геометрии, а также создает энергокартины по индивидуальному заказу.

В этой статье проверим, действительно ли Катя Лафаки специалист своего дела, изучим ее деятельность, посмотрим, какие отзывы оставляют клиенты и попытаемся понять, дают ли результат ее картины, а также стоит ли проходить ее обучения.

Образование и биография Кати Лафаки

Проводник Катя Лафаки занимается энергокартинами около 5 лет. Ее деятельность переплетается с духовностью и психологией. Но никакого близкого образования она не имеет, а также неизвестно о пройденных ею специализированных курсов и обучений.

В 2005 году девушка поступила в институт и обучалась по специальности “Маркетинг”. Уже на 3 курсе Катя работала ассистентом, а на 4 – познакомилась с будущем супругом. По словам эзотерика, отношения закрутились так быстро, что в 2010 году она сдавала экзамены в положении и в марте этого же года родила первого ребенка. Через 2 года у них появился второй малыш.

Находясь в декрете со вторым ребенком, она открыла для себя хобби и стала изготавливать украшения, которые потом продавались в магазинах и салонах красоты. Позже, из-за проблем в отношениях, Катя решила заняться собой и ушла в саморазвитие, но брак спасти это не помогло.

После развода, Катя Лафаки углубилась в тему саморазвития и у нее началась череда практик и семинаров, таких как тантра, энергопрактики, йога и т.п. Потом она и сама в партнерстве открыла женский клуб, где девушки наполнялись внутренним ростом и духовными знаниями. Позже, их пути с партнером разошлись и у Кати началась перестройка в жизни вместе с поиском своего предназначения.

Катя Лафаки нарисовала первый раз Мандалу еще во время женского клуба. Она подарила картину другу, а себе ее нарисовала еще раз, но на одежде. Потом эзотерик стала самостоятельно погружаться в эту сакральную сферу при помощи интернета и книг. Спустя время, девушка стала получать комплименты и интерес по поводу ее творчества от знакомых, которые хотели приобрести ее авторский мастер-класс. Так Катя поняла, что идет по своему правильному пути.

На сегодняшний день Катя Лафаки позиционирует себя как творца, учителя в творческом мире и создает картины исполняющие желания.

Напомним, что никаких данных и подтверждающих документов о каких-либо пройденных курсов Катей Лафаки в открытом доступе не найдено, поэтому трудно говорить о ее компетентности.

Деятельность и услуги арт-терапевта

Духовный проводник Катя Лафаки около 5 лет работает как специалист по картинам с намерениями. По ее словам, все они созданы на основе традиционной геометрии и улучшают жизни людей. Художником она себя не считает.

Своей задачей Катя Лафаки видит в исцелении мира и направлении людей на духовный рост. С этой целью она:

создала авторскую онлайн-школу;

проводит тематические мастер-классы;

пишет персональные энергокартины на заказ;

выпустила оффлайн-продукты: книгу и раскраску с мандалами.

По словам Кати, ее услуги подойдут тем, кто хочет улучшить свою жизнь, найти свое предназначение и зарабатывать на нем, а также психологам, тарологам, экстрасенсам и уже действующим художникам, которые хотят освоить новое направление.

По информации с официального сайта эзотерика, в школе Кати Лафаки на ее обучении по сакральной геометрии предлагаются 3 тарифа с ценами от 77 до 150 тысяч рублей, что довольно дорого.

Анализ социальных сетей katyalafakiart

В социальных сетях арт-терапевт Катя Лафаки использует ник “katyalafakiart” и бесплатно делится рекомендациями для своих учеников, постами на тему психологии и эзотерики, интересными фактами о сакральном творчестве и проводит прямые эфиры.

Ее профили в Instagram, ВК, Telegram собирают несколько тысяч подписчиков, а ютуб канал Кати Лафаки имеет всего 390 подписчиков. Активность аудитории эзотерика на просторах сети – невысокая, но все же есть. Так, при 6,7 тыс. подписчиков в Телеграме, посты собирают около 1,5 тысячи просмотров, десятки реакции и немного комментариев. В остальных соцсетях, на март 2024 года, реальная активность практически отсутствует.

Периодически Катя дает ответы на обращения и общается со своими подписчиками в комментариях под постами.

Скорее всего, большая часть подписчиков – результат накрутки, а оценку ее деятельности отследить по комментариям можно только частично. Также, складывается впечатление, что вокруг проекта создан искусственный интерес.

Отзывы о Кате Лафаки и энергокартинах в стиле сакральной геометрии

В соцсетях эзотерик Катя Лафаки делится положительными отзывами и кейсами со своих обучений по картинам в стиле сакральной геометрии.

В комментариях под ее публикациями можно увидеть восхищения ее работами, а также благодарности за ее деятельность.

В целом, в открытом доступе на март 2024 года, есть только небольшое количество реальных отзывов об энергокартинах, услугах и курсах эзотерика Кати Лафаки, а отрицательных и негативных – нет. Все это может говорить о слабой популярности ее проектов.

Выводы о деятельности эзотерика

По результатам нашего обзора, энергокартины для Кати Лафаки были делом для души, которое она стала монетизировать в интернете и книжных магазинах. На мошенницу она не похожа, но ее услуги не каждый может себе позволить.

В сети нет особой информации об успешности духовного проводника и ее онлайн-школы. Также, не удалось узнать, реально ли содержат картины волшебство и эффект магии.

Проанализировав информацию о ее деятельности в соцсетях, можем прийти к следующим выводам:

картины Кати получаются действительно красивыми;

подход и профессиональность ставится под вопросом, из-за отсутствия соответствующих компетенции и подтверждающих документов;

стоимость услуг проводника сильно завышена, а существенных доказательств на заявленный энергетический эффект картин найти не удалось.

Исходя из этого, мы не советуем обращаться к эзотерику, а также проходить обучение в онлайн-школе проводника Кати Лафаки. Покупать ли ее энергокартины – выбор остается за вами. При желании, вы можете ознакомиться с работами Кати на ее сайте.

А чтобы не обмануться на других эзотериках, занимающихся мошеннической деятельностью, на нашем сайте вы можете ознакомиться с полным рейтингом специалистов, прошедших проверку.