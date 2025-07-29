“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Руническая магия Карины Таро: биография, соцсети karina taro, реальные отзывы и разоблачение блоггера

Карина Таро – блоггер, автор и основатель Школы Таро, автор колоды карт Таро – Карина Таро. Автор и основатель фундаментальной Школы Рунической магии.

Биография Карины Таро

Карина Таро – это, пожалуй, одна из самых закрытых личностей в эзотерике. Нет практически никакой информации, кто она и что из себя представляет. Единственная информация – она из Донецка (Украина).

Со слов Карины, она родилась в семье потомственных магов и с раннего детства была обучена магическому искусству своей бабушкой-ведуньей. Начала гадать еще в подростковом возрасте. С февраля 2021 года она отметила 34 года успешной практики в помощи людям.

Карина утверждает, что также обучает магическим искусствам более 14 лет и имеет множество учеников-последователей.

Она не разделяет магию на категории цветов и никогда не делала этого. Силы Добра и Зла, Света и Тьмы, как части Единой Божественной реальности, принимаются и постигаются ею в их истинном первозданном значении.

В своей жизни она придерживается одного правила: безвыходных ситуаций не бывает.

Услуги таролога

Деятельность Карина осуществляет через собственный сайт и посредством социальных сетей.

Школа Таро

Программа Школы Таро состоит из двух курсов:

1 курс: 1-20 урок – $220

Первый курс Школы Таро — это вводный теоретический курс, который подробно описывает каждую карту в колоде Таро. В рамках курса каждая карта анализируется по 20 критериям, включая общее и традиционное значения, астрологическую связь, временные рамки, количество и пол детей, влияние на здоровье, деловые аспекты, финансы, сознание, отношения и любовь, личностные качества, советы и предостережения карты, ответы на вопросы типа “да или нет”, профессиональные аспекты, диагностика негативных воздействий, причины смерти и взаимодействие с другими картами. Каждый урок длится 120 минут, общая длительность курса составляет 59 академических часов.

2 курс: 21-39 урок – $200

Второй курс Школы Таро — это продвинутый практический курс. Он включает изучение уникальных авторских раскладов, анализ особенностей толкования карт в сочетаниях и в контексте всего расклада. Кроме того, вы научитесь применять карты Таро для магических практик, что значительно обогатит ваш опыт.

После каждого курса тестировочный экзамен.

Школа практической магии

Программа Школы Таро состоит из двух курсов:

1 курс: 1-47 урок – $10/1 урок

Стоимость урока на начальном теоретическом курсе Школы Таро составляет 10 долларов, при условии покупки минимум двух последовательных уроков. Возможность приобретения уроков выборочно также предусмотрена; в этом случае цена каждого урока увеличивается до 25 долларов. Этот курс включает 48 уроков, каждый из которых длится 120 минут и охватывает основы теории магии и колдовства. После завершения первого курса студенты сдают экзамен, успешное прохождение которого дает право продолжить обучение на втором, более продвинутом практическом курсе.

2 курс: 48-183 урок – $20/1 урок

Второй курс Школы Таро предлагает полное погружение в магию через 46 уроков. Стоимость каждого урока составляет 20 долларов, а полная стоимость курса равна 920 долларам. В программу курса входят различные разделы, подробно затрагивающие разные аспекты магической практики.

Школа рунической магии Карины Таро

Программа Школы рунической магии состоит из трех курсов:

1 курс: 1-26 урок – $650

Первый курс представляет собой теоретическое изучение рун. В нём содержится всесторонняя информация о происхождении рун и системе рун, а также детальные описания каждой руны. Кроме того, курс включает изучение правил работы с рунами, мифологии Скандинавии и пантеона северных богов. Обучение состоит из 26 уроков, длительностью по 120 минут каждый.

2 курс: 27-52 урок – $650

Второй курс является продвинутым и предназначен для глубокого изучения рунического искусства. В рамках курса вы освоите знания о рунических строях, ставах, гальдраставах, палиндромах и вязях. Также вы научитесь использовать руны для предсказаний и диагностики магических воздействий. Программа включает 26 уроков, каждый из которых длится 120 минут.

3 курс: 53-82 урок – $625

Третий курс ориентирован на практику и является ключевым этапом в обучении. Занятия включают активные практические упражнения, нацеленные на освоение рунических комплексов, применяемых в различных жизненных ситуациях. Также курс предлагает обучение созданию индивидуальных амулетов и рунических ставов. Программа состоит из 25 уроков, каждый из которых продолжается 120 минут. На полное изучение третьего курса отводится 25 недель.

Диагностика и консультации

Проводит онлайн и офлайн консультации по различным направлениям:

любовная магия;

магия для бизнеса;

снятие порчи;

дистанционное гадание;

магия удачи;

амулеты и обереги;

мантры счастья и удачи.

Стоимость консультации:

Личная консультация (30 минут) – 50 долларов. Дистанционная консультация (30 минут) для всех стран – 50 долларов.

Анализ социальных сетей karina taro

Для продвижения своих услуг и товаров: курсы, марафоны, консультации, книги, обереги и тп. Карина активно использует социальные сети karina taro.

В своих блогах и аккаунтах (Инстаграм – karinataro, ВКонтакте, ФБ, Ютуб и телеграм канал karinatarotv Карина публикует информацию прямо или косвенно подталкивающую воспользоваться ее услугами, пройти обучение или приобрести ее продукцию.

Реальные отзывы клиентов о Карине Таро

То, что у каждого эзотерика на страницах своих блогов сплошные положительные отзывы, этим уже давно никого не удивишь. Но такой поток отрицательных отзывов клиентов о Карине Таро мы не ожидали.

В Ютубе создан специальный канал «Разоблачение Карины Таро». Есть подобные видео и на RUTUBE. И тут у нас только один вопрос – все действительно так плохо или это борьба с конкуренцией?





Выводы о деятельности эзотерика

Карина Таро – известная фигура в сфере эзотерики, блогер и основатель Школы Таро и Школы Рунической магии. Однако вокруг её деятельности как специалиста крутится немало споров и критики:

Закрытая личность

Информации о ее личной биографии и профессиональном пути в открытых источниках практически нет, что вызывает вопросы о прозрачности её практик.

Высокие цены на курсы

Стоимость обучения в ее школах весьма значительная, что может быть недоступно для широкого круга студентов.

Обучение и диагностика

Несмотря на обещание глубоких знаний и умений, некоторые утверждают, что материалы курсов могут не оправдывать ожиданий по глубине и практической пользе.

Продвижение через социальные сети

Активное использование социальных сетей для продажи услуг и товаров порождает обвинения в коммерциализации духовных практик.

Разоблачения и критика

Наличие специализированных каналов и видео, посвященных разоблачению её методов, поднимает вопросы о надежности и этичности ее методов работы.

Конфликт интересов

Обвинения в конкурентной борьбе и создание негативных отзывов могут свидетельствовать о наличии недобросовестной конкуренции в сфере.

Эти пункты отражают сложность и многогранность восприятия Карины Таро в сообществе и потенциальные риски для тех, кто рассматривает возможность обращения к её услугам или обучения под её руководством.