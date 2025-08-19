“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Юлия Урусэль

Юлия Урусэль отзывы: что известно об астрологе и её деятельности

Юлия Урусэль с 2009 года предлагает эзотерические услуги и обучение астрологии. Основой её деятельности является школа «Большая медведица», однако доступ к информации ограничен, а онлайн-активность вызывает вопросы.

Биография Юлии Урусэль

Юлия Урусэль занимается астрологией более 15 лет. Основное направление – проведение консультаций и обучение. Она называет главным достижением создание школы астрологии «Большая медведица», которая ориентирована на обучение начинающих и продвинутых учеников. Несмотря на заявленный опыт, реальная информация о квалификации, успехах учеников или подтверждённые кейсы отсутствуют.

Какие услуги предлагает Юлия Урусэль?

Информация об услугах размещена исключительно в социальных сетях, так как основной сайт urusel заблокирован и недоступен. Описание предлагаемых форматов включает:

Онлайн-курс «Астрология для начинающих» продолжительностью 3,5 месяца. Включает базовые понятия и основы астрологии. Стоимость курса составляет до 50 000 рублей.

Программа «Вторая ступень» на 3,5 месяца, где разбираются основы консультирования и прогнозирования. Указанная цена – до 18 000 рублей.

Личные консультации: составление натальных карт, индивидуальные прогнозы, подбор благоприятных дат, анализ совместимости и отношений.

Несмотря на заявленный обширный спектр, точных описаний методик и гарантий результата нет.

Работа Юлии Урусэль в соцсетях

ВКонтакте-страница Юлии Урусэль посвящена школе астрологии «Большая медведица». На момент обзора наблюдается менее 300 подписчиков. Контент представлен в основном рекламными постами, анонсами курсов и бесплатными прогнозами. Аккаунт обновляется нерегулярно, что делает его неактуальным для потенциальных учеников.

Телеграм-канал astrolog_urusel показывает аналогичную активность – количество подписчиков составляет лишь 130 человек. Основной акцент сделан на публикации прогнозов и промоционых материалов. Целенаправленного взаимодействия с аудиторией не прослеживается.

Отзывы о Юлии Урусэль: что говорят клиенты?

Несмотря на наличие некоторых положительных комментариев, на страницах школы «Большая медведица» практически нет достоверных и подтверждённых отзывов. Отсутствуют упоминания о выпускниках, которые бы продолжили практику в сфере астрологии или добились профессиональных успехов после завершения курса. Общий уровень доверия к публичной обратной связи остаётся низким.

Выводы по деятельности Юлии Урусэль

Юлия Урусэль заявляет о многолетнем опыте и наличии собственной астрологической школы, однако объективная проверка этих утверждений затруднена. Блокировка основного сайта, малая аудитория в социальных сетях и отсутствие прозрачной отчётности по результатам работы ставят под сомнение эффективность предлагаемых услуг. Потенциальным клиентам следует внимательно оценить все риски перед обращением.