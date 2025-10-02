Топ-3 Эзотерика
Юлия Рябцева
Юлия Рябцева

02.10.2025, 20:36, Рейтинг эзотериков
Теги:

Отзывы о Юлии Рябцевой: чем занимается и чего ожидать от её услуг

Юлия Рябцева — медийная фигура в эзотерических кругах, которая позиционирует себя как нумеролог, психолог и коуч. Однако её публичная активность и разнообразие направлений вызывают множество вопросов. Ниже разобрано, чем она занимается на самом деле, что предлагает и какова реакция аудитории.

Биография Юлии Рябцевой

Подробной и прозрачной биографии Юлии Рябцевой в открытых источниках нет. Известно, что она родилась в апреле, но год и место рождения остаются неизвестными. Также отсутствует информация о девичьей фамилии — текущая фамилия взята после замужества. Среди достоверных данных — окончание школы искусств в Усть-Илимске и получение высшего образования на кафедре психологии личности в Институте психологии при РГГУ. Официальное место проживания — Москва. Вместо реальных фото часто публикуются рисунки, что дополнительно усиливает эффект загадочности.

Какие услуги предлагает Юлия Рябцева?

Юлия Рябцева заявляет себя как основателя международной онлайн-школы нумерологии Numerorum. Однако официальный сайт на текущий момент не работает — браузеры уведомляют об опасном соединении. Несмотря на это, спектр представленных услуг включает:

  • Транзактный анализ личности
  • Арт- и гештальт-терапию
  • Психодраму
  • Личную и групповую терапию (стоимость — 3000 рублей за 55 минут)
  • Расчёты матрицы судьбы по дате рождения
  • Работу над развитием способностей у детей и взрослых
  • Составление ежедневных прогнозов
  • Изготовление и продажу персональных талисманов
  • Определение пола будущего ребенка на основе расчетов
  • Разбор жизненных связей

Несмотря на разнообразие предлагаемых направлений, отзывы именно о консультационной деятельности найти крайне сложно. Создается впечатление, что приоритет Юлии Рябцевой — не индивидуальная помощь клиентам, а производство и продвижение обучающих материалов. Оценить стоимость других услуг практически невозможно ввиду отсутствия открытой информации.

Анализ деятельности Юлии Рябцевой

Онлайн-след в сфере эзотерики у Юлии Рябцевой слабый. На странице Taplink отсутствуют упоминания о школе нумерологии или возможностях оставить отзыв. В 2023 году школа всё же упоминалась в интернете, но сегодня информация о ней фрагментарна. Юлия всё чаще уходит в новые направления. Например, в Telegram она развивает канал «Оратор на миллион – Самуи», где ведет речь о личном бренде и риторике. В Instagram она действует как духовный наставник, а в Facebook — как эзотерик. Таким образом, специализация постоянно меняется, не формируя четкой идентичности. Это может вызывать недоверие у потенциальных клиентов.

Социальные сети Юлии Рябцевой

Анализ активности в соцсетях демонстрирует непоследовательность и отсутствие устойчивого интереса со стороны аудитории:

  • YouTube: Канал @TheNewEranumerorum, более 700 подписчиков, последнее видео выложено полгода назад, комментариев практически нет
  • Instagram: наличие двух аккаунтов — один посвящён речи, другой нумерологии; уровень активности низкий, подписчиков мало
  • Telegram: канал «Оратор на миллион – Самуи» насчитывает около 400 подписчиков; также существует аккаунт jylligo
  • ВКонтакте: около 1800 подписчиков, активность остановилась летом 2022 года
  • Facebook: 129 подписчиков, последний пост опубликован 4 года назад
  • Сайт: , недоступен для просмотра

Частая смена платформ и отсутствие регулярного взаимодействия с подписчиками вызывают сомнения в стабильности и серьезности проектов.

Отзывы о Юлии Рябцевой: что говорят клиенты?

Реальные отзывы о Юлии Рябцевой как нумерологе и психологе практически отсутствуют. На её личных страницах можно найти отдельные положительные комментарии, но на независимых площадках информация крайне ограничена. Встречаются упоминания об обучающих продуктах, однако откликов о личных сессиях, терапевтических консультациях и результатах работы почти нет. При активной практике качественные отзывы, как правило, появляются органически, но в данном случае их нехватка бросается в глаза.

Выводы по деятельности Юлии Рябцевой

Юлия Рябцева демонстрирует нестабильную профессиональную траекторию — от психолога до эзотерика, затем коуча по речевым навыкам. За последние годы она сменила несколько направлений, однако ни в одном из них не закрепилась надолго. Её онлайн-каналы теряют активность, сайт школы не работает, а реальные отзывы отсутствуют. При выборе специалиста для личной проработки или эзотерической консультации стоит учесть эти аспекты и обратиться к более устойчивым и открытым профессионалам.

