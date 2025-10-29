29.10.2025, 4:13, Рейтинг эзотериков
Отзывы о Юлии Омиговой: что стоит знать о деятельности астролога
Юлия Омигова представляется как астролог и системный психотерапевт, предлагающий обучение и консультации на стыке эзотерики и психологии. Основала проект под названием 12 Dom Space, где работает в рамках собственной школы и личной практики. Несмотря на многолетние заявления о практике и многочисленные услуги, остается множество вопросов к её квалификации и реальной пользе от предлагаемых программ.
Биография Юлии Омиговой
Юлия Омигова указывает, что занимается астрологической практикой более 10 лет и провела свыше 8000 консультаций. Помимо этого, она заявляет о компетенциях в таких направлениях как прогностическая астрология, компенсаторная астрология, натальная астрология и западная школа. Также утверждает, что владеет знаниями в области гипноза, эриксоновской терапии и когнитивно-поведенческой психотерапии.
Кроме астрологии, Юлия Омигова проводит расстановки и указывает, что занимается ими более двух лет. Однако ни на сайте 12 Dom Space, ни на личных аккаунтах Instagram и Telegram невозможно найти информацию о полученном ею образовании. Кем были преподаватели, где прошла обучение и в каких образовательных учреждениях — эти вопросы остаются без ответа. Отсутствуют подтверждающие дипломы и сертификаты, что вызывает сомнения в профессиональной подготовке.
Какие услуги предлагает Юлия Омигова?
В своей школе 12 Dom Space Юлия Омигова предлагает разнообразные форматы взаимодействия с клиентами, объединяя эзотерические и психологические подходы. Список услуг включает:
- Составление натальных карт
- Детские гороскопы
- Синастрия (совместимость)
- Годовые прогнозы
- Перепрошивка
- Подбор личного бренда
- Выбор камней
- Подбор дат событий
- Ректификация
- Анализ родовых сценариев
Минимальная стоимость услуги составляет 2500 рублей, отдельные программы достигают и превышают 10000 рублей. На YouTube-канале астролога активность невысокая, количество подписчиков также ограничено. В Instagram и Telegram публикуется преимущественно рекламный контент и посты с упоминаниями отзывов клиентов. Основной рабочей платформой остается школа 12 Dom Space, где и предлагается весь перечень техник и консультаций.
Школа 12 Dom Space Юлии Омиговой
Проект 12 Dom Space позиционируется как школа, объединяющая астрологию и психологию через программы, которые якобы позволяют изменить жизнь участников. Указывается, что клиенты могут рассчитывать на:
- Индивидуальные консультации астролога
- Групповые занятия
- Участие в расстановках
- Получение финансового благополучия
- Рост социального статуса
- Улучшение семейных и рабочих отношений
Вступление в клуб возможно только после внесения оплаты. Однако эффективность данных методик вызывает сомнения — представленные на сайте отзывы преимущественно носят восторженный характер, при этом подтвержденных кейсов или объективной статистики нет. Видео и текстовые форматы отзывов не содержат критических замечаний и по стилистике напоминают заранее написанные сценарии.
Отзывы о Юлии Омиговой: что говорят клиенты?
На страницах Юлии Омиговой в Instagram и сайте 12 Dom Space размещены исключительно положительные отзывы. Ни на одном из внутренних ресурсов не найдено критики или пользовательских замечаний. Такой подход вызывает сомнения в прозрачности и достоверности представленной информации. Видеоотзывы также выглядят постановочными: одни и те же шаблоны, отсутствие разнообразия в описаниях опыта.
В то же время на внешних сайтах появляются реальные отзывы, которые поднимают множество вопросов. В частности, пользователи отмечают, что вместо полноценной помощи Омигова занимается в основном самопродвижением. Программы 12 Dom Space в отзывах описываются как бесполезные, а занятия ничем не отличающиеся от тех, что доступны в интернете бесплатно. Жалобы касаются завышенных ожиданий и отсутствия глубокой практической полезности от курсов.
Выводы по деятельности Юлии Омиговой
Рассматривая деятельность Юлии Омиговой, нельзя не отметить отсутствие информации о ее образовании, несмотря на заявления о многолетней практике и опыте в более чем 8000 консультаций. Никаких дипломов или документов не предоставлено ни на одном ресурсе. Указанные направления — от астрологии до психотерапии — остались неподтвержденными.
Цены на услуги в 12 Dom Space стартуют от 2500 рублей, достигая более 10000 рублей, при том что отзывы клиентов показывают слабую практическую отдачу. Обещания изменения жизни, улучшения статуса и отношений оказываются ничем не подкрепленными. Таким образом, участие в курсах Юлии Омиговой и проекте 12 Dom Space не представляется эффективной инвестицией.