Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Юлия Омигова
Юлия Омигова

29.10.2025, 4:13, Рейтинг эзотериков
Теги:

Отзывы о Юлии Омиговой: что стоит знать о деятельности астролога

Юлия Омигова представляется как астролог и системный психотерапевт, предлагающий обучение и консультации на стыке эзотерики и психологии. Основала проект под названием 12 Dom Space, где работает в рамках собственной школы и личной практики. Несмотря на многолетние заявления о практике и многочисленные услуги, остается множество вопросов к её квалификации и реальной пользе от предлагаемых программ.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

Биография Юлии Омиговой

Юлия Омигова указывает, что занимается астрологической практикой более 10 лет и провела свыше 8000 консультаций. Помимо этого, она заявляет о компетенциях в таких направлениях как прогностическая астрология, компенсаторная астрология, натальная астрология и западная школа. Также утверждает, что владеет знаниями в области гипноза, эриксоновской терапии и когнитивно-поведенческой психотерапии.

Кроме астрологии, Юлия Омигова проводит расстановки и указывает, что занимается ими более двух лет. Однако ни на сайте 12 Dom Space, ни на личных аккаунтах Instagram и Telegram невозможно найти информацию о полученном ею образовании. Кем были преподаватели, где прошла обучение и в каких образовательных учреждениях — эти вопросы остаются без ответа. Отсутствуют подтверждающие дипломы и сертификаты, что вызывает сомнения в профессиональной подготовке.

верховная жрица
Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции
рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов
обзор эзотерика

Какие услуги предлагает Юлия Омигова?

В своей школе 12 Dom Space Юлия Омигова предлагает разнообразные форматы взаимодействия с клиентами, объединяя эзотерические и психологические подходы. Список услуг включает:

  • Составление натальных карт
  • Детские гороскопы
  • Синастрия (совместимость)
  • Годовые прогнозы
  • Перепрошивка
  • Подбор личного бренда
  • Выбор камней
  • Подбор дат событий
  • Ректификация
  • Анализ родовых сценариев

Минимальная стоимость услуги составляет 2500 рублей, отдельные программы достигают и превышают 10000 рублей. На YouTube-канале астролога активность невысокая, количество подписчиков также ограничено. В Instagram и Telegram публикуется преимущественно рекламный контент и посты с упоминаниями отзывов клиентов. Основной рабочей платформой остается школа 12 Dom Space, где и предлагается весь перечень техник и консультаций.

Школа 12 Dom Space Юлии Омиговой

Проект 12 Dom Space позиционируется как школа, объединяющая астрологию и психологию через программы, которые якобы позволяют изменить жизнь участников. Указывается, что клиенты могут рассчитывать на:

  • Индивидуальные консультации астролога
  • Групповые занятия
  • Участие в расстановках
  • Получение финансового благополучия
  • Рост социального статуса
  • Улучшение семейных и рабочих отношений

Вступление в клуб возможно только после внесения оплаты. Однако эффективность данных методик вызывает сомнения — представленные на сайте отзывы преимущественно носят восторженный характер, при этом подтвержденных кейсов или объективной статистики нет. Видео и текстовые форматы отзывов не содержат критических замечаний и по стилистике напоминают заранее написанные сценарии.

Отзывы о Юлии Омиговой: что говорят клиенты?

На страницах Юлии Омиговой в Instagram и сайте 12 Dom Space размещены исключительно положительные отзывы. Ни на одном из внутренних ресурсов не найдено критики или пользовательских замечаний. Такой подход вызывает сомнения в прозрачности и достоверности представленной информации. Видеоотзывы также выглядят постановочными: одни и те же шаблоны, отсутствие разнообразия в описаниях опыта.

В то же время на внешних сайтах появляются реальные отзывы, которые поднимают множество вопросов. В частности, пользователи отмечают, что вместо полноценной помощи Омигова занимается в основном самопродвижением. Программы 12 Dom Space в отзывах описываются как бесполезные, а занятия ничем не отличающиеся от тех, что доступны в интернете бесплатно. Жалобы касаются завышенных ожиданий и отсутствия глубокой практической полезности от курсов.

Выводы по деятельности Юлии Омиговой

Рассматривая деятельность Юлии Омиговой, нельзя не отметить отсутствие информации о ее образовании, несмотря на заявления о многолетней практике и опыте в более чем 8000 консультаций. Никаких дипломов или документов не предоставлено ни на одном ресурсе. Указанные направления — от астрологии до психотерапии — остались неподтвержденными.

Цены на услуги в 12 Dom Space стартуют от 2500 рублей, достигая более 10000 рублей, при том что отзывы клиентов показывают слабую практическую отдачу. Обещания изменения жизни, улучшения статуса и отношений оказываются ничем не подкрепленными. Таким образом, участие в курсах Юлии Омиговой и проекте 12 Dom Space не представляется эффективной инвестицией.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Юлия Омигова
Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal - rybinskonline@gmail.com; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика
ТАРОЛОГ
Амилика Ленорман
00
ЧАСА
00
МИНУТ
00
СЕКУНД
забрать бесплатный расклад
Я помогаю
проанализировать жизненную ситуацию
сделать правильный выбор
обрести спокойствие и уверенность